Historias de la tele. La realidad vista a través de la pantalla

Lunes, 10 de octubre. Consumo

El Telediario alerta de que aumentan los créditos al consumo a causa de la inflación. El reportaje comienza con el caso de un autónomo que ha tenido que pedir uno para pagar la letra de la furgoneta. Después sigue con el ejemplo de una señora, Isabel, quien constata que la tarjeta revolving la está sacando del atolladero: “Tú compras cincuenta euros, pero en realidad te has gastado sesenta y tantos. Porque tiene muchos intereses”. Finalmente, una experta explica que la situación es preocupante porque se pierde el control sobre el gasto que se hace y sobre el préstamo que se pide.

La semana pasada se conmemoró el Día de la Educación Financiera, esa enseñanza tan criticada cuando entra en el ámbito de la escuela. En verdad, aprender de finanzas personales no significa convertirse en un tiburón de las bolsas. Es, más que nada, que ningún agente de la banca te lleve a su huerto. Es, más que nada, que entiendas los documentos que firmas. Es, más que nada, espabilarse para encontrar el servicio más conveniente para tus necesidades y que se adapte a tu nivel de ingresos. En definitiva, no dejarse engañar. Un préstamo para pagar las cuotas de otro es, muchas veces, una solución desesperada. Y la experiencia me dice que es difícil salir de la rueda de las tarjetas de crédito con intereses cercanos a la usura.

Martes, 11 de octubre. Calor

El programa Hablando Claro de La1 de Televisión Española entrevista este mediodía a Luis Sol, un vecino de Zaragoza que lleva cuatro décadas viviendo en la misma vivienda con calefacción central. La factura de gas de la comunidad ha pasado de 3.000 euros mensuales a 11.000. Y eso que decidieron reducir las horas de encendido a la mitad y bajar la temperatura del agua que calienta los radiadores de 80ºC a 68. “Pasamos frío”, asegura Luis, puntualizando: “Nos tocó poner una manta más en la cama; nos tocó ponernos un jersey más en casa; y pantalón largo, lógicamente”.

O sea, Luis estaba acostumbrado a ir en calzones por su casa en invierno. Y tan ricamente. Igual ha llegado el momento de percatarnos de que hemos disfrutado de un tren de vida demasiado alto y de que hemos derrochado energía por encima de nuestras posibilidades. Es evidente que la pedagogía oficial prefiere subvencionar la factura antes que meternos en la sesera que lo normal, cuando hace frío, es abrigarse. Ya oigo el eco de Isabel Díaz Ayuso exigiendo libertad. Y no, no hablo de prescindir del calor. Solo sugiero templar la casa lo justo para evitar ponerte en bolas o abrir las ventanas para no morir por asfixia.

Miércoles, 12 de octubre. El deslunado

He venido a Valencia y, al abrir la ventana de la cocina que da al deslunado, he oído hablarse a gritos a la pareja que vive en el piso de enfrente. Ella le dice que es un niñato inmaduro, lleno de inseguridades y que está harta. Si fuera Rocío Jurado, hubiera añadido “soportable como amigo, insufrible como amor”. Pero como estamos en los tiempos del Whatsapp y no en los de Manuel Alejandro, la prosa es más tosca y elemental. De los gritos posteriores deduzco que él le exige ver todos los mensajes del teléfono porque no se fía de lo que ella le está contando sobre un antiguo romance. Al parecer, él ya ha husmeado en el móvil y ella está dolida, como es lógico.

Sí, he presenciado de forma involuntaria una de esas historias de celos irracionales que, a veces, acaban muy mal. Sí, una de esas historias que a veces terminan en esa —mal llamada— violencia intrafamiliar tan normal para algunos. Son historias que oímos muchas veces por la televisión y que pensamos que son inventos. Pues no son inventos.

Jueves, 13 de octubre. El relato

Mira, paso de la tele y me voy a la radio. Entrevistan a Tomás Guitarte, a raíz del anuncio de las ayudas a las empresas de la provincia, en el nuevo 24 Horas de Radio Nacional que presenta Josep Cuní. Me han interesado más los comentarios e interpretaciones del presentador y del plantel de la tertulia —Javier Casqueiro, Cristina de la Hoz y Pilar Santos— que las respuestas del diputado.

Josep introduce la entrevista porque se quiere “ayudar más [recalcando el aumentativo], un poco más, a la España rural. Que ya sé que la España rural no hay que confundirla íntegramente con la España vaciada, aunque tienen algunos puntos de concomitancia”. Cristina nos aclara que Soria es una de las zonas más despobladas de la Unión Europea, no solo de España, y clarifica que las ayudas van destinadas a “localidades que están tan aisladas”. Josep, una vez acabada la entrevista, destaca que las ayudas son algo que estaba pactado entre la agrupación de electores y el PSOE, “concretamente para la investidura”. No sé yo, Josep. Aquel papel era muy concreto en algunas cosas, como “el nuevo Gobierno aplazará durante seis meses, al menos, el cierre anunciado de la venta de billetes e información presencial en 142 estaciones de ferrocarril”, y muy genérico en otras, como “se estudiarán las medidas fiscales más adecuadas, como incentivos fiscales a la reactivación económica y creación de empleo en las zonas despobladas”. Javier concluye: “Tomás Guitarte y Teruel Existe están consiguiendo… cosas, ¿no?”. Y reconoce que, en algún viaje por León de hace poco, se quedó impactado porque “en los pueblos no hay nadie”. Pero conseguimos “cosas”. Mucho trabajo tiene por delante la Red de Periodistas Rurales.

Viernes, 14 de octubre. Los Girasoles

Ter es una conocida generadora de contenido para YouTube y ayer subió uno de sus famosos vídeos, titulado “Por qué dejé de leer”. Ter afirma que arrancarse por uno de los clásicos, como Moby Dick, solo le da bajona. Así que ha encontrado dos claves para afrontar el sufrimiento: la segunda es leer el libro en desorden porque hay capítulos de paja que se pueden dejar para más adelante; la primera es interactuar con el libro subrayándolo, haciéndole dibujitos y poniendo pósit página sí, página también. Vamos, que te compres unos rotus y te hinches de pintar. Unas pegatinas con mucha purpurina también son una buena opción. Me gusta.

Así es el acercamiento contemporáneo a la cultura más clásica. Lo mismo han debido de pensar las dos activistas que han lanzado un bote de tomate frito a un cuadro de la serie Los Girasoles de Van Gogh que está en la National Gallery de Londres. La interacción con la cultura es fundamental.

Sábado, 15 de octubre. Vaya

Hace siete días cerró la aplicación Radar Covid y nadie la echa de menos. Vaya.

Domingo, 16 de octubre. Sorpresas

Hoy comienza en Pekín el congreso quinquenal del Partido Comunista Chino. La cita durará hasta el sábado que viene, los 2.300 delegados del partido único se reunirán a puerta cerrada en el Palacio del Pueblo y el próximo domingo se revelará la composición del nuevo Comité Permanente del Buró Político. Todo por el pueblo, sin el pueblo. No se esperan sorpresas y Xi Jinping continuará como secretario general del partido. El pescado está vendido sin necesidad de primarias ni invenciones vanguardistas. Igual que en las organizaciones más reputadas.

La imagen de la semana. Momentos inolvidables

Mis padres solían ir a la plaza del Pilar de Valencia el 12 de octubre. El Centro Aragonés de Valencia acude a la misa de la iglesia de la placeta y siempre fue una cita para reencontrarse con el paisanaje de la tierra. Yo nunca había ido hasta esta semana. No conocí a nadie. Eso sí, me dio la sensación de que a la emigración aragonesa en Valencia no le ha ido nada mal. Yo, como otras tantas personas, inmortalicé las jotas. Nuestros teléfonos se llenan de momentos inolvidables.