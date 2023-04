Hoy domingo es el día de la rosa, de San Jorge, de Aragón y ese día en el que muchos adquirimos una nueva lectura, no sé si es por influencia catalana o porque ampliar la biblioteca siempre es una buena excusa. Yo lo hago con ilusión, aun sabiendo que igual tengo que esperar al verano para poderla emprender. Hay años que la comienzo antes y la voy dejando y retomando, y al final no me sabe a nada, como pasa con las cosas que se hacen a mitad.

El Centro de Personas Adultas de Alcorisa ha organizado unas jornadas que llevan por título Donde la lectura nos lleve. Ese lema me hizo reflexionar hacia dónde me lleva a mí la lectura y la realidad no me gustó. Informes técnicos, artículos de actualidad que me apetece leer y algunos otros que no acaban de interesarme pero que leo por trabajo. También me conduce a mirar chorradas varias en las redes sociales, que son las que me roban la mayor parte del tiempo que, de otra forma, destinaría a cosas más productivas como los libros.

Pero no todo va a ser amargo o insípido, leer también me ha guiado recientemente a escenarios en los que me muevo a gusto, rincones de la España interior con los que estoy muy familiarizada y a otras tierras alejadas, de costa, española o del otro lado del Atlántico, grandes ciudades que poco tienen que ver con mi día a día por estos pueblos. Leer te anima a descubrir lugares, a viajar y a conocer personalidades diferentes con las que, quizá, jamás te relacionarías personalmente pero que, ahí descritas negro sobre blanco, resultan de lo más enriquecedoras.

Los libros son esa balsa que planea sobre aceite, suavemente, en la que nos podemos refugiar para huir, aunque sea durante unos momentos, de la realidad en la que vivimos. Una huida que puede ser hacia lo bueno, hacia esos anhelos que nunca llegarán pero que nos gusta imaginar. O hacia lo malo, infiernos que sabemos que existen para otras personas pero que, por suerte, a nosotros no nos rozan. Leer es una manera de nadar entre las palabras que otros han escrito para hacernos sentir.