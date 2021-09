Grandes ideas: la puerta se ha abierto de cara a los rigores del invierno

Lunes, 30 de agosto. El pelotón

La Vuelta Ciclista a España llegó ayer a El Barraco, en la provincia de Ávila. Tribuna de Ávila destacaba que, por fin, se cumplía un viejo sueño de la afición local del ciclismo. Carlos García, presidente de la Diputación Provincial, declaraba el sábado: “Esta es una nueva oportunidad que brindamos a la provincia de tener repercusión internacional, como ya sucedió hace dos años con la etapa entre Arenas de San Pedro y la Plataforma de Gredos”. Vamos, que además del objetivo deportivo, el paso del pelotón es una ocasión de oro para promocionar los productos de calidad bajo la marca colectiva Ávila Auténtica.

El alcalde de El Barraco, José María Manso, manifestaba en el digital Ávilared el deseo de que el evento se celebrase con “total normalidad” y que “la gente se lleve una buena imagen” y “que se vayan contentos”. Unas líneas más abajo, afirmaba que el ayuntamiento estaba siguiendo de cerca la evolución de la pandemia para evitar la propagación y que la mayor preocupación estaba en la residencia de mayores, donde había entrado el virus. La mayor parte de las personas, según el alcalde, eran asintomáticas. Lo cierto es que el sábado, según los datos oficiales, El Barraco tenía una incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días (IA14) de 3.169,57 por 100.000 habitantes. Entre el grupo de población de más de 65 años, la IA14 era de 8.775,14 por 100.000 habitantes. Digo yo que, siguiendo los criterios que se han aplicado durante el último año y medio, El Barraco debería estar cerrado a cal y canto. Pero la caravana ciclista tenía que atracar en el pueblo sí o sí.

De forma paralela, leo el sábado en Diario de Ávila que la pandemia dejó en el último día tres muertos en la provincia y que había que remontarse al mes de febrero para encontrar una cifra similar.

La etapa de la Vuelta acabó ayer en El Barraco. Y ayer murieron en la provincia de Ávila cinco personas por el coronavirus. Hoy, en Diario de Ávila, leo: “Un brote en la residencia de El Barraco deja ocho muertos”. Diario de Ávila se responsabiliza de la información, ya que las fuentes oficiales, recogidas en Ávilared, no indican la ubicación del asilo y solo destacan que las personas afectadas tenían “patologías previas” y eran “los más débiles y vulnerables”, en palabras de Luis González Maroto, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Pacientes que según el alcalde de El Barraco, cabe recordar, eran solo asintomáticos.

Hoy ya se ha desvelado el secreto que había que tapar para tener la fiesta en paz. Es una noticia que pasará sin pena ni gloria. Total, eran ocho viejales de una residencia. Y nadie va a hacerse responsable de ocultar datos. La imagen pública del pueblo y de la provincia es lo primero. Lo peor de todo es que yo presentía desde Teruel, con las escasas pinceladas proporcionadas, que se estaba produciendo una sangría y ningún medio, en las cercanías y con El Barraco en el punto de mira por el evento ciclista, reparara en que algo olía regular.

Martes, 31 de agosto. China

Jovenzuelos y jovenzuelas de China, si queréis seguir jugando en línea a vuestros videojuegos favoritos, vais a tener que apuntaros en un registro oficial. Y no solo eso, solo podréis conectaros una hora, entre las ocho y las nueve de la tarde, de viernes a domingo. Por fortuna, los festivos también podréis viciaros. El resto de la semana, a estudiar, que es vuestra misión para el régimen.

La agencia oficial de noticias china, Xinhua, destaca que el objetivo es “proteger efectivamente la salud física y mental de los menores”. Aquí dejamos que sean las familias quienes regulen estos asuntos.

Miércoles, 1 de septiembre. El ramalillo

¿Se habrá enterado Teruel Existe de que la venta en línea de billetes de Renfe entre Zaragoza y Valencia está promocionando el viaje haciendo transbordo oficial en la estación de Camp de Tarragona? Una combinación de AVE y Euromed es más rápida y solo un poco más cara que el regional por Teruel. Vamos, que cuando inauguren un ramalillo ferroviario casi finalizado para permitir por esa ruta los viajes directos entre la quinta y la tercera ciudad españolas por población, nuestra vía vertebradora lo tendrá mucho más chungo que hasta ahora.

Jueves, 2 de septiembre. Más de China

Sigo interesándome por el Lejano Oriente, sin que esa famosa cadena de grandes almacenes o ese súper donde la calidad no es cara hayan hecho una semana temática. China pone coto ahora a la telebasura. Las autoridades han decretado la desaparición de los programas de telerrealidad que promueven la idolatría de quienes participan en ellos y solo fomentan la aparición de vulgares influentes. El impulso de la cultura tradicional está tras esta medida que va a sentar mal a millones de televidentes, personas adictas a estos formatos televisivos de gran aceptación en el país, pero que no tendrán más remedio que callar y acatar. Del mismo modo, el órgano oficial ha ordenado a las emisoras dejar de emitir imágenes de hombres afeminados, porque no se adecuan al criterio de belleza correcto. Es evidente que China está lanzando una andanada desde la distancia al universo Mediaset.

Viernes, 3 de septiembre. Proteínas

La Unión Europea considera que este es el momento adecuado para permitir la alimentación de cerdos y pollos con harinas de origen animal, las llamadas proteínas animales transformadas. Todos los países han votado a favor de la medida, excepto Francia e Irlanda, que se han abstenido. El plan es sustituir la importación de proteína de origen vegetal, cuyo precio está en estos momentos por las nubes. No sé yo cómo se conjuga esto con el rollo ese de los futuros ecoesquemas de la PAC para promocionar la siembra de proteaginosas y disponer de mayor cantidad de proteína vegetal cosechada en el mercado interior.

La noticia, sin contexto, resulta de lo más anodina. Sin embargo, si recordamos que la alimentación del ganado con proteína animal fue el origen del mal de las vacas locas, la cosa cambia. Sí, habrá más controles sanitarios que en la década de los 90. Y seguirá prohibida la nutrición animal con harinas procedentes de restos de la misma especie. Pero la puerta se ha abierto y pronto llegarán los rigores del invierno.

Sábado, 4 de septiembre. No fiestas

Me perdonarás, pero hoy son las no fiestas de Aguatón. No estoy como para ponerme al día.

Domingo, 5 de septiembre. Estiramiento

Los hombres que vamos teniendo cierta edad nos damos cuenta de que nuestro cuerpo se transforma. Hacia peor, claro. Ayer leí por ahí que cada vez hay más demanda de la cirugía de estiramiento de escroto para lucir unas gónadas tersas y firmes en vez de unos colgajos balanceadores. Desconocía este tipo de intervención estética, pero reconozco que hay gente por ahí que tiene grandes ideas. Voy a dedicar el día a informarme sobre este progreso de la ciencia.

La imagen de la semana / Dimensión desconocida

La fotografía de la contraportada del 15 de marzo de 2020 se tomó en el mismo lugar que esta. Entonces ya se había guardado en el taller el cuerpo de esta falla que hoy va a quemarse. Hace casi año y medio decía que en lo del coronavirus “no hay fecha final. Estamos entrando en una dimensión desconocida”. Hay quien se ha hecho ilusiones de que la pandemia ha acabado, pero el escaso ambiente de la calle clama que no. De momento, nada es como antes. Para empezar, hay quien está disfrutando porque, al visitar Francia, le piden datos sobre su estado de salud a la hora de tomar un café o montar en taxi. La dimensión desconocida va tomando forma de amable distopía.