‘In’ y ‘Out’

Lunes, 8 de agosto.

Guarretes



Leí ayer en La Vanguardia que cinco estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya han vivido un semestre en una vivienda experimental del campus Diagonal Besòs. El habitáculo dispone de placas solares en el tejado y ventanales grandes. No hay ningún ornamento. Tampoco paredes en el interior. Las estancias se separan con cortinas y muebles con ruedas.



A la hora de entrar a la ducha, si querías que cayera agua por la alcachofa había que pedalear para bombear el chorro. El ahorro de agua lo visualiza Gonzalo Macías, uno de los estudiantes que ha vivido en la casa: “Una persona se aseaba con el agua equivalente a llenar tan solo cuatro envases grandes de yogur griego”. Ajá. Pues dirán lo que quieran, pero si este es el futuro, me parece que iremos guarretes bastante rato.



Martes, 9 de agosto.

Hazmerreír



La toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia tuvo lugar ayer lunes. El rey de España, Felipe VI, acudió al acto como suele ser habitual. Hoy es tema de conversación que el Rey no se levantó como muestra de respeto cuando entró la espada de Simón Bolívar en la ceremonia.



Más tarde se ha sabido que Felipe VI sí se levanto al paso de la reliquia. Hay quien ha aplaudido la decisión de no alzarse ante un símbolo de la independencia colombiana y que fue rehén de la guerrilla del M-19 durante años, ya que recuerda la muerte de los españoles que trataron de mantener la integridad del decadente Imperio Español durante las primeras décadas del siglo XIX. Lo que no he visto analizar por nadie es el tradicional papel de la monarquía española en estos actos de posesión en las repúblicas hispanoamericanas.¿Qué sentido tiene que España, la potencia colonial de Hispanoamérica, quiera seguir manteniendo unos vínculos con los dominios sin aceptar que la relación no es posible en términos de señor y vasallos? Hace falta un poco de humildad para fomentar un nexo beneficioso para ambas partes. O, al contrario, cabe asumir sin complejos las ganas de injerir en los asuntos internos de las colonias, como hacen otros países socios europeos. El problema es que aquí, ni una cosa ni otra: cabeza alta y hazmerreír en política exterior.



Miércoles, 10 de agosto.

Olivia



Hubo a finales de los setenta y principios de los ochenta un lugar donde los sueños se hacían realidad. Aquel sitio se llamaba Xanadu. Bajo miles de estrellas, los neones titilaban al ritmo de la música. Olivia Newton-John aparecía entre cortinas cimbreando las caderas y cantando que a esa guarida nadie se atrevía a entrar, pero que ahora era maravillosa y real. Decenas de patinadores pasan por delante del escenario y, de la nada, aparece el galán de la disco que hace voltear a Olivia y se la lleva como a una exhalación. Cinco bailarines con tirantes de tipo Y dan paso a cinco modelos que bajan estilosas los escalones del escenario en falda larga y vaporosa.



El amor lo copa todo. Toda una fantasía de excesos cuyo clímax es una Olivia cantando a una pareja que da vueltas sobre un podio plateado, levantando los brazos en un gesto que luego imitaría con histrionismo Paloma San Basilio, y saliendo a todo meter exhibiendo una melena rubia de niña buena.



Hoy han querido recordar brevemente a Xanadu en España a las Nueve de Radio Nacional. Olivia nos ha dejado. Es ya una luz más de las alumbran Xanadu en la eternidad. Mientras tanto, en España nos conformaremos con nuestro particular Xanadu, un lugar no tan de ensueño como el de Olivia donde esquiar bajo el sofocante clima de la estepa madrileña y disfrutar del estilo de vida del centro comercial americano tras dejar el todocamino en alguna de las 10.500 plazas de aparcamiento disponibles.



Jueves, 11 de agosto.

Galería de trofeos



Montse Gual, la concejala de Vilassar de Mar responsable de la yincana nocturna VEDEEMA sobre temas de salud y sexualidad para personas de 12 a 30 años dentro de la programación del ciclo Juliol Jove, ha dimitido. La semana pasada fue objeto de todas las críticas porque se había conminado a quienes participaban a untar un plátano con miel y nata para lamerlo posteriormente, a poner condones con la boca en palos de forma fálica o a elegir la postura favorita del Kamasutra.



El objetivo de la prueba era romper las dinámicas de la industria pornográfica en las que entra la juventud e "intentar evitar que se construyan un imaginario sexual con actitudes machistas, de violencia y poco saludables”, según el consistorio. El error, reconocido por el equipo de gobierno, fue no avisar de que la competición era, además de didáctica, picantona.



Montse ha recibido los dardos de quienes entienden la sexualidad solo de una manera y pretenden que su forma de ver la vida sea la única aceptable por la sociedad. Imagino que la presión habrá sido brutal y deja el puesto. Ya es una pieza más de la galería de trofeos en casa de la carcunda.



Viernes, 12 de agosto.

Privilegio



La declaración es del martes, pero ha sido hoy cuando ha llegado a España. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dijo: “Basta de visados de turista a los rusos. Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano”. Estas palabras, vistas desde la frontera sur de la Unión Europea, cobran un sentido de desesperanza. Somos una especie de club privado y admitimos solo a quien nos interesa, cuando nos interesa. La cosa se pone fea y cada vez es más evidente que la quimera de un mundo sin fronteras es una utopía.



Sábado, 13 de agosto.

Aragonesismo



Chaime Marcuello escribió el jueves un artículo de opinión en Heraldo de Aragón titulado “¿Aragonesismo agostado?” y todavía sigo dándole vueltas. Según Chaime, el aragonesismo vive en horas bajas. “CHA y PAR se han diluido en el pragmatismo de la coalición de gobierno liderada por el PSOE de Lambán y, desde fuera, están arrumbadas a un agosto peligroso. Además, el experimento de Teruel Existe y la queja del mundo rural —hábilmente instrumentalizados— añaden dificultades a la idea de Aragón como referente político vertebrado de nuestro país”, escribe Chaime. De todos modos, mientras que CHA “ha sabido lidiar con su parte de gestión”, el PAR “se percibe roto internamente y en caída libre”. Teruel Existe, por su parte, “no sirve para fortalecer Aragón, aunque haya sido muy apetitoso y conveniente para sus prebostes”. Vamos, que el nacionalismo y el regionalismo están out, mientras que el provincialismo está in.



Domingo, 14 de agosto.

Agradecida y emocionada



“Quizás estos han sido los años más difíciles para hacer actividad cultural en un pueblo. Tras un primer año de toma de contacto y con muchas ganas de desarrollar un programa novedoso y diferente, llegó la pandemia. El primer verano fue el de las heridas, en el que el mínimo resurgir era una falta de respeto. Durante el segundo verano, el dinero suplió a las ideas. Este tercer agosto es solo un intento de seguir adelante, pero a medio gas y más presupuesto de lo habitual. Por supuesto, tratar de hacer algo fuera de la temporada alta es solo un mito. Para mí, el ciclo se cierra. Si tengo en cuenta las pretensiones iniciales, solo puedo calificar el resultado global como un fracaso. Me queda la esperanza de que la maquinaria sigue en funcionamiento y lo más seguro es que en algún momento volverá a trabajar a pleno rendimiento”.



La fotografía de la semana

Juegos



La vida es un juego. El caso es ir jugando para pasar el rato.

Tras el arrastre llega el recuento, después toca barajar y vuelta a empezar.Hasta quienes arrastran de tres sin haber salido el as saben que mañana asomará el sol.