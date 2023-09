Familias: no polemicemos sobre cómo hacer una sociedad mejor

Lunes, 4 de septiembre ¡La leche!

Entre interferencias y desvanecimientos, oigo en Radio Martí que la infancia cubana está recibiendo raciones de sirope para sustituir las de leche y yogur, por la escasez en la isla. Me pongo a investigar y leo que hay polémica porque ese sirope contiene aditivos nocivos para la salud, como el E-102, el E-211, el E-952, el E-330 y el E-338. ¡Qué escándalo!

¡Qué vergüenza que se permitan esas sustancias peligrosas en Cuba mientras que en resto del mundo solo nos alimentamos de productos naturales e inocuos! Porque, claro, el colorante E-102 ya no se usa para dar vidilla a las paellas, en vez del azafrán. El conservante E-211 ya no se encuentra en ninguna bebida refrescante que se encuentre en los lineales de los supermercados. El edulcorante E-952 no aparece en ninguna versión sin azúcar de los alimentos habituales. ¡Y qué decir de los acidulantes E-330 y E-338! No se ven en ninguna etiqueta de las tiendas.

Ni en lo que he encontrado por internet ni en lo que he escuchado por Radio Martí indicaban el por qué de la falta de leche en Cuba. Pero para qué vamos a ir a la raíz del problema cuando es más fácil hacer propaganda.

Martes, 5 de septiembre. El futuro

Que no. Que SEAT no desaparece. Que no se han entendido bien las declaraciones del jefazo de Volkswagen, Thomas Schäfer, en el Salón del Automóvil de Múnich afirmando que “el futuro de SEAT es Cupra”. La firma ha lanzado un comunicado destacando que se van a actualizar las gamas Ibiza, Arona y León “hasta el final de la era de la combustión” y que el momento de “la electrificación de SEAT llegará y será diferente”. Mira, que se llame SEAT, Cupra o Fortanete, pero que la fábrica de Martorell no la cierren, que se monta una buena en el Baix Llobregat.

Miércoles, 6 de septiembre. Espectáculo neutro

Cuando el concejal Carlos Galiana, de Compromís, llegó al Ayuntamiento de Valencia hace ocho años mandó decorar las paredes de su despacho al artista urbano Vinz Feel Free. La obra representaba figuras humanas desnudas con cabezas de animales. Representaba. Ahora ha llegado el PP al consistorio y, con un informe a favor de Patrimonio en la mano, ha tapado las pinturas con una neutra capa de pintura blanca.

Me pregunto qué hubiera pasado si Julio III, por ejemplo, hubiera pensado que el encargo de la Capilla Sixtina vaticana tan solo era arte efímero y que lo mejor era pintar de blanco los techos y las paredes de la sala…

Jueves, 7 de septiembre. Familia canaria

La sección Caso Abierto de Prensa Ibérica titula bien grande “Las rocambolescas y trágicas vacaciones de una familia canaria”. Me imagino un secuestro a cargo de integristas islámicos o unas inundaciones terroríficas que se llevan por delante a alguien del clan. Pero no. El titular continúa con un “alquilan una casa en Airbnb y encuentran muerta a la dueña”. A ver, no es trago de buen gusto, pero de ahí a arruinar unas vacaciones… no sé que decir. La curiosidad me puede y leo el relato.

Resulta que la anfitriona era perfecta, en virtud a los comentarios de quienes se hospedaron antes en el apartamento. Pero unos días antes del viaje, la señora dejó de responder a los mensajes de la familia canaria. La familia, preocupada, se puso en contacto con Airbnb, sin obtener una respuesta clara y certera a la falta de comunicación. La familia canaria, ya en el destino, se encontró que nadie les abría el alojamiento, así que comenzó a buscar a la anfitriona a la desesperada. Llegó a la casa de la propietaria y nadie abrió la puerta. Siguió investigando y supo que se habían llevado a la señora a un hospital. Allí que se plantó, donde le dijeron que la mujer había recibido el alta. “Finalmente, se les notificó que la propietaria había sido encontrada muerta en su casa, lo que llevó a la intervención policial y al hallazgo del cadáver”, resuelve Caso Abierto.

Para la familia, no obstante, lo más importante era alojarse en algún lugar. De nada valía la promesa de reembolsar el dinero. Caso Abierto concluye: “La experiencia de esta familia resalta la importancia de tener un plan de contingencia cuando se viaja y se reservan alojamientos en línea, así como la necesidad de que las plataformas de alquiler de alojamiento brinden un mejor servicio de atención al cliente en situaciones excepcionales”. Acabo de leer la crónica y, llámame raro, la empatía del personal está bajo mínimos.

Viernes, 8 de septiembre. Entretenimiento

España está entretenida con el caso de un grupo de casi doscientos estudiantes de Magisterio, hombres y mujeres, en La Rioja, que se han dedicado a proferir en un grupo de Whatsapp sobre la nueva hornada de estudiantes de la facultad lindezas como “últimamente son muy putas todas”, “tiene pinta de facilona” o “dile que no aceptan mariquitas en Magisterio; este tío promete”. El país se distrae con si es un delito la revelación de una conversación privada, con si la Universidad de La Rioja debiera expedientar a quienes han soltado esas expresiones o si estos pecados son solo errores de juventud, como toda la vida. Sin embargo, creo que no se pone suficiente énfasis en por qué parte de la población sigue reproduciendo lo peor de épocas pasadas.

No soy persona de numerosas relaciones sociales, pero soy observador con lo poco que me rodea y nunca he dejado de escuchar ese tipo de expresiones y notar esas actitudes inequívocas en personas adultas jóvenes. Sí, vivimos en un tiempo que nada tiene que ver con el de hace décadas, pero el sentimiento de superioridad, el sometimiento o el odio siguen presentes, a pesar de todo, en las nuevas generaciones, lo que garantiza su supervivencia. Los discursos reprobables acaban prevaleciendo, por desgracia, porque a ciertas edades no es fácil ir a la contra de los gallos del corral. ¿Cómo es posible si desde la oficialidad se llevan combatiendo años y años? A lo mejor es porque la educación es algo más que una serie de campañas gubernamentales y el germen del desprecio o la conservación del orden establecido están demasiado arraigados tanto en ciertos núcleos familiares como en ciertas instituciones muy consolidadas. Y no es cuestión de polemizar sobre cómo construir una sociedad mejor.

Sábado, 9 de septiembre. Cámaras

La última vez que asistí a un programa de radio en directo fue cuando La Ventana de la SER se hizo en Albarracín. Lo que más me llamó la atención es que se estaba transmitiendo en vídeo lo que allí estaba pasando. Fue el 21 de mayo de 2021 y quedó constancia de aquello en este Diario de campo.

Pues bien, Julia Otero, la reina de las tardes en Onda Cero, acaba de declarar que si quieren poner cámaras en su estudio de radio, que la emisora apoquine como si fuera un programa de televisión. ¡Qué razón tiene! Si hubiera cámaras en el proceso de redacción de esta contraportada, yo también exigiría un aumento de sueldo.

Domingo, 10 de septiembre. Boda por compromiso

Una novia se ha casado en la India con su suegro porque el novio la ha dejado plantada y no era plan de perder los 1.600 euros del convite. Total, era un casamiento concertado y ni conocía en persona al novio. Como toda la vida.

La imagen de la semana / Morro

César Vidal ha armado la gorda en las redes llamando amargadas a algunas de sus amigas feministas de más de 50 años porque están solas, tienen gatos, beben más de lo que deberían en la intimidad y alguna se ha hecho lesbiana. He visto que César no se corta a la hora de responder al ejército odiador que lo sigue. Tiene contestación para todos los mensajes. ¡Ya me gustaría a mí tener ese morro! Y tiempo para desperdiciarlo en esas nimiedades.