Gente de bien. La letra se adapta como un guante

Lunes, 20 de febrero. Contaminación rural

Un equipo de científicos del CSIC ha estudiado las partículas en suspensión en Barcelona y otras dos localidades catalanas, Manlleu y Bellver de Cerdanya, poniéndolas en contacto con células pulmonares. Los resultados son concluyentes: en invierno, por efecto de las estufas de leña y la inversión térmica, quienes habitan en zonas rurales o semiurbanas tienen más riesgos para la salud a causa de la contaminación. “La leña, peor que los coches”, titula TV3. Los expertos recomiendan cambiar la legislación sobre la combustión de leña en condiciones anticiclónicas, así que se intuyen nuevas prohibiciones para la gente del campo.

O sea, chiquis, iros despidiendo de los cachumbos, que estáis contribuyendo a la mala salud de las personas del campo. Y, lo más importante, de urbanitas que vienen a pasar el fin de semana y se vuelven con una cara todavía más pocha de la que traen. ¡Mucho mejor los humos provocados por los atascos de las rondas de Dalt y Litoral! ¡Dónde va a parar! Y yo que pensaba que lo peor de las chimeneas de leña era el olor que se impregna a la ropa…

Martes, 21 de febrero. Gente de bien

“¡Deje ya de molestar a la gente de bien! Deje ya de meterse en las vidas de los demás”, ha soltado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber aprobado la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Aimar Bretos, en la Cadena SER, se ha preguntado quiénes serán esas gentes de bien. Yo lo tengo claro.

El Gobierno ha sacado adelante una norma que se mete en la vida de una minoría. Supongo que es esa minoría la que debe sentirse molesta porque se metan en su vida. Y, siguiendo el razonamiento, esa debe ser la gente de bien a la que se debe haber referido Alberto. Lo que no entiende Alberto es que esa gente de bien estaba pidiendo a gritos que el Gobierno se metiera con ella. Lo que debería hacer Alberto es estar más al día de las necesidades de las personas a las que quiere liderar y no tener que aceptar, con el paso de los años, que las leyes sociales que aprueban los gobiernos progresistas eran las que se necesitaban en aquel momento. Nunca se sabe si él tendrá que acudir a ellas en alguna ocasión.

Miércoles, 22 de febrero. Obsesión

A escasos minutos de la medianoche, Josep Cuní ha puesto en el 24 Horas de Radio Nacional de España la canción Con los años que quedan, de Gloria Estefan. El motivo es la estrofa inicial, en la que Gloria canta “sé que aun me queda una oportunidad, sé que aun no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero”. Josep ha creído que la letra se adapta como un guante a la decisión de Ramón Tamames de ser el candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura que va a presentar Vox en cuatro días.

Con los años que me quedan es una especie de canto desesperado por retener a un amor que, en el fondo, ya no existe. Una obsesión, vamos. Busco la pieza y, como la inteligencia artificial es sabia, Youtube me sugiere que escuche a continuación Cómo han pasado los años, de Rocío Dúrcal. ¡Eso sí que es una canción de amor! Seguro que Ramón bailó abrazado a alguno de los padres de quienes lideran hoy la formación ultra y juntos se juraron un te quiero, mientras murmuraban en secreto “nada nos va a separar”.

Jueves, 23 de febrero. Un pavo

Estaba tan tranquilo Jorge Javier Vázquez en su sillón de plató cuando, en una conexión en directo desde Cádiz, un pavo ha gritado desde un coche que pasaba por allí “¡Jorge Javier, maricón!”. Por suerte, Jorge Javier ya no se calla una y, aparte de comentar que no hacía falta que lo describieran, ha contestado en directo que con eso se demuestra que, por mucho que digan, el insulto está a la orden del día.

Viernes, 24 de febrero. Suellacabras

El Periódico de España publica un reportaje sobre Suellacabras, un pueblo de la provincia de Soria donde, al parecer, nadan en la abundancia. La Feli es la alcaldesa y ha decidido hacer de su pueblo todo un ejemplo. “A la gente hay que darle cosas, tiene que tener alicientes para venir al pueblo”, comenta la Feli. Las cosas que ofrece Feli son un edificio consistorial reformado hasta la última telaraña, una nueva red de suministro de agua potable, que hacía más falta que el comer, un poste de telecomunicaciones para disponer de cobertura de teléfonos móviles, un centro cultural de 420.000 euros que se alquila a hosteleros para realizar eventos, una casa rural, una ermita de San Caprasio como no se había visto el obispado de Osma-Soria en siglos y cinco casas para personas que quieran vivir en el pueblo. Hasta ahí, todo bien. Digo yo. Imagino que habrá a quien le parezca mal.

Pero la Feli se ha venido arriba y ahora ha emprendido obras como pistas de pádel y una piscina climatizada. Teniendo en cuenta que Suellacabras es un pueblo de unos 30 habitantes, esto ya parecen caprichos de nuevo rico. Sí, Suellacabras es un pueblo rico. Ordeña a los molinos de viento que le instalaron hace unos años como nadie. No sé si la Feli ha hecho números, pero tanto equipamiento hay que mantenerlo y no sé yo si esto será pan para hoy y hambre para mañana. Por otra parte, en ninguna parte del reportaje leo que la Feli haya pensado dedicar fondos a más cultura, más allá de las fiestas patronales, más educación o más servicios sociales. Supongo que esas cosas no son tan necesarias para una alcaldesa popular.

Sábado, 25 de febrero. La Estrella

Por fin sale en Diario de Teruel que Martín y Sinforosa, los últimos habitantes de La Estrella, en Mosqueruela, se han marchado de su hogar de siempre. Era vox populi desde hace días. Martín y Sinforosa son muy mayores y necesitan de más cuidados de los que se pueden ofrecer el uno a la otra o viceversa.

Martín y Sinforosa se convirtieron en uno de los símbolos contra la despoblación. Durante la semana, las voces autorizadas de la despoblación se han hecho eco de la noticia. Hay quienes lo han relacionado con que el Gobierno de Lambán quita las ambulancias y quienes han aprovechado para vender olivos para fomentar el asentamiento de familias. Esta semana, más que nunca, entiendo a familiares de Martín y Sinforosa, que no veían muy clara esa fama.

Domingo, 26 de febrero. Borrador mágico

Yo, que soy un appleboy de manual, estoy pensándome pasarme a Android. Google acaba de anunciar que el borrador mágico está a punto de llegar a todos los móviles de ese sistema operativo. Es una función que permite eliminar a personas y objetos que aparecen en las imágenes. Eliges la persona a quien borrar y la inteligencia artificial hace el resto. Sin ningún género de duda, es el artefacto que necesita un injustamente calificado manipulador como yo.

La imagen de la semana

Ayer asistí en La Fresneda a la proyección de Carbonell, amigo, un documental de la directora Sonia Llera. Joaquín Carbonell quería a su tierra. No fue hombre de partido, pero luchó por aquellas causas que creyó justas. Sonia nos contó que, en 1977, Joaquín se involucró en el aragonesismo libertario. Porque le dolía que una familia tuviera que emigrar si se le moría el cerdo, a no ser que quisiera morir de hambre. Joaquín tenía una gran vitalidad y muchos planes, pero se lo llevó la pandemia. Al final, tenemos que celebrar cada día que seguimos con vida. En la imagen, el grupo Fran & Amigos interpreta canciones de Joaquín.