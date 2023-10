Lluvia de café. Igual es que tengo una visión sesgada

Lunes, 25 de septiembre. Subvenciones

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de abrir la convocatoria de ayudas a familias para actividades extraescolares y material formativo. Solo para alumnado de la escuela concertada. Natalia Chueca ha anunciado con una enorme sonrisa que la inversión municipal en este concepto se amplía de los 500.000 euros a los 800.000 euros. El objetivo es subvencionar a las familias en situación de vulnerabilidad en centros escolares concertados.

No sé si estaré muy desconectado de la realidad, pero siempre he tenido la sensación de que a la escuela concertada no suele asistir el alumnado perteneciente a las familias más vulnerables. Pero igual es que la realidad de la capital me queda lejos y tengo una visión sesgada.

Martes, 26 de septiembre. Biodegradable

El CSIC acaba de publica un estudio preliminar que ha detectado mayor toxicidad en las bolsas compostables que en las de plástico convencional. “Es necesario investigar exhaustivamente la migración y la ecotoxicidad de estos nuevos materiales y establecer un buen marco normativo, basado en la evidencia científica, que asegure la inocuidad de los mismos antes de que lleguen al mercado. Necesitamos una interacción abierta y transparente con las empresas que permita avanzar en el desarrollo de materiales que, además de ser más sostenibles, sean seguros”, ha confirmado la investigadora Amparo López Rubio. Pues nada, como siempre. Primero levantamos el edificio y luego ya llevaremos las aceras y el alcantarillado.

Miércoles, 27 de septiembre. Sí o no

Ríos de Gloria nos machacó en los noventa con la tecnorrumba y entre su repertorio estaba el clásico italiano Sí o no. Hoy ha vuelto a la actualidad gracias a Herminio Sancho, el diputado por Teruel del PSOE. “Sí o no. No pienses, decídete. Sí o no, sin freno y sin límites”, cantaban los catalanes y hoy Herminio nos ha deleitado con un memorable “Sancho, sí. Soy Sancho, mi apellido es Sancho en honor a mi padre y mi familia. Sancho sí, no. Yo soy Sancho. He dicho Sancho sí, no Sánchez”. Estoy convencido de que Herminio prefiere la canción original de Pupo y siempre tiene presente la estrofa “te llevo conmigo al campo de trigo que crece muy dentro de mí”.

Quizás entre las virtudes de Herminio no esté la retórica y, además, no debe contar con asistente personal —como se quiere implantar esta legislatura en el Congreso— que le asesore sobre qué decir a la salida del pleno. Pero, ¿eso lo invalida para sentarse en uno de los escaños que corresponden a nuestra provincia? He leído que no tiene nivel para ser representante, que es una vergüenza. A ver, chiqui, ¿alguna vez te has parado a pensar quién vive en Teruel? Igual resulta que Herminio personifica a la perfección a quienes votamos en Teruel. Mientras, según la última Encuesta de Población Activa, en Madrid trabajan en la agricultura el 0,32% de las personas trabajadoras, en la provincia de Teruel supone el 9,35% del empleo. En contraposición, el 84,93% del empleo de Madrid se dedica al sector servicios frente al 65% en la provincia de Teruel. En cuanto a que en el hemiciclo debería estar lo más granado de las elites intelectuales, permíteme que discrepe porque la tecnocracia es solo el prolegómeno de un mundo feliz.

Jueves, 28 de agosto. Las maletas

¡Qué cosas! Hay repúblicas que nacen con estrella y otras que nacen estrelladas. Que se lo digan a Carles Puigdemont y su republiqueta. La última en caer es la República del Artsaj, en el Alto Karabaj. Ha tenido más recorrido que la República Catalana, también es verdad. Aunque no la reconocía ni el tato —Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria cuentan para poco—, la república transcaucásica ha durado algo más que los ocho segundos de la catalana. Han sido varias décadas. De todos modos, sus estructuras eran muy débiles.

A poco que Azerbaiyán ha presionado con algunos piolines y sin la ayuda de Armenia o Rusia, el presidente de Artsaj, Samvel Shajramanián, ha disuelto la república y la etnia armenia del Alto Karabaj ha volado a la tierra madre. Armenia ha confirmado que aproximadamente 65.000 personas han buscado acogida en el país, más de la mitad de la población. Se habla ya de limpieza étnica por parte de Azerbaiyán. ¿Por qué será que, aunque hablemos tanto en los últimos tiempos sobre tolerancia y multiculturalidad, el pueblo invadido siempre tiene que hacer las maletas tras una conquista?

Viernes, 29 de septiembre. Yo soy tu lobo

“Una pareja de lobos muy consolidada” dice la portada de Diario de Teruel. En el interior se afirma que es muy probable que no tengan crías. Se desconoce si, como Tamara Falcó e Íñigo Onieva, han optado por la naprotecnología, la última revolución en el mundo de los tratamientos reproductivos que consiste en terapia, remedios naturales y practicar el coito sin parar.

Lo cierto es que cuando un italiano te dice ven, lo dejas todo. Y más si se ha hecho el recorrido a cuatro patas desde los Apeninos. Tengo amigas y conocidas que han caído rendidas a la labia del primer itálico que se les ha cruzado.

Sábado, 30 de septiembre. Vicio

“Nos gustaría que se tomaran medidas para garantizar que, puesto que estamos intentando controlar la oferta, los países consumidores deberían intentar controlar y reducir la demanda, porque mientras haya demanda, la gente trabajará para producir la oferta”, declaró ayer el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, en una visita a Bruselas. No, no está hablando de café. “Lo que estamos haciendo es trabajar para evitar que la cocaína llegue aquí a su continente”, ha aclarado Iván. Vamos, que en Europa tenemos más vicio que un garrote.

Mientras que la violencia asociada al narcotráfico se limitaba a los países productores, no había problema. Pero resulta que ahora los problemas asociados se han trasladado también a los países consumidores. De ahí que la Unión Europea tenga ahora tanto interés en luchar contra la delincuencia organizada de la droga.

Domingo, 1 de octubre. Guerrilla

La chorrada de la semana nos la ha proporcionado el portal de empleo Infojobs al publicar un anuncio para buscar personas dispuestas a probar helados Maxibon por 500 lereles. ¿Habrán contactado con el perro del kiosco que decía “no me quedan Calippos, ninio; solo Masibon”? No es la primera vez que se publicita una oferta así. No hace mucho era Port Aventura quien estaba a la caza de quien quisiera probar las montañas rusas del complejo con contrato laboral. Lo del marketing de guerrilla se nos está yendo de las manos.

La imagen de la semana

Pues bien, el sector primario no tendrá paguita por la sequía. ¿Qué esperabas de un consejero a propuesta de Vox? El presupuesto es limitado y repartirlo entre quienes perciben ayudas PAC serían migajas, al parecer. Pero serían mis migajas y tus migajas. Lluvia de café en el campo. Ángel Samper aboga más por los préstamos. “Si un agricultor pide 100.000 euros de crédito, el Ministerio aportará 15.000 euros y el Gobierno de Aragón 5.000 euros; la entidad financiera prestará el resto a un interés de mercado ajustado. Hemos buscado la manera de elevar el crédito al agricultor para que pueda acometer la campaña de siembra tras los meses de falta de agua”, ha declarado el consejero, olvidando el interés cero que propuso el anterior titular de Agricultura. Ahora hablamos de “interés de mercado ajustado”, con un Euribor diario al 4,149% de media en septiembre. Tras estas declaraciones, quienes están en disposición de acceder al crédito ya están haciendo planes para hacerse con el botín de mis migajas y tus migajas.