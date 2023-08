La corbata de Labordeta

“Per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la clase treballadora." Así prometía (o lo que quiera que hiciese) su cargo como diputado Jorge Pueyo, el único representante que ha obtenido la CHA tras diluirse en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. El ahora representante del nacionalismo aragonés en el Congreso de los Diputados se estrenaba luciendo la misma corbata con la que Labordeta "prometía" su cargo (sin tanta teatralización en su respuesta) en abril del año 2000. Pueyo saltaba hace una semana a los titulares al prometer que iba a usar el aragonés en la tribuna de la Cámara Baja para tratar de conseguir equiparar su lengua materna al catalán, gallego y euskera.

Admito que me llamó la atención leer titulares donde lo califican como "el Broncano aragonés". Descubrí entonces que Pueyo era famoso antes de ser diputado. A escampar la boira, su programa de Aragón TV, donde se usan indistintamente el catalán, el castellano y el aragonés tenía cierta notoriedad en nuestra tierra desde que se estrenó en mayo de 2022. Las audiencias en estas dos temporada de emisión han sido muy irregulares: del espectacular 11,1% que consiguieron con Ixo Rai (26.000 espectadores), al 0,4% que hicieron con el rapero zaragozano Mohamed Sharif (1.000 aragoneses viendo la entrevista).

Nada que criticar: creo que la televisión autonómica debe tener estos espacios pese a que no tengan grandes audiencias, porque las 15.000 personas que hablan aragonés en Aragón también pagan impuestos. Eso por no hablar sobre el papel de preservación de un patrimonio cultural como es una lengua en peligro de extinción.

Ahora bien, de ahí a que el mayor cometido de Pueyo como diputado sea expresarse en aragonés en la tribuna del Congreso hay un trecho. El joven abogado y presentador, nacido en 1995, ya ha asegurado que no cejará en su empeño "hasta que me echen" tras tres avisos de la presidencia de la Mesa. A renglón seguido asegura que su objetivo es "dar voz" a Aragón para que pueda decidir "por sí mismo" y estas cosas… Lo que pasa es que, si le quitan la palabra a los dos minutos de empezar poca cosa le va a dar tiempo de defender.

Entrando a lo mollar de este asunto, leo una entrevista en El Independiente donde le preguntan si se siente "progresista" a lo que contestaba que "no me gusta mucho el tema de decir que soy de izquierdas o progresista. Yo soy un trabajador y velo por los intereses de los trabajadores". Preguntado sobre si era entonces nacionalista apunta que "el nacionalismo no me apasiona en absoluto. El regionalismo me apasiona menos porque se parte de una premisa de no reconocimiento del propio pueblo, sino de una mera región. Pero el nacionalismo y el envolverse en banderas y en lo mío no, no me gusta."

Después soltaba el típico discurso vacío en el que insiste en que "lo único que quiero es que dentro de Aragón haya soberanía para poder decidir qué queremos hacer con estos recursos que tenemos, acercar el poder al pueblo. Somos los aragoneses los que mejor conocemos a Aragón para poder gobernarlo." Y cuando era preguntado sobre de dónde se siente dice que "yo me siento aragonés y luego no niego el europeísmo…". El periodista le dice que se ha olvidado de España. Su respuesta: "Es más complicado. Ahí no sé qué decirte. En Aragón el concepto de país es diferente. Hay gente que, cuando habla de país, habla de España y otras que se refieren a Aragón. Los abuelos hablan del país cuando se refieren al valle o a la comarca."

Deben de ser sus abuelos claro, los míos eran muy alcañizanos pero no llamaban país al Bajo Aragón. Pero Jorge Pueyo no… él, cuando habla de "país", se refiere a Aragón… "pero dentro del Estado español, claro que sí, porque país al final es una connotación más romántica quizás, pero dentro de ese Estado."

Acaba la entrevista preguntándole si va a ser "el nuevo Labordeta" y en su primera intervención mandará a todos "a la mierda". Su respuesta: "Sería caer en lo obvio. Hay que sorprender un poco."

Si José Antonio levantará la cabeza no sé qué le diría a esta calcomanía de Yolanda a la aragonesa. Tampoco sé si le gustaría demasiado que luciese su corbata.