La ‘Taylor’ de Teruel

Por

Hay demasiada actualidad esta semana en nuestra ciudad: que si no hay maquinistas para los trenes a Valencia y la ruta se cubre en autobús; que si el PSOE quiere evitar a toda costa que se restaure una cruz franquista en la plaza del Seminario que costará mantener 31.000 euros; que un gato llamado Lucifer viajó de Teruel a Huesca escondido bajó el capó de un coche… Pero es junio y el cuerpo lo sabe. Así que prefiero hablar de las fiestas que se acercan a pasos agigantados.



Alguna conocida se ha quejado de la programación de conciertos con motivo de las Fiestas del Ángel. Rozalén, que por fin podrá actuar en nuestra ciudad tras suspenderse su concierto de hace dos años por una tremenda tromba de agua, aterrizará en la capital a 40 euros la entrada. Será el jueves 4 de julio a las 23.30 horas. Un poco tarde siendo al día siguiente laborable, digo yo. Más trasnoche llevarán los jovenzanos que quieran bailar al ritmo de la música electrónica con la fiesta de la emisora musical Loca FM, que está prevista para las 23.59 del martes día 2 (no entiendo si van a hacer una cuenta atrás para recibir la medianoche o algo parecido).



El plato fuerte, a mi entender y del que deberían ustedes disfrutar, es la actuación de La Misión. Una de esas orquestas que dejan sin aliento. Digamos que es la Taylor Swift de las orquestas. Llegarán a Teruel con cinco trailers y un autobús. Son tres horas de temazos para todos los públicos y generaciones, que vendrán acompañadas de un alucinante show de luces, láser, fuegos artificiales, confeti, acróbatas, súper pantallas gigantes y muchas cosas más.



En nuestra tierra no es tan habitual que haya devoción por este tipo de mega orquestas musicales, pero les garantizo que en el norte de España hay verdaderos peregrinajes para seguirlas allá donde vayan.



Yo he visto un par de estos espectáculos y he de admitir que quitan el hipo. Poco tienen que envidiarle grandes artistas nacionales e internacionales, con el plus añadido de que tan sólo tocan temas conocidos (así nos ahorramos sabernos toda la discografía del artista de turno).



Quizás, si hay que poner un pero, sería que actuará un domingo (el 30 de junio) y más bien tarde (a las 23 horas). Teniendo en cuenta que el espectáculo dura más de tres horas, más vale que al día siguiente no les toque madrugar demasiado porque les garantizo que estos grupos enganchan. Y a ver quién se traga ocho horas de trabajo al día siguiente.



Es cierto que se echa de menos que grandes artistas vengan a Teruel a actuar para la semana de Ferias.



También es cierto que en este tema nunca llueve a gusto de todos. Habrá quien se queje del artista elegido, otros maldecirán el precio de las entradas y el resto, si el concierto es gratuito, dirán que por qué tienen que pagarlo ellos con sus impuestos. En fin, el día a día de nuestro país.



Por eso quiero romper una lanza por La Misión, porque creo que integra a jóvenes y mayores; porque es raro no saberse el 95% de las canciones que interpretan y porque no se es peor artista por cantar los temas de otros. La última vez que acudí a una de estas orquestas fue en Denia el año pasado. Hacía un calor infernal, pero no se movió un alma de la plaza hasta que se apagaron los focos. Cantamos abrazados a desconocidos, bailamos con señoras que nos doblaban la edad e incluso nos invitaron a alguna copa en vista de nuestra palpable deshidratación causada por el calor y los saltos de euforia.



Eso sí, nuestros vecinos valencianos programaron la orquesta estrella de sus fiestas (que era mucho menos espectacular que la que vendrá a Teruel) un sábado. Es una pena que muchos tengan que irse a mitad del espectáculo porque tengan que trabajar el lunes. O lo que es peor, que a la mañana siguiente no haya quien haga un trámite en Teruel porque la mayoría se quedaron enganchados a uno de los espectáculos más impresionantes que verán en años.