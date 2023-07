La vida en rosa: Barbie copa la agenda de los medios

Lunes, 17 de julio. Condescendencia

El Periódico de Aragón publica un artículo de opinión de Pilar Buj, quien fuera hasta hace tres meses la secretaria general de Comisiones Obreras en Teruel, donde escribe: “Las cargas ideológicas sirven para desviar la atención de los problemas que verdaderamente interesan al ciudadano”. Pilar apuesta por que se aborden los problemas “más allá de parámetros ideológicos”. Me causa cierta sorpresa un razonamiento de este tipo viniendo de quien viene. La encuesta de Heraldo de Aragón de la semana pasada revelaba que los problemas que preocupan a la población aragonesa son la economía en general, el paro, la inflación, la política en general y la sanidad. Creo que son cuestiones cuya solución es siempre diferente dependiendo del sesgo ideológico de quien la propone. Una sindicalista debería tenerlo claro, me parece a mí.

El sindicalismo está en horas bajas tanto en España como en casi todo el mundo. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Naciones Unidas achaca el fenómeno al paso de los empleos manufactureros a los de servicios, a la externalización de los empleos sindicalizados, a la informalización de la economía, a la mutación de la relación laboral o a la automatización. No apunta a otra posible causa: la condescendencia de ciertas personas que dirigen las organizaciones sindicales.

Martes, 18 de julio. La locura

Barbie, la película, va a ser el evento de la semana. Al menos en las redes sociales. La semana pasada leí en Insider que los estudios de Hollywood tienen “un arma secreta” y se están dejando un riñón y medio “para tener contentos” a quienes regentan perfiles influentes. El trato consiste en comprar a las celebridades por buenos puñados de dólares para que generen contenidos sobre los estrenos. Nada de críticas o noticias: contenidos. La pandemia ha sido clave en la nueva forma de promocionar filmes. Según Marc Weinstock, de Paramount Pictures, la gente se pasa horas viendo vídeos de TikTok y hay que estar ahí. Por eso, una influente como Amanda Castrillo cobra entre 3.000 y 10.000 dólares por difundir la palabra entre sus más de trescientos mil seguidores. Así que ya sabes: cuando te aparezcan contenidos hablando de Barbie en perfiles famosetes, a lo mejor no son nada inocentes.

Mientras tanto, La Vanguardia informa de que Zara desata “la locura” por la “colección inspirada en Barbie”. La ropita salió a la venta ayer y prácticamente está liquidado el estocaje. Supongo que tras esta noticia se agotarán hasta las tallas XXS.

Miércoles, 19 de julio. Un mapa

El sufrido pueblo de Vietnam no va a poder disfrutar del estreno de Barbie. El pueblo filipino, sin embargo, podrá permitirse el lujo caer en los encantos de la película en rosa, tras ciertas dudas de las autoridades. Habrá quien busque en el veto razones relacionadas con la propaganda capitalista que despierta la cinta o con la oda al estilo de vida occidental, pero no. La causa es un mapa. Un maldito mapa.

La película incluye unos cuantos fotogramas donde se ve un mapa burdo del mundo con una línea de puntos que sale de lo que se supone que es China. Los países ribereños del mar de la China Meridional han puesto el grito en el cielo porque parece que Barbie esté reconociendo la soberanía china sobre miles de kilómetros cuadrados en alta mar. O sea, lo mismo que Israel reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Lo mismo.

Una comisión filipina ha determinado que la línea dibujada por Barbie tiene ocho puntos y forma de ese, mientras que la línea trazada por China tiene nueve puntos y forma de u. Así que la delineación de Barbie no da por buenas las reivindicaciones chinas y el filme se proyectará en Manila. Vietnam no se baja del burro.

Jueves, 20 de julio. Lo más granado

Barbie se ha estrenado en Madrid y lo más granado del famoseo, que previamente se ha pasado por el Zara a comprarse para la ocasión algún trapito de Barbie, se ha dejado caer por el forillo. Hemos visto a Óscar Casas y Candela González, intérpretes noveles y pareja de moda; Marta García de Jaime, influente y empresaria; Ander Puig, hombre trans y actor en la serie Elite; Valeria Vegas, periodista y biógrafa de La Veneno; Eduardo Navarrete, diseñador; Jedet, mocatriz polifuncional; Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid; Paloma Bloyd, actriz; Marta López, Miss Mundo Jaén 2019 y esposa de Kiko Matamoros; María Forqué y Filip Custic, Virgen María y novio; Marta Martín, actriz; Samantha Hudson, mocatriz e icono LGTBI; Pelayo Díaz, estilista; Alex Saint, mujer trans y actriz; la Pija y la Quinqui, entrevistadoras de Pedro Sánchez; Clara Alonso, modelo; Alex de la Croix, artista polifuncional; Ana Matamoros, hija de Kiko Matamoros; Carmen Lomana, pija; o Ruth Armas, una chica canaria soñadora y presentadora de moda. Reconozco que he tenido que buscar información de quiénes son en la mayoría de los casos. O el famoseo está de capa caída o yo estoy pasado de moda. Seguramente lo segundo, que uno ya está talludito.

Diversos medios en Francia, sin embargo, están calientes con Barbie. Periódicos y revistas de prestigio como Libération, Télérama, So Film o Cahiers du Cinéma han recibido el veto de la productora para el preestreno de la prensa. Solo han entrado medios tachados de colaborativos y gente influente. La última revista, por ahora, no ha publicado una reseña de Barbie. ¿Estará boicoteando a la película estadounidense? ¡Qué más da! ¡Abajo la dictadura de los medios culturetas!

Viernes, 21 de julio. ‘Life in plastic’

Barbie se ha colado en el último día de campaña electoral. Ha aparecido por ahí un cartel con Yolanda Díaz conduciendo una moto y ataviada en rosa, con nuestro presidente Ken de paquete. El PAR no ha querido ser menos y ha dado juego con un vídeo de Alicia la Senadora, afiliada del PAR para ser senadora en cuatro años, donde afirma que Pedro y Alberto -Núñez Feijóo, no Izquierdo- solo dicen que vamos “a vivir en un mundo de color de rosa” y que en Aragón, para vivir “en el Nuevo Mundo Barbie”, hay que votar al PAR. Life in plastic, it’s fantastic!

En el mundo real, ha fallecido Marta Chávarri, nuestra Barbie de finales de los ochenta y principios de los noventa. Un personaje manoseado como el que más y que, al final, decidió pasar a un plano anónimo para vivir en paz. Se puede salir del mundo rosa.

Sábado, 22 de julio. Mundo rosa

El mundo rosa, hoy en día, no es una exclusiva de Barbie. Hoy se celebra en Madrid el KPOP LUX con los coreanos SHINee, ENHYPEN, ATEEZ, IVE, STAYC, CRAVITY y xikers. Con esto me pasa como con lo del famoseo patrio del jueves, me parece.

Domingo, 23 de julio. Desvelos

Me he desvelado pensando en qué votará Barbie hoy. Me venían a la mente algunas frases de la Teen Talk Barbie y ha sido una pesadilla: “¿Tendremos alguna vez suficiente ropa?”, “¡Planifiquemos la boda de nuestros sueños!”, “¿Quieres ir de compras?”, “Vale, nos vemos en el centro comercial”, “¿No te encantaría ser socorrista?” y “La clase de matemáticas es difícil”.

La imagen de la semana / Experiencias extremas

El País publicaba esta semana que riadas de turistas europeos se han acercado al valle de la Muerte, en California, para experimentar qué es el calor extremo. El titular recoge la cita de una de las personas que se han ido al caloret: “¡Es sencillamente insoportable!”. A veces no hace falta irse tan lejos. Te vas al centro de Zaragoza, como se puede comprobar en este par de instantáneas de Beatriz Vidal y Álex Royo, y ¡a disfrutar! Al atardecer, si se pone de tormenta y quieres emociones fuertes, siempre puedes pasarte por el barranco de la Muerte para probar los efectos de las riadas descontroladas.