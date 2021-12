La España Influyente: sensaciones cuando un desconocido te tiende la mano

Lunes, 13 de diciembre. Azar

“El sorteo de la Champions League se repetirá entero a las 15h”, anuncia la cuenta de Twitter del programa de la COPE Tiempo de Juego. El primer cruce anunciado es el Benfica-Real Madrid y todo bien. Había que escoger a continuación el rival para el Villarreal y de la ensaladera sale la bola del Manchester United, el único equipo que no podía salir del cuenco. Sacan otra bola y emparejan a los azulejeros con el Manchester City. A la hora de elegir contrincante para el Atlético de Madrid, el comité organizador la lía parda y mete en el recipiente la bola del Liverpool y no la del Man Utd. La UEFA afirma que ha habido un problema técnico con el programa informático de un proveedor externo. Eso sí es una vulnerabilidad y no lo de la biblioteca de código abierto Log4J que trae de cabeza a todos los departamentos de sistemas en estos momentos.

Cada vez es más difícil comprender los sorteos de las competiciones deportivas. Siempre hay excepciones pensadas para complicar el asunto y facilitar el avance de los equipos favoritos en la competición. Lo emocionante sería que el ganador de la liga búlgara llegara a la final por su juego y, lo más importante, el azar de los bombos.

Martes, 14 de diciembre. Ramón Celma

Tensión en Pradilla. Pedro Sánchez decide visitar la Ribera Alta del Ebro para comprobar in situ la situación de las inundaciones provocadas por la crecida del río. Ni en su peor pesadilla podía imaginarse el episodio de terror que iba a vivir. De entre la muchedumbre aparece de repente un jovenzuelo enmascarillado, nariz al viento, y tiende la mano para saludar con intenciones desconocidas. Un escalofrío ha debido brotar a Pedro de la nuca y recorrido toda su columna vertebral, mientras que por su imaginación asomaba la imagen de Mark David Chapman pidiendo un autógrafo a John Lennon.

“Presidente Sánchez, ¿qué tal? Soy Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza. Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro. Así lo que he hay que hacer es invertir y limpiar el río”, suelta el advenedizo fan fatal. Inesperadamente, la sangre fría de Pedro le lleva a preguntar a su interlocutor si de verdad le daba las katiuskas. Ramón, recomponiéndose la mascarilla, le dice que sí. De fondo se oye un “¿se las guardo?” y un desconcertado Pedro sujeta los botines, por si acaso, mientras Javier Lambán se interpone entre ellos dando por finalizado el capítulo. En la cabeza de Ramón, la idea era buena; en la realidad, como diría Mariano Rajoy, ya tal.

Miércoles, 15 de diciembre. Incidencia

La nueva normalidad normaliza datos como que la incidencia acumulada a 14 días de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a fecha 15 de diciembre en España era de 198,77 en 2020 y de 441,67 en 2021. Difundimos esas cifras sin despeinarnos y tan panchos.

Jueves, 16 de diciembre. Vida tranquila

A última hora del día escucho en la radio que se ha filtrado la dimisión del ministro de Universidades, Manuel Castells, y el próximo nombramiento de Joan Subirats, en la órbita de Ada Colau y siguiendo la política de cuotas establecida en el pacto del abrazo. Manuel no abandona por ningún escándalo; su equipo médico le ha recomendado que lleve una vida tranquila, que se relaje y lleve la vida típica del amo de casa: fregar, lavar calzoncillos o quitar el polvo de la vajilla de porcelana.

Ahora toca recomponer alianzas. La España Influyente había encontrado en Manuel un ardiente aliado por la causa y ahora habrá que tejer nuevos lazos con Joan, del cual no sabemos todavía las intenciones. Cabe recordar que tras el apasionado compromiso del valenciano José Luis Ábalos por el corredor mediterráneo, con visita nocturna a las obras y todo, llegó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la catalana Raquel Sánchez, quien demostró desconocer la realidad ferroviaria de Teruel ante una pregunta del diputado Tomás Guitarte, según el análisis de Javier Millán en Diario de Teruel a finales de septiembre. Raquel acaba de sacar a concurso público la redacción de un estudio de alternativas para la nueva conexión ferroviaria entre Castelldefels y Barcelona —que pasa por Gavà, su pueblo— y comienza la planificación de un cuarto túnel para que los trenes crucen Barcelona de punta a punta.

Viernes, 17 de diciembre. Tobogán

Esto de los movimientos de población es un tobogán más aventurado que el que instaló el Ayuntamiento de Estepona hace un par de años y que tuvo que clausurar por lesiones varias entre el vecindario que se arriesgó a probar aquel original medio de movilidad urbana. La portada de Diario de Teruel afirma que perdemos 144 habitantes de enero a junio. No hace ni seis meses que Alicia Royo informaba de que la provincia ganaba población por segundo año consecutivo. Lo que más me gusta de esta casa es que hasta el dato negativo, como el dado a conocer hoy, siempre tiene una parte positiva. A pesar del descenso del padrón, “viene más gente de la que se marcha”.

Sábado, 18 de diciembre. Cierre patronal

El Comité Nacional del Transporte por Carretera de mercancías ha desconvocado el cierre patronal programado para los días 20, 21 y 22 de diciembre tras llegar a un acuerdo con el Gobierno a última hora. Ya no nos faltará el marisco, gallego o del Vietnam, en nuestras mesas navideñas. Los puntos acordados recogen la prohibición de que el conductor se vea obligado a cargar y descargar el camión, la reducción de los tiempos de espera sin cobrar o la imposibilidad de implantar peajes en las autovías para el transporte pesado sin consensuarlos antes con la patronal.

También se ha convenido la construcción de aparcamientos seguros para camiones. Hasta ahora, esta demanda está cubierta por la iniciativa privada de los restaurantes de carretera. Me temo que el próximo cierre patronal será de estos establecimientos, cuando se den cuenta de que el volumen de camioneros que requieren de sus servicios caen en picado. No existe ninguna decisión sin un efecto mariposa.

Domingo, 19 de diciembre. Justificación

Vilafranca del Penedès pone en marcha un curso para aprender a perrear. Estoy a punto de apuntarme, a pesar de que la actividad está dirigida a chicas jóvenes, según leo en La Vanguardia. El ayuntamiento catalán se justifica en que es necesario “promover el bienestar personal de las personas jóvenes haciendo un abordaje integral de la salud; dar herramientas, conocimientos y recursos para mejorar los procesos de emancipación que se han visto afectados por la crisis”. A ver. He visto de todo a la hora de razonar un plan para recibir una subvención, pero esto supera cualquier texto imaginativo para defender un cursillo.

Lo del perreo va de mover caderas, muslos y glúteos dando la espalda a la audiencia. Y ya. No es necesario encontrar una motivación filosofal para un poco de desenfreno superficial. Yo mismo hice el ridículo durante unas fiestas imitando a la Miley Cyrus que perreó mientras Robin Thicke cantaba Blurred Lines en unos premios MTV. Y, oye, sin necesidad de buscar mi autoconocimiento, la aceptación de mi cuerpo o la gestión emocional y el empoderamiento.

La imagen de la semana / Felicidad

Si a un turista perdido le cuesta encontrar el torico cuando visita Teruel, a finales de año mucho más. Quien se encarga de la decoración navideña de la capital de la provincia ha decido convertir al principal icono turolense en un ¿dónde está Wally? y ahora es un reto encontrarlo. La parejica que se retrata ante el árbol-belén es lo que comentaba. Lo encontraron y bien felices que se les veía.