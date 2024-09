Las caras, Juan

Lunes, 9 de septiembre. Sigo ‘living’

El programa Inversión inmobiliaria de Capital Radio entrevistó la semana pasada a Juan Velayos -presidente de The District 2024, el mayor evento europeo del real estate- y sigo maravillado con la terminología de la industria de los vendecasas. Resulta que ahora lo que se lleva entre los inversores es el living, siguiendo los modelos de vida actuales: el coliving, el corporate living, el smart living, el senior living o el student housing. Son soluciones affordable, al parecer. Supongo que eso del living es un sinónimo de remedio para pobres. Juan habló también de assets interesantes para el sector, como el hospitality -que tiene el mayor pipeline-, los data centers, el life science, el self storage o el healthcare.

¿En cuál o cuáles soluciones de todas estas se estará pensando en Teruel capital para los próximos años? ¿Habrá soluciones affordable -que no sean reflejo de la precariedad- o pisos de 300.000 para arriba? ¿Qué modelo industrial o terciario se va a potenciar? Lo de Juan me parece ciencia ficción para nuestra humilde urbe. Eso sí, el pleno del ayuntamiento ha aprobado el documento inicial del Plan General de Ordenación Urbana y ahora está en fase de presentación de alegaciones. Poco se habla del asunto y de ello depende el futuro de la ciudad en varias décadas.

Martes, 10 de septiembre. Banca pública

Ayer se supo que Correos pretende fundar un banco en 2025 como solución a las pérdidas sistemáticas de la empresa. Treinta años después de liquidar la Caja Postal, Correos quiere ser de nuevo un banco público. “En el plan está previsto crear una entidad de dinero electrónico. Lo que planteamos es solicitar al Banco de España ser una entidad para emitir dinero electrónico”, ha reconocido Pedro Saura al diario económico Expansión, el presidente de Correos, para así “atender a una parte de la población española en riesgo de exclusión financiera”. Bienvenida sea esta nueva entidad financiera. Veremos a qué gigante se la regalan cuando llegue al poder un renovado equipo neoliberal.

Miércoles, 11 de septiembre. Ofrenda

Zaragoza anda revolucionada porque la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar se va a alargar más que nunca. Yo ando revolucionado porque he ojeado el listado con los horarios de salida de los grupos y los ojos me hacen chiribitas con los nombres de algunos de ellos.

A las 6 en La Cibeles pasará alrededor de la medianoche, todo lo contrario al PAR, que es el segundo grupo en salir. Los Amigos del Pito han tenido más suerte y desfilarán a media mañana. Luego hay multitud de comercios que aprovechan la ocasión para mandar una delegación a la patrona y hacerse un poco de publicidad. Tengo muchas ganas de ver a las Crossfiteras y a las Supernenas, desear mis más sinceras felicidades a Cumpleaños Pilar y que le regalen algo Las Costureras Malotas mientras Virginia G, alguna prima maña de Karol y Becky, canta emocionada La Magallonera. ¿Habrá que tomar partido entre Los Palacio que molan, Transpalacio o Palacios Family; o entre Villanueva y familia o Familia Villanueva? Solo me falta en la lista un grupo de Forestalia. ¡Eso sí sería un Skandalo Deluxe!

Jueves, 12 de septiembre. Pacto en contra

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado que prevé cerrar en “días” un pacto en contra de una financiación singular a Cataluña. “Esperamos que todas las formaciones se sumen”, ha concluido Mar, añadiendo que espera que después se sumen al acuerdo entidades de la sociedad civil. Cuento ya los días a la espera de esa firma y, como diría Paloma Cuesta, “las caras, Juan, grábales las caras”.

No tengo ninguna duda que el PSOE Aragón, con un Javier Lambán de retirada ansioso de rubricar pactos de Estado con el PP, se sumará a la iniciativa con el alborozo de Jorge Azcón. Las caras del diputado Fernando Sabés serán para enmarcar. Como escribe hoy la politóloga Carmen Lumbierres en El Periódico de Aragón, “si tu principal antagonista político sale a defenderte en un proceso de debate interno del partido es la pista que indica que por ahí estratégicamente no es”. A todo esto, ¿qué harán IU y Chunta, como caras visibles en Aragón del proyecto Sumar? También me gustaría grabarles las caras.

Viernes, 13 de septiembre. El relojero

El alcalde de Singra, José Javier Fuertes, ha explicado en Diario de Teruel que el pueblo va a poner en funcionamiento el reloj del campanario de la iglesia, tras cuarenta años en silencio. Para recaudar fondos, el vecindario ha organizado una rifa. José Javier, sin reparar, tiene una historia candidata a ser la dijenda de Singra en la contornada y más allá. Así la cuenta: “Hace muchísimos años alguien dijo que podía arreglarlo, lo desmontó y ya no supo montarlo. Y está totalmente desmontado”.

El aficionado a la relojería que, tras horas y horas de trabajo, acaba la faena y le sobran piezas es todo un clásico de las leyendas urbanas. ¡En Singra tenéis la oportunidad de poner cara a ese relojero y ser el referente! Es cierto que José Javier ha querido preservar la identidad del mecánico, sosteniendo que no se recuerda quién fue. Pero estoy casi seguro de que se sabe y que, por pudor, se ha respetado el anonimato.

Sábado, 14 de septiembre. Broncano

No sé si escribir sobre el espectáculo de fútbol vaca de Alcañiz o del estreno de David Broncano en Televisión Española. Mira, casi mejor de lo de La Revuelta, que es la polémica pseudopolítica de la semana. Comenté en abril sobre “la dificultad que tienen los medios tradicionales para alcanzar a la audiencia joven” y va y resulta que el Broncano se ha llevado entre un 15% y un 20% de la audiencia de lunes a jueves. A lo mejor no era tan difícil. Todas las voces expertas coinciden en que gran parte es público —no necesariamente joven— que había abandonado la televisión convencional. Es para hacérselo mirar.

Domingo, 15 de septiembre. Ligoteo

Sergi Muñoz, el bajista de XFanekaes, ha declarado esta semana en Diario de Teruel: “La gente va a un festival a ligar y a un montón de cosas más, pero la música no es lo principal, no vas a descubrir nuevos grupos, es como que la tienes de fondo”. Ahora resulta que cualquier actividad del día a día es una oportunidad para ligar. Ir al Mercadona y comprar una piña, oyendo de fondo la sintonía interpretada por la actriz Mamen García en los ochenta por diez mil pesetas, es otro ejemplo. Me voy al campo con el tractor. Vete a saber qué ocasión me surgirá entre los ribazos.

La fotografía de la semana

Verano frenético

Alberto Izquierdo, el diputado autonómico del PAR, publicó el miércoles en la red social antes conocida como Twitter que Gúdar estaría de fiesta el sábado y “estáis todos invitados”, un mensaje acompañado de aplausos y fueguitos fogosos. Tras un frenético verano de fiesta en fiesta por todo Aragón, tal y como se ha comprobado en su perfil, Alberto ha querido compartir la suya con todo el mundo y allá que he ido. Me cae bien Alberto. Tiene pocos pelos en la lengua y eso tiene mucho valor hoy en día, donde mojarse es una temeridad. Así, y con esa imagen de hombre de campo, hay quienes nunca se lo toman en serio. Te entiendo, Alberto. Si llevas gafas de colores pasa lo mismo. También es verdad que cuando afirmas que en Aragón no se habla catalán, en contra de todas las evidencias filológicas, pierdes algo de credibilidad. Pero eso te sucede por ser heredero de tu propia formación. Si superas ese discurso tan ochentero, puede que consigas ser la mejor propuesta para ese electorado realmente liberal que anda huérfano.