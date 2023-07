Esta sociedad nuestra de cada día tiene tópicos que con el paso del tiempo se acentúan, uno de los más significativos suele ser el de los malos resultados electorales, oyes a los responsables del partido derrotado y al final de la comparecencia hay una total ausencia de crítica interna, de asunción de errores y lo que es más grave de desconexión pura y dura de la realidad.

Veía yo a Mayte Perez estos días en La Vaquilla, fiesta para ella en funciones este año y repasaba todo lo dicho anteriormente y alguna cosa más; recuerdo a la hoy sub-baronesa Lambanera cuando era auténtica reina de Karaoke; porque pocos recuerdan a Mayte Pérez triunfando en la escala del programa que presentaba Paco Morales en Tele5, si la memoria no me falla desde la plaza del seminario, allí sus dotes para los temas de influencia ranchera quedaron sobradamente demostradas, triunfadora absoluta frente al resto de turolenses atrevidas y en general con buenas cuerdas que compartieron programa con la indiscutible diva turolense del momento

El karaoke no era lugar para mostrar las dotes joteras de las que siempre ha hecho gala, de hecho hay quien sostiene la teoría (que me cuesta creer) que en su partido ya no terminan la reuniones cantando la Internacional, ahora se entona La Pulida Magallonera para no perdérselo si fuera así. La hemos visto también cantar temas de Labordeta, pero sabemos que ella es más de Juan Gabriel, será por garganta.

Aparcada la carrera musical, llegó la política de altos vuelos, donde como todos saben ha ocupado puestos de relevancia de la mano de Lambán su mentor, y por ello es conocida en ciertos ambientes periodísticos como sub-baronesa, claro el barón es él, y anda que no le ha costado decir disparates para ser tenido como tal por la prensa madrileña. Cuando fue elegida secretaria general del POSE de Teruel creo recordar que este periódico titulo algo así como “El PSOE de Mayte Pérez”, acertadísimo titular que engrosa ya la historia de frases definitorias de la política patria, de la misma manera que la calle era de Fraga, el PSOE de Teruel es de Mayte y ahí están sus decisiones.

Sonada fue la de 2019 poniendo de cabeza de lista a Samuel Morón, que la sub-baronesa glosaba como si de un egresado de Oxford, Harvard y Yale se tratara, la voluntad popular no pudo ser más expresiva al partido lo votaron 5.354 turolenses en la europeas, elecciones coincidentes y la candidatura del bombero 3.997, cuentas claras, 1.357 votos menos, talento a raudales. Pero Mayte que es jotera, galana y muy suya decidió hacer de nuevo caso a su instinto el 28 de mayo y puso y propuso a Rosa López, que no es la Rosa de España pero tiene su punto de toda la vida pensaban algunos, además quien mejor para jalear el futuro del siglo XXI que una señora jubilada, y no será porque los que trabajamos con encuestas no lo predecíamos ante joseramones y joseluises allá por octubre lo que iba a pasar; como dicen en mi Arrabal que también es en parte de Mayte “de estozolarse”.

El 28 de mayo, el talento de Mayte a la hora de componer alineaciones quedó en evidencia, luego como indicaba al principio, todos ganan, que si el tsunami de Lambán, que si la culpa es que no ha llegado bien el mensaje, que si vamos a pedir el comodín de Teruel Existe y le echamos la culpa de todos nuestros males, que si lo de volar la chimenea de Andorra fue un despiste, que si esa jota la cantan igual de bien Jesús Gracia y Felisa Gale, que si el hospital iba a estar terminado y no lo está, vamos que uno lee entre líneas y casi vemos un triunfo electoral, moderado eso sí.

Ha sido pues un tiempo de ausencia de talento y trinchera, porque la guerra mantenida con Enma Buj que no deja de ser dura batalla entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, a quien ha perjudicado ha sido a los turolenses, proyectos estancados, falta de la fluidez necesaria y sobre todo tensión que se cortaba con cuchillo, que me lo digan a mí que he estado sentado entre ambas; no hay mal que cien años dure dice el refrán popular, y corrobora la jota que es sabia en lo referente a que todo tiene en esta vida su principio y su final, y si tuviera que definir la situación de tan nefastos encontronazos reconozco que aquí tampoco la sub-baronesa sale bien parada en lo popular, póquer si tiramos de precisamente de jota la estrofa diría algo así como: Y allá va la despedida al estilo de Ababuj, de esta perjudicial guerra de divinas, sale mejor parada Emma Buj, rían rían.