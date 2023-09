El ser humano es frágil. Somos débiles y estamos a merced de lo que sea que pueda pasar en este mundo que, nosotros mismos, no logramos comprender. Estos años atrás, con la llegada de la pandemia, conseguimos verbalizarlo e incluso le pusimos nombre: somos vulnerables. El paciente que aguarda cabizbajo en la sala de espera del hospital siempre se encuentra indefenso y cuando compartimos su íntimo momento entre el suelo y esa aséptica silla del ambulatorio, nos damos cuenta de que esa persona es un reflejo de lo que a nosotros mismos nos puede pasar. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, un familiar o amistad que haya padecido cáncer?

Cada vez es más común, aunque a veces sigamos escondiéndonos de la realidad y citándolo como “una larga enfermedad”. Pero, que no nos engañe el lazo rosa, ni las frases bienintencionadas de “tu actitud gana”, el cáncer no es rosa, el cáncer es un marrón. Uno, además, que marca un antes y un después en tu vida.

Falta educación sobre el cáncer. No sabemos vivir esta enfermedad, pero sobre todo, no sabemos acompañar. La tenemos ahí, presente en nuestra vida, pero solo nos atrevemos a mirarla de reojo y encomendarnos a quien haya ahí arriba para que no nos toque.

¿Y cuando toca? Ahí sí que no queda otra que hacerse un master exprés de dolor y frustración, de descubrir que cada año, solo en España, mueren más de 100.000 personas por culpa de esta enfermedad. Que la única solución es el tratamiento y que falta investigación. Falta investigación porque falta dinero.

¿Vamos a permitir que la supervivencia a esta enfermedad también la marque nuestro bolsillo?

Irse a Estados Unidos a someterse a un tratamiento está sólo al alcance de muy pocos, pero si en España, las listas de espera son interminables y los diagnósticos, en muchos casos, deficientes, ¿qué hacemos? Cada vez se oyen más los supuestos casos de gastroenteritis que han acabado en cáncer con metástasis. Vivimos con esta enfermedad y no nos queda otra que aprender a mirarla de frente y a entender que su única solución es la investigación.