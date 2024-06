Por

Por una mera cuestión de coincidencia en los plazos vitales, leáse jubilación inminente, estos días estoy recibiendo bastante información de la vida y trayectoria profesional de algunos de los estudiantes de Periodismo que, o bien disfrutaron de una beca o pasaron un tiempo en esta redacción para llevar a cabo lo que antes se llamaba hacer las prácticas. En estos días, digo, en los que toca recapitular experiencias vividas en el plano laboral, no tengo otra que valorar y exponer ante quien lea estas líneas el valor formativo que este modesto periódico, siempre denostado por aquellos a los que les gusta opinar sin saber de qué hablan, ha desarrollado y desarrolla a lo largo de los años. No daré nombres porque no es el caso de personalizar nada, pero es sorprendente cómo DIARIO DE TERUEL ha marcado la trayectoria profesional de muchos jóvenes, algunos y algunas ya no tanto, que ahora mismo desempeñan tareas en empresas punteras en esto de la información.



Es importante resaltar esto porque en esta tierra es casi una costumbre secular eso de minusvalorar lo propio en beneficio del supuesto fulgor que viene del exterior. Pues no. Afortunadamente en esto de la comunicación, y por experiencia vivida, afirmo que es para sentirse orgulloso del devenir laboral mostrado por los y las estudiantes de Periodismo que dieron aquí sus primeros balbuceos. Por su interés, por el entusiasmo, por la capacidad de sacrificio, por el afán de mejorar y por la confianza que depositaron en quienes les ayudamos a crecer, agradezco a todos ellos y ellas el recuerdo que en estos días me están transmitiendo de su paso por esta casa.



A ellas y a ellos, repartidos por medios de todo tipo y condición, y en distintos puntos de la geografía española y fuera de ella, les envio mi recuerdo y renuevo aquella complicidad que mantuvimos en aquellos años de aprendizaje, martilleando la teoría en el yunque de la práctica. Y, desde un plano meramente egoísta, espero que siempre hagan honor al periódico donde se toparon con la gran aventura que plantea esta profesión.