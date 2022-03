Lunes, 7 de marzo. Lo de Trump

Aunque parece un meme, no lo es. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado ante un nutrido plantel de donantes en Nueva Orleans que tiene la solución para el conflicto entre Ucrania y Rusia: pintar unos cuantos aviones de guerra norteamericanos con la bandera china y “bombardear toda Rusia”. Cuando tocase dar explicaciones, para Donald sería todo muy sencillo: “Decimos: ‘China lo hizo; nosotros no lo hicimos, China lo hizo’. Y entonces ellos empiezan a pelearse entre sí y nosotros nos sentamos a mirar”.

Si quien está en disposición de volver a la Casa Blanca tiene estos pensamientos de patio de colegio de primaria, no quiero pensar el futuro que nos espera. Lo que tenemos ahora no es para —ironía fina— echar cohetes, pues nos está abocando a una escalada bélica a nivel mundial que no se vivía en décadas. El futuro no pinta mucho mejor, para desgracia de la mayoría de la población.

Martes, 8 de marzo. Lo de escribir

No sé de qué escribir. La primera opción va sobre el mensaje promocional de la Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel —“Hoy 8 de marzo, tenemos una mención especial para ella, ‘la Paleta de Teruel Denominación de Origen Protegida’”—; la segunda opción versa sobre la fusión de las operadoras de telecomunicaciones Orange y Masmovil. No admiten unión alguna estos temas. Creo que lo mejor será el dejar el día pasar.

Miércoles, 9 de marzo. Lo de la rotonda

La entrada a la ciudad de Teruel viniendo de Valencia se ha convertido, de repente, en objeto del deseo de la política local. Hace frío, pero eso no es óbice para que se hayan desplazado hasta las isletas, que pronto serán una bella rotonda, aquellas personalidades que se sienten orgullosas de la conversión del acceso en la nueva glorieta de la capital. Primero hemos visto al subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, posando informal ante el atasco habitual que se forma en la entrada. Más tarde, la alcaldesa Emma Buj se ha enfundado el plumas fucsia y como le ha dado vergüenza dejarse retratar sola, ha sacado de la cueva a la concejala delegada del Servicio de Movilidad, Ana Oliván. Ambas se han dejado fotografiar con el mismo embotellamiento que José Ramón. Exactamente cero vehículos.

A mí me ha faltado la presencia de Teruel Existe, que ayer publicó que la rotonda es fruto de sus gestiones en Madrid: “Cumpliendo una de las exigencias de Teruel Existe para la mejora de las vías turolenses”. Supongo que no han acudido porque todos los cargos institucionales de la agrupación están trabajando en Madrid.

Jueves, 10 de marzo. Lo de Soria ¡Ya!

Soria ¡Ya! ha justificado el voto en blanco para elegir la presidencia de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. El reglamento solo permite votar a favor o votar en blanco. No se puede votar en contra. A la elección se presentaron ayer Carlos Pollán, por VOX, y Ana Sánchez, por el PSOE. Soria ¡Ya!, “al no apoyar a ninguno, hemos votado en blanco”. ¡Menos criticar y más leerse el reglamento de las Cortes!

Voy a dar un consejo a Soria ¡Ya!, aunque sé que no me leerán desde tan lejos. Estáis pagando la novatada. Ya que habíais leído el reglamento y no ibais a dar vuestro favor a nadie, teníais más opciones. La primera: presentar candidatura y votarla. Total, no iba a haber segunda vuelta. La segunda: mostrar la disconformidad no votando. No ponen una pistola en la cabeza por no hacerlo. Todavía. Seguro que hay más opciones que no comprometen. Vuestra elección de voto en blanco, sin embargo, deja demasiadas puertas a la duda.

Por otro lado, leo muchas opiniones peperas ofendiditas sobre las “lecciones” que da la izquierda a raíz del pacto de gobierno entre el Partido Popular y VOX. A ver, si la derecha tolerante habéis conseguido mitigar la imagen de ser la herencia de la dictadura franquista, VOX no se avergüenza lo más mínimo del pasado de este país. Más bien lo echa en falta. Si no tenemos miedo a nuestro pasado, poco hemos de esperar del futuro.

Viernes, 11 de marzo. Lo de la Guerra Mundial

“Quiero ser claro: defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de una OTAN unida y estimulada. Pero no entraremos en guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la Tercera Guerra Mundial. Y es algo que tenemos que esforzarnos por evitar”, ha declarado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es algo que debemos evitar. Vamos, que es una idea que en sus mentes no está descartada. Esta noche soñaré con Joe de la manita de Donald de camino hacia el bosque mientras uno le susurra al oido del otro: “Me gusta el olor a napalm por la mañana”.

Sábado, 12 de marzo. Lo de la 234

El proyecto Ruta 234 recala en Villarquemado, un pueblo que ha vivido a los pies de la mítica Sagunto-Burgos, carretera que en otro país sería una leyenda. La iniciativa corre a cargo de Pueblos en Arte, asociación con sede en Torralba de Ribota, muy cerca de Calatayud. El proyecto Ruta 234 pretende observar las localidades que une esta carretera a través del arte, oyendo a las gentes que viven en los municipios, que son quienes constituyen la identidad local. Todo desde un lenguaje más próximo a lo que se considera urbano que a lo que se asocia a la ruralidad. O eso me ha parecido entender en la presentación.

Darío Escriche, de Fuentes Calientes, es el representante turolense en este viaje. Darío fue elegido por el proyecto Señales arbóreas. Los árboles son los que definen el paisaje cuando vamos por la carretera y, por las prisas, nunca les prestamos atención. Pelayo Cienfuegos, otro de los participantes, ha destacado que lo importante cuando visitas un sitio no es hacer fotografías y ver muchos monumentos, sino hablar con quienes te encuentras. Por eso, yo me he entretenido con las historias que me ha contado Urbano sobre el Villarquemado de hace cincuenta años o más.

Domingo, 13 de marzo. Lo de Concha Velasco

Concha Velasco se ha ido a vivir a una residencia. Luz Sánchez-Mellado escribía el jueves en la contraportada de El País que no es ningún drama porque según ha declarado la actriz, la decisión se ha tomado de acuerdo con sus hijos y es lo mejor para ella. “Eso dicen todos”, destila Luz. Y añade: “Hay nueve millones de mayores de 80 en España. Nueve millones de formas de ser anciano”.

Ángeles Caballero escribía el viernes en El Confidencial que es violento tener que justificar una decisión así, como le ha tocado al hijo de Concha, Manuel Martínez. Ángeles lo describe así: “Qué violento tener que justificar una decisión como esta. Cuando te toca poner el pecho y la cara por delante para aclarar por qué llevas a tu madre a una residencia. Esa mirada que te juzga, ese silencio que te convierte en cómplice de no sé muy bien qué delito”.

Recuerdo que escribí a finales de agosto del año pasado que Manuel daba libertad a su madre para que decidiese si quería seguir sobre los escenarios, o no, porque podía ser perjudicial para ella obligarla a jubilarse. Ahora son decisiones consensuadas. Es una muestra, a mi parecer, de la vulnerabilidad en la que viven las personas mayores. Una vulnerabilidad que padeceremos más pronto que tarde.

La imagen del día. El pasado vuelve

La semana pasada elegí como imagen un precioso almendro en flor. En el mismo lugar, dando un giro de 180 grados, se encuentra el paisaje de la fotografía de esta semana. El pasado siempre vuelve. Este viernes supimos en Aguatón, a través del Boletín Oficial de Aragón, que la empresa que quiere convertir nuestras fincas de labor en un desmonte como el de la imagen sigue interesada en hacerlo. Todo en nombre de la utilidad pública, cuando aquí hemos apostado por el sector primario y el turismo. La ciudadanía estuvo totalmente en contra en la primera ocasión. ¿Qué sucederá ahora?