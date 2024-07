'Humanizar' la avenida

Por

La avenida de Sagunto va a perder uno de sus tres carriles. Ya están en marcha las obras de remodelación de esta arteria de nuestra ciudad y se ha desatado un agrio debate entre los turolenses. Están aquellos que ven con buenos ojos que se ensanchen las aceras, se planten 100 árboles más y se instalen hasta 65 bancos en los 2.500 metros a reformar. Y están aquellos que no dan crédito a convertir uno de los tres carriles existentes (dedicado para el uso exclusivo del tráfico rodado) en un carril “para vehículos de movilidad personal” (es decir… para bicicletas y patinetes).



He leído muchos comentarios sobre por qué no se ha preguntado a la ciudadanía sobre cómo reformar esta vía tan importante para los turolenses. La respuesta: no ha habido opción. Y es que la avenida en cuestión sigue siendo, en realidad, una carretera nacional (N-223) y su conservación depende únicamente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Así que han sido los técnicos de este organismo los que han decidido cómo reformar una avenida que poco tiene de carretera desde hace décadas.



En la nota de prensa publicada el pasado 26 de junio, el ministerio asegura que “los trabajos de humanización e integración urbana de la travesía de la carretera N-223 buscan impulsar una movilidad sostenible y activa, calmar el tráfico rodado y sostenible de la movilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. Eso sí, sin preguntarle a la propia ciudadanía. Insisten en reiterar que la “humanización” consistirá en “reducir el ancho de los carriles de la carretera para ampliar las aceras y construir carriles bici, ganando espacio para los peatones y ciclistas”. Además “se crearán itinerarios peatonales accesibles y seguros y se mejorarán las intersecciones y glorietas para canalizar el tráfico”. Por si no lo sabían, también “se redistribuirán las paradas de autobuses y las zonas de carga y aparcamientos”. Y para calmar la ira de los que no quieren que se suprima uno de los tres carriles, aseguran que “se dispondrán de carriles 2+1 en algunos tramos”.



Para finalizar la “humanización de la travesía”, el ministerio recuerda que se cederá tras las obras la titularidad de la vía al Ayuntamiento de Teruel “al carecer de función de servicio al tráfico de largo recorrido y tener un carácter eminentemente local”. Y recuerda que será el consistorio el “nuevo responsable de su conservación y mantenimiento”. Porque los 6,4 millones que costarán las obras nos las pagamos los turolenses (sólamente) si no que salen de los Fondos Europeos NextGenerationEU.

El Ayuntamiento ya protestó en enero de 2023 porque entendía que el “promotor” de esta transformación urbana era el ministerio y no había consultado a la ciudadanía (es decir, al Gobierno municipal). Pero la queja cayó en saco roto y la avenida de Sagunto primero se “humanizará” y luego, con un bonito lazo, pasará a manos del consistorio. Entiendo que el equipo municipal ha tenido que ceder y tragarse el proyecto redactado desde Madrid para evitar tener que pagar las obras tirando de las arcas municipales.



Así que ya veremos en un año cómo queda el tráfico y si esta reforma es útil o no para los ciudadanos. Y también veremos cómo los más de 17.000 vehículos que atraviesan la avenida cada día se las ingenian para buscar rutas alternativas durante las obras y una vez se hayan “humanizado” los carriles. Lo único que espero es que no tengamos que volver a reformar lo reformado de aquí a dos o tres años por este constante choque entre administraciones que, no me cansaré de insistir, pagaremos todos.