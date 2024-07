Intensidad

Lunes, 22 de julio. Migajas turísticas

Como prometí ayer, me he repasado bien la noticia de portada del sábado en Diario de Teruel. Quince municipios turísticos de la provincia van a recibir casi 18 millones de euros para vivienda pública de alquiler gracias al Plan Aragón Más Vivienda del Gobierno autonómico. El presidente, Jorge Azcón, ha recalcado que las casas van a “satisfacer las necesidades de vivienda de quienes optan por vivir y trabajar” en municipios como Albarracín, Mora de Rubielos, Valderrobres, Cretas, La Fresneda o Alcalá de la Selva. El objetivo de crear vivienda para trabajadores solo ha recibido aplausos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hizo por su parte unas declaraciones la semana pasada incidiendo en el problema que quiere resolver este plan anunciado por el Gobierno de Aragón y le cayó la del pulpo desde la verdadera izquierda: “Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a los turistas? ¿Dónde se van a alojar esos camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? ¿Dónde estarán y dónde tendrán que acudir a dormir cada noche quienes vigilan nuestras calles para darnos seguridad?”. Debe ser que la ciudad de Málaga merece empleos de alta cualificación y los puebluchos de Teruel tienen que conformarse con las migajas turísticas.

Martes, 23 de julio. Un tobogán

¿Quién no querría un tobogán? ¿Quién no tiene un caprichito en su casa? ¡A los pobres todo os parece mal! Algo así cantaba Zoo hasta hace unos días. Una canción de la que Panxo, el líder de la banda, se niega a seguir viviendo los próximos veinte años, según ha contado en una entrevista concedida a Paco Cerdà para El País. Panxo se va a hacer una casa en Castellonet de la Conquesta, un pueblo de poco más de cien habitantes a escasos kilómetros de Gandia. Dice que hará de casi toda la obra con sus propias manos. No será en una urbanización cara, ni en un paraíso escondido, ni dispondrá de casa para el servicio, ni de una piscina gigante. Y seguramente tampoco tendrá tobogán. ¡Qué se puede esperar de un tío que solo dispone para moverse de la furgoneta del grupo y del Seat Ibiza viejo de su novia!

Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, sin embargo, sí sabe lo que necesita el Pirineo para alcanzar la excelencia: un tobogán. Hoy ha firmado con el Ayuntamiento de Panticosa un convenio para levantar un proyecto de 6,7 millones de euros “a la vanguardia de las atracciones de montaña en toda Europa”, según sus palabras. El tobogán abrirá todos los días del año “gracias a su sistema de climatización”. Pues, oye, con esto y unas pocas viviendas sociales para trabajadores del sector lo tendríamos todo hecho.

Miércoles, 24 de julio. Jorge Pueyo

Mientras Jorge Azcón presentaba ayer su idea estrella para Panticosa, el Maestrazgo turolense recibió el premio gordo: el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la instalación de 125 molinos de viento. ¿La decisión del Consejo de Ministros ha sido unánime? No. El diputado de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo, se ha ido de la lengua en rueda de prensa y ha confesado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el resto de la representación de Sumar, han mostrado la disconformidad a este “proyecto de especulación”. Con un PSOE en bloque, incluso con la hasta ahora pseudodisidente ministra valenciana Diana Morant, los aerogeneradores del Maestrazgo tienen vía libre. Jorge no estaba en la sala de decisiones, claro, pero tiene constancia del asunto como si hubiera sido un támpax de la reina Camila. Y Sumar ha votado no al Clúster del Maestrazgo. Aunque siempre se ha dicho que en el colegiado Consejo de Ministros no hay votaciones…

Jorge se ha saltado a la torera el artículo 5.3 de la ley 50/1997, del Gobierno, donde se explicita: “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas”. Incluso en el acta que se haya levantado, según el artículo 18.4, solo constarán “las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados”. No hay sitio para votos particulares. Pero Jorge se afana en comunicar la postura de Sumar. Se inician nuevos tiempos en la izquierda aragonesa y hay que resituarse en el tablero conforme a los intereses electorales.

Jueves, 25 de julio. Hacer

Teruel Existe era consciente desde hace días que los molinos del Maestrazgo iban adelante. Hemos salido casi a rueda de prensa diaria desde la semana pasada para contar prácticamente lo mismo. En Teruel Existe siempre han tenido claro que lo importante no es lo que se cuenta, sino salir todos los días en los papeles. Hacer. Hacer. Hacer. Y como la apuesta contraria al proyecto de renovables en el Maestrazgo ha sido una insignia, los vecinos del YMCA han decidido poner toda la carne en el asador. Aun así, observo que en la avenida Sagunto tienen que pulir detalles.

Primero, montar un happening como Dios manda. Si Tita Cervera salvó los árboles del paseo del Prado de Madrid, Teruel Existe tiene que fijarse el mismo objetivo. Hay dos millones de árboles adultos a punto de tala. Si, como hubiera dicho Lola Flores, se ata a cada uno de ellos un turolense o un hijo de turolense, lo tenemos hecho. El departamento de ambientación histórica de Teruel Existe tiene mucho que aportar aquí. La última creación en Canfranc el pasado 18 de julio, con Tomás Guitarte luciendo palmito recreacionista, pasará a los anales.

Y segundo, no menos importante, denunciar las irregularidades que conocen. Jesús Villamón ha acusado: “Aquí somos conocedores cómo miembros del Gobierno han ejercido de comerciales de las empresas promotoras”. Pues a los juzgados para evitar transgredir el octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás.

Viernes, 26 de julio. Condenas

De todos los posicionamientos respecto al Clúster del Maestrazgo, el que más me ha sorprendido es el de Vox. Es verdad que no ha sido nada que no se intuyera a raíz de la comisión en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco ha condenado el proyecto por ser un “ataque frontal” contra Teruel, calificándolo de “muy negativo” o “indignante”. Estas alianzas presuntamente imposibles me traen loco.

Sábado, 27 de julio. Esnobs

Jorge Javier Vázquez ha ofrecido una entrevista a Martín Bianchi para El País donde asegura que la gente de derechas “no tiene ese punto tan elitista y tan esnob que tienen muchos de izquierda”. ¡Qué razón! La última prueba de esta afirmación ha sido la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Francia es, seguramente, uno de los países más rancios de Europa. A las elecciones me remito. Sin embargo, el espectáculo por el Sena ha sido la mayor colección de moderneces ideada por la elite parisina más chic. No cale preguntar a quién le ha gustado la exhibición y a quién no.

Domingo, 28 de julio. Moscas y mosquitos

El otro día leí en El Mundo que los mosquitos acuden a las personas que huelen a queso curado. ¿A qué olerán las personas a las que se les acercan todas las moscas del universo?

La imagen de la semana: Es lo mismo, pero no es lo mismo

“Si quieres pintar algo, Titanlux”, afirmaba Rocío Jurado en un anuncio de 1990. Pues Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, debe pensar lo mismo, pero en vez de “Titanlux” pone “Senado”. En el comercial de pinturas, La Más Grande se desdoblaba para generar un diálogo absurdo: “¡Pero si es lo mismo!”, a lo que respondía “pero no es lo mismo; “¡Pero si lo estoy viendo!” y, erre que erre, “pero no es lo mismo”. Alberto, cari, aunque te des aires presidenciales, por mucho que te subas a lo más alto del Senado rodeado de una guardia pretoriana, a modo de Consejo de Ministros en la sombra, sigues siendo solo el líder del principal partido de la oposición. Donde te han puesto el sistema democrático y las urnas, vamos. Del uso de una institución del Estado para evidentes fines partidistas, mejor hablamos en otra ocasión.