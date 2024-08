Lunes, 5 de agosto. Pánico

Alaska y los Pegamoides entraron en pánico cuando atestiguaron que su amiga Mari Pili había desaparecido en el hipermercado. Pues esta tarde, en un AVLO Valencia-Madrid, ha habido alguna escena similar. El tren se ha quedado detenido en el Túnel de la Risa 3 sin suministro eléctrico suficiente para mantener encendidas las luces y el aire acondicionado. La tranquilidad inicial ha derivado en histeria colectiva, al parecer, porque han circulado por ahí vídeos de algún juvenil pasajero rompiendo una ventana del vagón para que entrara “el fresco”, jaleado por la conciudadanía y con aplausos de gozo, como si acabaras de aterrizar en un Ryanair de hace una década. ¡Qué tiempos aquellos en los que viajar en alta velocidad era símbolo de clase y distinción!

No quiero imaginar si hubiera sucedido como en el híper y hubiera aparecido en una máquina expendedora el equivalente a la cabeza de Mari Pili, el brazo y la pierna en el frigorífico de la carne plastiquetada. Lo de Viernes 13 se quedaba en un juego de niños.

Martes, 6 de agosto. La calle

Ángel Martín García contaba la semana pasada en AraInfo que el vecindario de la calle Esperanza, en Zaragoza, ha recibido una multa de 601 euros por una infracción administrativa grave al haber organizado durante las fiestas del barrio una cena popular en medio de la calle, sin afecciones reseñables, y no comunicar el evento como corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Pues nada, otra consecuencia de la normativización de la vida cotidiana. Habrá quien lo aplauda.

Miércoles, 7 de agosto. El faro

Hoy es el Día Mundial de los Faros. ¡Cómo me gustaría ser ese faro que indica los peligros de la costa! Pero no es así, para mi desgracia. Y eso que hay quien me sitúa como el articulista necesario en la conspiración judeomasónica del desembarco de la ministra Pilar Alegría en la Normandía del PSOE-Aragón. Si supieran mis odiadores…

Jueves, 8 de agosto. Houdini

Carles Puigdemont es fan de Dua Lipa. “Voy y vengo, dime cómo me necesitas, no estaré mucho rato. Píllame o me iré“, canta la albanokosovar nacida en Londres. Quizás por esos gustos ocultos, Carles se dejó acompañar en su tránsito hacia el escenario en Arc de Triomf por una versión sardanística de los Village People, con una copia del Paco Clavel más cutrelux y un marinerito que enfila la Rambla en busca del amor. Una escenografía que ni ideada por Ocaña, vamos. A ver si aprendéis en Teruel Existe.

A las nueve en punto estaba yo escuchando lo de Meritxell Planella en Radio Nacional, en directo con el mitin de Carles. Una vez acabado el discurso, la periodista Nuria Alcalá nos ha comenzado a narrar el tránsito de Carles desde lo más alto de Lluís Companys hacia el parque de la Ciutadella, acompañado por Josep Rull. La tertuliana Cristina de la Hoz se ha mostrado indignada porque se iba a suspender el pleno de investidura en el Parlament, pues Carles solo quiere “reventar un proceso democrático” y “convertir su detención en parte de su estrategia política”. A las nueve y media, Nuria ya nos ha avanzado que se desconocía el paradero de Carles. A las 9:57, la periodista Elena García ha avanzado que desde hacía media hora se sospechaba que Carles “se ha hecho un Houdini”. Meritxell se ha reído. A las diez y dos minutos ha comenzado la sesión. Sin Carles sentado en su escaño y sin constancia de la detención, el periodista Josep Maria Brunet ha asegurado que el regreso “para que vuelva a producirse una huida, no tendría mucho sentido”. Una Cristina descolocada ha convenido que todo “estaba acordado y pactado” porque ha sido una “buena sorpresa” el inicio del debate, “aunque es cierto que podría suspenderse en cualquier momento”. Sobre el Houdini, Cristina ha pontificado: “A lo mejor peco de ingenua, pero supongo que todo está acordado […] Vamos a ver cómo termina el día. A lo mejor descubrimos que se ha vuelto a ir de España. De verdad es que no quiero pensar eso”. Josep Maria, incrédulo, se ha cachondeado porque ha leído que los Mossos d’Esquadra habían puesto en marcha la Operació Gàbia en Barcelona. Lo demás es historia. El epílogo digno de la proclamación de la republiqueta catalana y el fantasioso gobierno en el exilio.

No hubiera estado de más que Carles hubiera hecho un poco más de caso a Dua Lipa y su Houdini. Sí, Carles ha vendido palabras muy dulces a la caterva durante años, pero esa multitud necesita algo más en lo que creer y, para eso, hay que practicar lo que se predica. Un eclipse dura unos pocos segundos y, si no se aprovechan, hay que dejar pasar muchos años para volver a tener una oportunidad.

Viernes, 9 de agosto. Oé, oé

Hoy ha tenido lugar en París la final de triple salto masculino en los Juegos Olímpicos. El oro ha sido para España; la plata ha sido para Portugal; el bronce ha sido para Italia. Los tres mejores saltadores, no obstante, nacieron en Cuba. Allí no tuvieron más remedio que conversar con el mar, si querían prosperar en eso del atletismo. La gente del “vamos Rafa”, “Carlitos”, “los hispanos” y “las guerreras” —el jurista valenciano Andrés Boix dixit— celebran el triunfo con la consigna “oé, oé”. Solo les importa una muesca más en la tarja. Al final, lo de Jordan es una victoria personal más allá de las banderas. Me gustaría saber cómo lo han vivido en Portugal e Italia.

Sábado, 10 de agosto. Análisis sosegado

Carles Puigdemont asegura que ya está en Bélgica. ¿Lo creemos? Jesús Barcos reseña en Noticias de Navarra que Carles “concita el rechazo furibundo del españolismo que exige escarmiento, pero también de parte de la progresía, que elude el fondo del asunto”. Cierto. Jesús recuerda que Carles ha ganado la batalla jurídica y política por Europa. Exacto. Y también deja caer que Carles se ha pasado de frenada con el troleo de Houdini. Jesús califica lo del jueves como “un regreso”, pero ¿de verdad lo consideramos una vuelta? Lo siento, pero me apunto a la teoría de la charlotada.

Domingo, 11 de agosto. Bonnie Tyler

La delegación de Turismo de la Diputación de Teruel ha pedido esta semana colaboración a los ayuntamientos para que localicen dentro de los términos municipales “lugares altos y llanos con vistas hacia el Oeste”, “con un óptimo estado de los caminos y si admiten acceso con coche normal”, “que haya disponibilidad de parquin (sic)” y “cobertura de móvil”, según nota de prensa. Y, ya me ves, el tontico del pueblo buscando hoy algún rincón que agrade al turisteo de eclipses. Con cobertura de teléfono para que envíen fotos al Insta.

¡Cuánto tenemos que aprender en esto del turismo de eclipses! En Royal Carebbean sí que saben. En agosto de 2017 montaron en el buque Oasis of the Seas a miles de cruceristas y a Bonnie Tyler, quien, en el justo momento del eclipse solar de entonces, entonó el éxito Total Eclipse of the Heart. Si aquí se le ocurriera algo similar a alguien, ya me veo un escenario de festival con la Shadow, la Potra Salvaje y Leticia Sabater.

Una tertulia de verdad

El miércoles me acerqué a Villarreal de Huerva a una conversación entre autores y autoras. Me enteré que la cosa iba de neorrurales y allá que me fui, que yo me identifico mucho con ese concepto. En la foto se ve, de izquierda a derecha, a la alcaldesa Rosario Lázaro, al escritor Rafael Navarro y a la artista polifacética Lucía Camón. Fuera de plano estaba José Manuel Latorre, el delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, que organizaba el cotarro. El protagonista de la tertulia fue Rafa, que trajo a la conversación sus dos novelas, La tierra desnuda y Planeta invernadero. La primera de ellas, centrada en la vida tradicional de un pueblo granadino, ha alcanzado ya cuatro ediciones. La segunda es, al parecer, una crítica al estilo de vida en el que solo interesa producir y consumir, sin importar las consecuencias indeseables. Es decir, una acusación directa a las costumbres contemporáneas. Un estilo de vida que hemos comprado en el pueblo sin cuestionar, porque lo que viene de la urbe siempre es bueno. En breve me pongo el traje de cultureta y te cuento más.