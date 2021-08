La posteridad: más allá de las polémicas de la familia Mohedano

Lunes, 23 de agosto. Panteón

Corría 1926 cuando la estadounidense Josephine Baker se engalanó con una faldilla fabricada gracias a dieciséis plátanos para el espectáculo La Folie du Jour en el Folies Bergère de París. Su presencia encandiló a toda la sociedad francesa de la época y muy pronto se integró en la vida gala. Tanto se implicó que durante la Segunda Guerra Mundial fue espía para la resistencia. El idilio, no obstante, llegó a su fin y Josephine pasó sus últimos días en las cercanías de Mónaco, bajo la protección de la princesa Gracia. Hoy está enterrada en el único cementerio del Principado.

Sin embargo, esta circunstancia va a acabarse. Emmanuel Macron ha anunciado este fin de semana que los restos de Josephine se van a trasladar al Panteón de Francia, convirtiéndose en la primera mujer negra en tener ese privilegio. Compartirá destino eterno con Voltaire, Marie Curie o Victor Hugo. Por curiosidad, he descubierto que nosotros también tenemos en Madrid un panteón “de Hombres Ilustres”, según la denominación oficial, perteneciente a Patrimonio Nacional. Quisieron inhumar allí a Cervantes, Lope de Vega, Velázquez o Lluís Vives, pero no hallaron sus despojos. Tampoco dieron con los de Don Pelayo, el Cid o Murillo. Así que rellenaron el espacio con los restos de diversos políticos del siglo XIX y principios del XX. Allí reposaron de forma temporal Juan Prim o José de Palafox; al final recibieron sepultura en sus localidades de origen.

Martes, 24 de agosto. Guadalquivir

Todos los medios de la provincia de Cádiz se han hecho eco de que el alcalde de Chipiona, el exsocialista y ahora independiente Luis Mario Aparcero, siempre en el candelero más controvertido, pretende demostrar que el río Guadalquivir acaba en su pueblo y no en el vecino de Sanlúcar de Barrameda, de donde salió la expedición de Magallanes que acabaría dando la primera vuelta al mundo. ¡Basta ya de recibir reconocimientos solo por ser el epicentro de las polémicas de la familia Mohedano!

Miércoles, 25 de agosto. El final

¡Ay, el final! ¡Qué importante es recibir honores! Lo mismo es que te consideren el punto de fusión en el mar de un arroyuelo que nace en algún disputado rincón de la sierra de Cazorla, que te aplaudan al final de una función teatral. Concha Velasco, a sus 81 años, sigue cosechando vítores cada vea que se sube al escenario con La habitación de María. Su hijo Manuel, no obstante, confiesa hoy en El Confidencial que la actriz “tal vez debería plantearse la retirada” porque tiene ciertas salidas que van a poner en peligro la aclamada carrera de la vallisoletana. De todos modos, cree que es Concha la que debe decidirlo porque “puede ser perjudicial para ella, por su forma de entender su arte, que prescinda de lo que se nutre su alma y su ánimo: la actuación”.

Por el contrario, Spencer Elden, el niño de la portada de Nevermind de Nirvana, no debe tener nadie cerca que vele por su posteridad. Acaba de denunciar a todo Dios ante un juzgado californiano por pornografía infantil al haber usado su desnudo en la piscina de cuando tenía cuatro meses “de manera intencional y comercial” y haber hecho uso “de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música” mediante “la comercialización de la explotación sexual”. Spencer, convirtiendo una escena icónica en algo sucio, acaba de cargarse el único motivo por el que lo recordaría la humanidad.

Jueves, 26 de agosto. Malta

Ocultar el pasado para devenir alguien importante es una práctica que se ha hecho desde siempre. Lo que pasa es que si te pescan, tienes un problema. Dentro del microcosmos de la política se considera poco más que un pedete de monja y es fácil renacer de las cenizas, pero en el submundo de las órdenes religiosas es una condena al ostracismo. Es lo que le ha pasado a O.A.P., residente en Madrid y con hondas raíces en Barrachina y El Villarejo de los Olmos. Tal y como nos cuenta hoy Javier Millán en Diario de Teruel, unas hojillas de los libros sacramentales de las parroquias reseñadas desvelaban un origen bajuno incompatible con las altas esferas de la Orden de Malta. Y no se le ocurrió otra cosa a O.A.P. que arrancarlas y hacerlas desaparecer.

La Orden de Malta percibió un olor a chamusquina en la tostada y el caso acabó en manos de la justicia, que ha condenado a O.A.P. a dos años de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico y a pagar una multa de 12.000 euros al Archivo Histórico Diocesano de Teruel. La sentencia está recurrida porque el acusado cree que es víctima de un complot para desacreditarlo personal y profesionalmente. Mientras no le pase lo que le sucedió al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz tras la operación PBSUCCESS de la CIA, que no se queje.

Viernes, 27 de agosto. Ida

Mi billetera digital está más contenta que nunca. Me he hecho con unos Ayusocoin y siento un vendaval de libertad que me azota a todo meter. Íñigo González es un desarrollador informático que ha creado una criptomoneda como experimento tomando prestado el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que la política caiga en la importancia del dinero virtual. Yo, como un incauto más, me he agenciado unas fichitas a la espera que se revaloricen. Ya se sabe lo que pasa con todo lo que toca Isabel Díaz Ayuso, aunque sea de refilón.

Por la noche me he enterado de que circula un ciclón por el Caribe, el huracán Ida, calificado ya como el más peligroso de entre los que se han generado este año. No sé si habrán elegido el nombre en honor a la presidenta madrileña. Yo, por si acaso, me he desprendido de mis Ayusocoin a pérdida. Presiento mal fario. Y más cuando en la misma web del Ayusocoin aseguran que cualquier operación con criptomonedas “queda grabada para siempre en el Blockchain. Cualquiera (no solo Hacienda) puede consultar esos datos en el futuro”. No lo entiendo muy bien, pero me parece que eso es incompatible con la libertad.

Sábado, 28 de agosto- Amigas

“Cualquier proyecto político que pudiera iniciar siempre lo haré contando con el mayor apoyo posible de los militantes. Por ello, después de hablar con los compañeros y compañeras, presentaré mi candidatura a la reelección como secretario general del PSOE-Aragón”, anunció ayer Javier Lambán. Hoy, el ciudadano Daniel Pérez Calvo, “discrepando en lo ideológico”, ha comentado: “Jamás he dudado de su honestidad, ni de su lealtad con Aragón y con España. Por eso […] es una buena noticia para el PSOE, pero lo es también para los aragoneses”.

Al igual hace Javier con los compañeros y las compañeras, siempre me ha gustado testar la pulsión de la calle. Tengo amigas a quienes me gusta escuchar. Amigas muy de derechas. Amigas que nunca han votado al PSOE. Amigas que nunca votarán al PSOE. Amigas que admiten que les cae bien Javier Lambán. Yo, si fuera Javier Lambán, comenzaría a preocuparme por provocar tantas simpatías entre Dani y mis amigas.

Domingo, 29 de agosto. Bananas

Me parece que la lectura del libro Bananas, de Peter Chapman, me ha influido demasiado. De qué, si no, iba a hablar del vestuario de Josephine Baker y del golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1954. El ensayo trata sobre el poder de la United Fruit en la política centroamericana desde finales del siglo XIX hasta bien transcurrido el XX. Estudia los métodos que utilizó la compañía para acaparar tierras, aunque nunca las llenara de bananeros, y para expulsar la competencia, de cómo en sus plantaciones reinaba su ley, de cómo abusaba de la mano de obra… Voy a ver si acabo el libro hoy.

La imagen de la semana / Botijas

Hay mucho tipos de botijas. Tienes la botija Deluxe, con mucha pretensión pero con un boquete a mitad de la vasija; la botija bellota, para recordarte esos bellos momentos haciendo leña en el monte; o las botijas inglesa y japonesa, si te sientes cosmopolita y de pueblo a la vez… Lo único cierto es que todas sirven para conservar el agua fresca.