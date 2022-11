Fuera de control: el populacho exige detalles picantes

Lunes, 31 de octubre. Solidaridad

Alessandro Lequio, vestido a lo Conde Drácula de baratillo en El Programa de Ana Rosa, ha concluido que las indisposiciones de la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la visita a Cadavedo, en Asturias “apesta a resacón”. Nada de una gastroenteritis fortuita. Alessandro apuesta por un desvalijo del mueble bar de la habitación del hotel para amenizar todas las confidencias y cuchicheos que tenían que contarse las hermanas tras varios meses separadas. La presentadora sustituta, Patricia Pardo, ha tratado de salvar el culo del programa comentando que ella no se hacía responsable de las palabras incendiarias del conde y que, si tenían que despedir a alguien, dieran la patada al exmarido de Ana Obregón. Solidaridad ante todo.

Lo cierto es que si Leonor y Sofía fueran unas adolescentes de barrio, ese comentario no estaría tan fuera de lugar. No desentona que dos chavalas de 17 y 15 años coqueteen con las bebidas espirituosas. Eso sí, si tratamos de la futura jefa de Estado y su hermana, parece que se esté cometiendo un sacrilegio. ¿Habrán hablado las mozas con sus padres sobre los peligros del alcohol? ¿Habrán hablado de educación sexual? Son esos los detalles que el populacho quiere saber, porque que son listísimas y tienen altos conocimientos sobre computación no cotiza.

Martes, 1 de noviembre. El usuario medio

Hoy entra en vigor, en la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales, una norma que pretende poner coto al dominio absoluto de las grandes empresas tecnológicas en internet. La cosa va de que cualquier compañía pueda interoperar con los servicios de la plataforma dominante, abrir a terceros los datos recopilados, poder ofrecer prestaciones o pagos fuera del ecosistema monopolístico o admitir la desinstalación de aplicaciones incluidas en el sistema operativo. Es decir, que alguien consiga recibir mensajes de Whatsapp en otro programa, hacer compras en aplicaciones sin el yugo de la tienda oficial del sistema operativo o eliminar el reproductor multimedia preinstalado en Android. Como se ve, todo preocupaciones motivo de insomnio para el usuario medio.

Presiento que el nuevo marco servirá para machacarnos de alguna manera. Nadie pudo imaginar que el Reglamento General de Protección de Datos haría insoportable la navegación aleatoria por internet a causa de los avisos omnipresentes sobre la política de cookies. No te digo nada si intentas rechazar los ficheritos de rastreo como postura predeterminada. Por favor, si la burocracia de la Unión Europea es feliz enredando, me parece muy bien. Pero que el embrollo se lo queden en las oficinas de Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo o Frankfurt y no nos lo trasladen al vulgo.

Miércoles, 2 de noviembre. Arrepentimiento

Leo el siguiente titular en la web de Diario de Teruel: “Controlar el exceso de información negativa ayuda a reducir el estrés”. No puedo estar más de acuerdo. Renta tener una actitud positiva ante las peripecias diarias. Como reza la noticia, tomar el control sobre la incertidumbre rebaja la ansiedad. Vamos, que hay que dar la importancia justa a las cavilaciones. Es la conclusión a la que han llegado en varios pueblos del Maestrazgo tras asistir a los talleres de Bienestar Emocional que ha organizado la comarca.

A lo mejor no estaría de más que cada cual hiciese un examen de conciencia para ver si tiene cara de chapa acid house o es un todo mal de manual. El pesimismo no suele ser la mejor actitud ante la realidad, lo cual no está reñido con el espíritu crítico. La única certeza es que al final, todos calvos. Y entonces no habrá vuelta atrás para arrepentirse.

Jueves, 3 de noviembre. Palabras desapercibidas

Ha habido unas palabras de Sandra Urdín este mediodía en el informativo 14 Horas de Radio Nacional de España que no me han pasado desapercibidas: “Se sale, se lo digo yo. Se sale. Si sus hijos, sobrinos, nietos… si vosotros lo estáis pasando mal, no os dejéis vencer. No caigáis, pedid ayuda, salid adelante; aprended, aprended mucho de todo. También, sobre todo, de lo malo, porque el tiempo pone a cada uno en su lugar. El acosador casi nunca gana y el acosado aprende tanto que puede llegar incluso a editar informativos en la radio pública”. ¡Olé!

Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y solo puedo suscribir el alegato de Sandra. También es verdad que alguna vez el acosador sale adelante y acaba desplegando su actitud despreciable en el mundo adulto, tanto en la vida cotidiana como desde el poder en el entorno laboral. Lo importante, entonces, es resistir y, con la ley en la mano, devolverla como no se sabía en la infancia.

Viernes, 4 de noviembre. China

La China nos ha traído hoy un regalo que poco tiene que ver con el osito panda de Enrique y Ana. Se trata de un cohete fuera de control que ha pasado por encima de nuestra comunidad y que ha obligado a cerrar el espacio aéreo para evitar una desgracia porque ¡a ver si nos va a tocar la china! Queda la duda de si ha sido un encargo de la China Patino, que cantó en su día que iba a matar a la novia de su exnovio y todavía no hemos tenido noticias al respecto.

Al final, el bólido se ha precipitado en algún punto indeterminado del océano Pacífico. En las antípodas. Supongo que el margen de error era similar al de las encuestas del CIS. Aunque la masa catastrofista clama que nanay de la China.

Sábado, 5 de noviembre. La despedida

Esta noche, cuando el diario esté ya en imprenta se despedirá Gerard Piqué de la afición del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. El anuncio de que el futbolista se retira inmediatamente lo hizo él mismo el jueves mediante un vídeo sentimentaloide a través de las redes sociales. Nada de una grabación tiktokera. Ha sido con una pieza bien editada, con muchos titos de por medio y con un guion más que repensado. “Tarde o temprano, volveré”, remata enigmático el defensa central. ¿Se referirá a que piensa regresar en algún momento al Real Zaragoza, equipo en el que jugó la temporada 2006-07? ¡Quién sabe!

Domingo, 6 de noviembre. Raíces

Tras dieciséis años sin titular, y treinta y tres concursos en los que nadie mostró interés, la notaría de Mosqueruela vuelve a seducir a una funcionaria con la oposición recién aprobada, Patricia Martínez. El último escribano que pisó la localidad que alberga el archivo de la histórica Comunidad de Teruel fue Jorge Barberá, quien tras poco más de un año voló a Alzira y, de ahí, a Valencia. Le deseo a Patricia todo lo mejor y muchas ganas de echar raíces en la sierra de Gúdar.

Alguien podría pensar que es normal que nadie quiera irse a un pueblo perdido de la España Vaciada porque allí no hay nada, pero ¿es posible que una notaría a veinte kilómetros del centro de Barcelona lleve todavía más tiempo vacante que la de Mosqueruela? Pues sí. La notaría de Badia del Vallès no tiene titular desde noviembre de 2005. Conozco bien la antigua Ciutat Badia, con su altísima densidad de población, su urbanismo desarrollista cuyo plano recrea la península Ibérica y su baja renta per cápita. A veces la cercanía a la capital no te da más atractivo.

La imagen de la semana / Zarrios

Revolviendo por el granero me ha aparecido esta vieja caja. ¿Debería deshacerme de ella o convertirla en un nuevo objeto de culto? Me río yo de la Marie Kondo, si se viniera a las casas de los pueblos. O le daba una hiperglucemia o un episodio agudo de hipertensión. Yo, por el momento, no voy a sujetar con ambas manos esta caja y preguntarle si me hace feliz. La depositaré de nuevo en un rincón, como acto de cariño y aprecio.