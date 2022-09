Juntos: todo se resuelve con una ducha de dos

Lunes, 19 de septiembre. Pompa y boato

“Más que un amigo, eres un mago diferente”, le debe haber susurrado al oído la reina Sofía al rey Juan Carlos I durante el funeral de la tía Lilibeth en la abadía de Westminster. El emérito, nada más escuchar la frase, solo ha podido soltar una carcajada de lo más sonora y provocar la sonrisa cómplice de su esposa. La reina Letizia ha lanzado una mirada devoradora a la pareja y ha adoptado a continuación el habitual rictus de señorita Rottenmeier.

Nos hacía falta la llegada de la familia real española para dar un poco de vidilla a la gira del ataúd plomizo de Isabel II por el Reino Unido. La monarca inglesa habría pensado, sin ningún género de duda, “qué suerte que ahora estés junto a mí”. Tanta pompa y boato británico necesitaba de un poco de la campechanía ibérica que caracteriza a nuestra monarquía. Y por eso han acudido en pleno a Londres los Borbones, cada cual desde su nidito. No se ha cumplido después eso de cada mochuelo a su olivo porque doña Letizia ha volado a Nueva York por cuestiones de representación. La obligación es lo primero.

Martes, 20 de septiembre. Ducha de dos

Es bien sabido que un día entre dos parece mucho más que un día, que el amor para dos es amor en buena compañía y que el mundo entre dos sirve para decir a los problemas adiós. Pues bien, la responsable del Departamento Federal del Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicación de Suiza, Simonetta Sommaruga, ha recomendado a la población ducharse en pareja para ahorrar energía. Eso sí, solo la gente joven, porque “después de una cierta edad, ducharse juntos no es apto para todos”. Noto un poquito edadista a Simonetta, pero haré como si nada.

La ducha en pareja no garantiza nada hoy en día, de todos modos. Hoy se ha sabido que Adam Levine, el cantante de Maroon 5, se acercó a una tal Sumner Stroh con ganas de ducha comunal. Lo ha confesado la misma Sumner a través de TikTok, la red donde hoy en día se hacen los comunicados oficiales. Adam estaba tan prendado de Sumner que incluso le pidió si podía llamar Sumner a su tercer retoño con su esposa Behati Prinsloo. Una petición un poco surreal, para qué vamos a engañarnos. El caso es que Sumner ha tenido que reconocer el asunto porque se lo contó a un amigo y este quería comerciar con la noticia. Nada que no se pueda resolver con una ducha de dos.

Miércoles, 21 de septiembre. La mesa camilla

Jorge Javier Vázquez se ha lanzado a la vía pública micrófono en mano y se ha plantado frente a la casa de Conchi, la hermana de José Ortega Cano. Ha tocado a la puerta, le ha plantado unos besos en las mejillas y se ha autoinvitado a un café y lo que surja. Sentados los dos en la mesilla de la cocina, han entrado llamadas de la audiencia en directo. “¡Quítala!”, ha ordenado Conchi. Y es que todas las amigas de la hermana del torero querían un minuto de gloria en la tarde de Telecinco. “Conchi, si trabajaras como teleoperadora te hacías rica”, ha puntualizado Jorge Javier. Figúrate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Pues así ha sido el Sálvame de hoy.

Viendo la escena costumbrista, a mí me ha recordado cuando Encarna Sánchez reunía al calor de la mesa camilla a lo más granado de la farándula patria para hablar de los asuntos del corazón. Ahora es algo televisado y un poco improvisado, pero queda un regusto a brasero que echa para atrás.

Jueves, 22 de septiembre. Tamara Falcó

Estoy seguro de que Tamara Falcó se despertaba cada mañana junto a su novio Íñigo Onieva canturreando: “Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre”. Íñigo, un poco harto de escuchar la cantinela, ha regalado un anillo de pedida como preludio de un bodorrio de alto copete. A ver si así Tamara se relaja y mirando esa media sortija no repite como un loro ese “te quiero mucho” machacón.

Ahora, Tamara es “la mujer más afortunada del mundo” y ha confirmado que con “el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás”. Bien. Las cosas, claras.

Viernes, 23 de septiembre. El aroma del campo

¡Ay, lo que les ha pasado en la capital! Una serie de personas ha llamado a la Guardia Civil, la Policía Local y la Asociación del Parque Empresarial La Paz preguntando por qué huele tan mal desde el miércoles por la mañana. Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza y varios agentes de la Policía Local se han desplazado a Platea para inspeccionar la zona. Han descubierto que se habían derramado purines en una finca agrícola. Todo estaba en regla. De repente, en la ciudad de Teruel han descubierto el aroma del campo, el de verdad, más allá del petricor y los tomillos.

Sábado, 24 de septiembre. La gorra

La Rosalía enamora. Sabe ganarse a todos los públicos. Esta semana se ha comprado las zapatillas que codician todas las celebridades pero, sin embargo, ha sido más noticia, al menos en el campo, por lucirlas paseando por la ciudad, andando a saltos entre el tráfico, con la cabeza enfundada en una gorra de John Deere. Vamos, como si se hubiera cubierto con una visera de la Caja Rural.

Canta la Rosalia en Chicken Teriyaki que visita a su joyero de Nueva York y “solo quiere cash, yo le doy mi dinero” o “quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Naomi en los noventa” o “como Julio en los setenta”. La de Sant Esteve Sesrovires está acostumbrada a pagar por los caprichos. ¿Habrá apoquinado por la gorra de John Deere? ¿Será regalo de algún admirador? En la tienda oficial, la gorra con aspecto de hule sale por veinte euros más los gastos de envío. Una golosina para una estrella como la Rosalía.

Domingo, 25 de septiembre. Colarnos juntos

Hoy es el día de leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús y cantar hasta quedar afónicos viviendo juntos. Lo segundo, lo del transporte público, ya no es necesario gracias a las medidas que ha instaurado el Gobierno de España para sortear la inflación galopante. Los viajes en los trenes de Renfe Media Distancia son gratuitos para el pasaje habitual. En teoría, los trenes iban completos. Sin embargo, los trenes no se llenaban ni de lejos. Y es que la gente se dedicaba a reservar plazas sin conocimiento. Por si acaso. Se conoce que juntos, cualquier situación es una broma entre las cosas serias.

La imagen de la semana / Un parque

El otoño ha llegado y no sé cómo ha pasado. En el campo, el ciervo come hierba. Pero yo solo pienso en el personal de jardinería de los parques, que se va a tener que esmerar de nuevo para retirar hojas caídas. Aunque, bueno, teniendo en cuenta que la superficie de los parques se va a aumentar considerablemente, lo de este año va a ser una menudencia. Aquí una cita de ayer en Teruel a cargo de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox: “No puede ser ese mal entendido sistema comprado de energía que impone la Agenda 2030 que nos está llevando a que una central térmica como la de Andorra haya sido demolida y ahora nos digan que la única solución es llenar de aerogeneradores nuestros parques, nuestras sierras, de la sierra de la Maestranza o de Albarracín. Del Maestrazgo”. O sea, el campo es poco más que un parque ¿urbano?. Por si no ha quedado claro, Javier desenmaraña su pensamiento: “Solo un proyecto nacional como el de Vox puede garantizar ese mix energético que consiste en la energía nuclear, la energía térmica, la energía hidráulica y, por supuesto, y hasta que consigamos el objetivo del 100% de energías no contaminantes o energías renovables, por supuesto, faltaría más, la energía eólica, la energía solar”.