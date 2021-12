Lunes, 20 de diciembre. Por qué te vas

Hoy por mi ventana brilla el sol y mi corazón se pregunta por qué te vas. La semana pasada se supo que el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano se retira de la primera línea de la política. Con solo 37 años ha decidido retomar la carrera profesional como ingeniero de organización industrial, que dejó de lado hace unos años cuando fue elegido para el cargo actual. ¿Será posible que siga conservando el puesto en el sector privado tras años de excedencia? Parece ser que sí; eso sí que es una empresa de verdad. Dice que el desarrollo profesional y la carrera política “se han vuelto incompatibles” y que, puestos a elegir, prefiere el mundo “fuera de las cuatro paredes del parlamento”. Al parecer el muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría.

Manolo Mata, portavoz socialista en las Cortes Valencianas ha lamentado la decisión: “Fran, te quiero un huevo. Estoy en shock desde que me dijiste que te ibas”. Más sorprendentes han sido las declaraciones de Isabel Bonig, líder hasta este mismo año del Partido Popular valenciano. Isabel le ha deseado todo lo mejor con un “espero que los [futuros] que encuentres sean los que buscas y mereces”, lo que complementa aquella cita del mes de mayo: “Gracias, Fran, por todo. Jamás pensé que con alguien de Compromís iba a tener tantísima afinidad en lo personal, que no en lo político”. Que nadie se arme un shipeo, que Fran ha llevado siempre por bandera su activismo gay.

Martes, 21 de diciembre. Frente a frente

La que acaba de liar Televisión Española con el Benidorm Fest. Sin esperarlo, ha logrado que el público más alejado del Festival de la Canción de Eurovisión esté encandilado con el próximo certamen. Destacan las altas expectativas por las pandereteras Tanxugueiras, que si se presentaran por Ucrania estarían en lo alto de las apuestas, y por la reivindicación de Rigoberta Bandini y su “paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas” con bien de lololó.

Se avecina una nueva ola. Ahora de enfurecidos eurofanes de nuevo cuño. “Solo quedan las ganas de llorar”, como diría Jeanette, cuando jurado y público decidan enviar a las Azúcar Moreno con una canción de sonidos orientales un poco pasada de rosca.

Miércoles, 22 de diciembre. Te esperaré

Sé que algún día vendrás, no sé por qué ni cuándo será. Te esperaré, te esperaré, sé que estás llegando a mí. El azar de los bombos, de nuevo, ha vuelto a ser cruel con mis esperanzas. Ese día cualquiera en que te encuentre en cualquier lugar, mi vida quizás tome un nuevo rumbo. Te esperaré, te esperaré. Sé que estás llegando a mí, te presiento cerca ya.

Mientras tanto, en un intento de cuidar por mi salud, la Conferencia de Presidentes ha decidido implantar de nuevo la mascarilla en el exterior. Se ha levantado un clamor en contra incluso entre quienes hasta ahora alababan cualquier medida que emanara de los poderes públicos. De repente han debido pensar “con qué derecho te metes de lleno en mi vida”. Lo cierto es que el uso de mascarillas por la calle ha sido de lo más habitual desde que dejó de ser obligatorio. La población, aterrorizada, decidió que era lo mejor.

Jueves, 23 de diciembre. Corazón de poeta

Leo en Castellón Plaza que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs decidió hacer un amigo invisible y la concejala de Desarrollo Local, Cultura y Patrimonio, la podemista Anna Fibla, ha denunciado que su regalo ha sido, cuanto menos, macabro. Nada más abrir la caja vio los ojos de un animal y era una cabeza de cordero. El dedo acusador señala al concejal socialista José Chaler como autor del presente. De ser así, ese hombre ni tiene la arrogancia del sol, ni la mirada cándida, ni el corazón de poeta.

José, chico, por el irrisorio importe del amigo invisible estoy seguro que podías haber elegido un corte un poco menos provocador. Unas chuleticas, aunque fueran de pierna, hubieran sido mejor opción, digo yo. Y seguirían siendo “productos de proximidad”, como señalaste a Anna en el exterior del paquete. Sé que en tu mente, como la semana pasada en el caso de Ramón Celma, la idea era buena; en la realidad, ya tal. Y no, no me vale eso de que la cabeza de cordero asada al horno es una delicatessen. Por cosas como esta has puesto al alcalde en un brete. Anna ha amenazado que o te cesan “o se rompe el gobierno municipal”.

Viernes, 24 de diciembre. Soy rebelde

Cada semana me prometo no caer de nuevo, pero es que la tentación es muy grande. El Periódico de Aragón ha publicado que Teruel Existe se siente otra vez desplazado por el Gobierno de Aragón, destacando que el diputado Tomás Guitarte no fue invitado a la inauguración del Centro de Interpretación Batalla de Cutanda. El cuerpo de la noticia afirma, en palabras de Teruel Existe, que Tomás fue “redactor de ese proyecto con el que siempre ha estado muy involucrado” y también fue “uno de los fundadores del Centro de Estudios del Jiloca”. Y siempre ha tenido presente Cutanda, su lugar de nacimiento. “Por eso Guitarte suele recordar que nada más acabar la carrera de Arquitectura abrió el despacho en Calamocha, localidad de la que es pedanía la citada población”, recalca El Periódico de Aragón. Teruel Existe añade que Tomás fue “uno de los impulsores del proyecto”, concluyendo: “Ni invitaciones ni reuniones, solo ataques”. Así, al más puro estilo “soy rebelde”: “Nadie me ha tratado con amor, nadie me ha querido nunca oír. Soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión”.

Tanta abnegación, tanto desinterés, me ha hecho buscar un poco por la plataforma de contratación del Estado. He encontrado el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del edificio que se ha destinado a ese equipamiento museístico. El promotor es la Fundación San Roque y el documento está redactado por Arquilab, un despacho de Calamocha. En una de las últimas páginas veo la minuta de honorarios técnicos de 4.531,25 euros por redacción de proyecto básico y de ejecución, de 4.531,25 euros por dirección facultativa de obra y de 906,25 euros por coordinación de seguridad y salud, lo que hace un total de 9.968,75 euros. Todo firmado por el arquitecto Tomás J. Guitarte Gimeno. Me parece muy bien que un profesional cobre por una prestación de servicios y que sea profeta en su tierra. Lo que ya no me parece tan honesto es solo querer vender actos heroicos desde la formación política cuando además del honroso interés personal hay también una parte crematística.

Sábado, 25 de diciembre. Deixa essa gente falar

Voy a apropiarme unas estrofas de Jeanette en Deixa essa gente falar: “No hagas caso de la gente; tú eres tú, allá a los demás. Vive siempre a tu corriente. Lo importante es ser feliz nada más. Pasa el tiempo tan deprisa, solo se vive una vez. No hay problema si hay sonrisa, tú adelante con tu forma de ser. Que la gente es solo gente, tú déjales comentar. Que comenten, que comenten; tú a lo tuyo, no te dejes llevar”. Creo que cada día me hacen más falta estas palabras.

Domingo, 26 de diciembre. Estoy triste

Da igual lo que cante. Jeanette siempre es triste. Hay quien siempre suena a triste. Si Rocío Jurado canta Viva el pasodoble suena a épica; si lo canta Jeanette, es deprimente. Que, oye, igual Jeanette está más acertada en este caso. “Tengo edad de cantar y reír; y estoy triste”, llegó a entonar nuestra artista más melancólica. Ojalá el año que viene, en vez de tanta amargura, llenemos nuestras vidas de alegría.

La imagen de la semana: Mensaje transgresor

Así me recibe mi vecina. Que me traigas vino, aunque sea de tetrabrik. ¡Menudo mensaje transgresor que te has marcado, corazón! Mira que está mal visto eso de pimplar y a ti no te importa que se sepa. Envidio tu valentía.