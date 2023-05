Feria de abril: quiero ser el primero en aparecer cuando hay cañas

Lunes, 24 de abril. Feria de Abril

Vivo en un mundo tan alejado de la realidad que ni me había enterado de que ha comenzado la Feria de Abril en Sevilla. Me han llegado ecos porque, al parecer, el caballo de Victoria Federica de Marichalar ha dado un pisotón a una chavala en El Real y han tenido que evacuar a la víctima al hospital. La noticia la ha dado Gema López en el Sálvame, el programa que hay que ver si quieres estar al día.

Nadie se pierde la Feria de Abril. Por lo que acabo de leer, Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, se han dado un beso de película ante los destellos de las cámaras. Alberto Núñez Feijóo se ha dejado caer por la capital andaluza y, de la mano de Juanma Moreno, ha ido a visitar la caseta de la estrella de la COPE, Carlos Herrera. Por último y no menos sorprendente, la ministra Ione Belarra y su abanico han paseado palmito por el ferial. Por mucho que digan, la Feria de Abril de Sevilla es de lo más transversal.

Martes, 25 de abril. Refugios

Leo en El País que Barcelona transforma edificios públicos para que sirvan como refugios climáticos contra el calor. Las bibliotecas, los centros cívicos, los complejos deportivos y las escuelas abren sus puertas —y las cierran ipso facto, cumpliendo la normativa— para que la ciudadanía acalorada se dé un baño de aire acondicionado como Dios manda. O sea, lo que hacíamos en mis tiempos entrando a El Corte Inglés a pasear, pero patrocinado por la Administración. Es eso o meterse en una iglesia, como propugnaba el año pasado Íñigo Henríquez de Luna, de Vox, en la Asamblea de Madrid. Íñigo, como buen boomer, también comentó lo de El Corte Inglés.

Los refugios están de moda. La gente es precavida. Hoy mismo se ha sabido que el Banco Santander ha registrado una caída de 20.946 millones de euros en depósitos solo en España durante el último trimestre. La fuga se achaca a que los bancos no pagan intereses por el dinero que atesoran y el pueblo casi que prefiere rellenar el colchón con billetes o meterlos en Letras del Tesoro. O llevarse la pasta a otro banco que sí remunera el efectivo. Ahora es fácil. Con unos cuantos clics cambias de cuenta la cifra que quieras en pocos minutos. No tienes ni que ir a la oficina y aguantar la chapa de comerciales que te venden teléfonos inteligentes o alarmas para tu vivienda.

Miércoles, 26 de abril. Católico, soltero, madridista

El retrato que hace hoy El Confidencial de Willy Valadés, el trabajador de la COPE que ha soplado varios cientos de miles de euros a sus compañeros de trabajo simulando estar padeciendo un cáncer con metástasis, es demoledor. Para él y para la imagen del periodista deportivo. Uno de los becarios de Willy lo califica de “clásico canallita de la sección de deportes”, “muy bromista” y “el primero en aparecer cuando había cañas o copas”. Otra fuente anónima lo retrata al contar que en el turno de noche “le sorprendieron viendo contenido poco apropiado para un lugar de trabajo” y cuestiona su valía con un “ni siquiera” es “un trabajador nato”. El cuadro se completa definiéndolo como católico, soltero, madridista y poco amigo de las “moderneces”.

Lo cierto es que el asunto Valadés ha destapado un trapicheo extraño de pagas en el equipo de deportes de COPE. Todo legal, eso sí. Tiene la misma pinta que ‘“la dolorosa” de 1.500 euros que pide del PP de Ayuso a quienes van en puestos de salida en la lista municipal de Madrid y para la Asamblea regional, según El País. Me pregunto yo qué pasaría si los partidos políticos extendieran esta práctica para rellenar las listas que se acaban de publicar en los boletines provinciales. Me temo que se cumpliría el sueño de Ciudadanos de reducir al máximo el número de ayuntamientos y parlamentos autonómicos.

Jueves, 27 de abril. La hija del Rey

A Victoria Federica de Marichalar le ha salido una nueva tía: Alejandra de Rojas. Lo cuenta en exclusiva El Confidencial, pero al parecer lo sabía toda España menos yo. Ernesto Ekaizer lo supo hace mucho, pero no lo había publicado porque quería la confirmación de la propia Alejandra y esta, como era de esperar, no suelta prenda. Pilar Eyre, la periodista del corazón que siempre dice mucho sin explicitar nada, también lo había insinuado varias veces en los últimos años. Por saberlo, lo sabía hasta Felipe VI, pues su padre se temía que se enamorara de tan pizpireta aristócrata y se produjera un emparejamiento endogámico.

El populacho ha escuchado ya tantas historias de Juan Carlos I que esta carece ya de interés. ¿Otra hija no reconocida? Pues otra. El Confidencial deja entrever que para financiar a esta hija B había una caja B. Pero eso tampoco sorprende a una plebe curada de espanto.

Viernes, 28 de abril. Los máquinas

“¿Cómo están los máquinas?”, se pregunta el ABC de Sevilla parafraseando a David Bisbal en referencia al jueves de Feria. La crónica de Javier Macías dice que a las tres de la tarde “no había ni Perry entre la sauna de la caseta” porque “la sensación térmica era insoportable y el espejo del cajero del banco reflejaba la tiesura después de seis días aguantando la inflación de la tortilla de plástico del Mercadona”. Javier apunta a unas estrecheces financieras que hace falta rebuscar, a la vista del dispendio que se ha prodigado durante estos días. Debe ser que la masa está espléndida tras haber sacado las perricas del Santander.

Las penurias tampoco se ven en la carretera. El pueblo de Madrid clama libertad y se ha echado a las autovías para huir hacia la costa durante el puente de cuatro días, que es la envidia en el resto del país. Circula por las redes un vídeo capturado del Canal 24h en el que se escucha a la presentadora decir “normalidad por el momento en las carreteras españolas con motivo del puente de mayo” mientras se ve a un kamikaze circulando contra sentido. Todo en orden.

Sábado, 29 de abril. Madero

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso es lo que ha debido pensar Rafael Amargo, que ha declarado esta semana que se está preparando las oposiciones para Policía Nacional. Es “un trabajo precioso”, según el bailarín. Al mismo tiempo, ha confesado estar pasándolo muy mal: “Ya no me quedan ni lágrimas para llorar. Tengo que ser fuerte, no puedo dejar que me maten ni matarme”. Vamos, que su estado psicológico está en perfectas condiciones para portar un arma al costado.

Domingo, 30 de abril. Huesca

Circula por internet un gráfico sin fuente en el que se afirma que Huesca es la tercera provincia española en la que se practica más sexo: 9,55 veces al mes. Aprovecharé el día para entrar al portal Idealista y buscar piso o casa en el Altoaragón. Y valoraré un alargamiento de piernas “que está ganando popularidad entre los hombres que buscan ser más altos”, según la NBC News. Las alzas en los zapatos a lo Tom Cruise no están de moda. Todo sea por una experiencia vital más plena.

La imagen de la semana / De puente

Yo también estoy de puente. Como soy de pueblo, lo primero que he hecho al salir del campo es ir al centro comercial para compensar tanta soledad. Y ahí, rodeado de coches, he sentido lo que significa estar acompañado en la ciudad. Observo que la gente urbanita ha debido romper la hucha, porque la afluencia al templo del consumo es considerable. O, como comentaba esta semana, se están gastando los dineros que el Santander custodiaba hasta hace nada. Me pregunto si toda esta gente que me rodea se ha planteado alguna vez si el modo de vida que lleva es sostenible. Supongo que se limitan a mostrar su inquietud por el cambio climático cuando el CIS les hace una encuesta telefónica.