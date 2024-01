Presentábamos esta semana un librito de autor donde recogíamos, varios amigos, una serie de microrrelatos, dichos y sentencias relativas a ese oficio, tan olvidado como necesario, de los enterradores. El libro, publicado por la editorial francoespañola “Amordemisamores”, con esa gracia innata que tiene Andrea Alonso, es una pequeña joya, bonita, reluciente y exclusiva (unos centenares de ejemplares). El libro está diseñado por el artista Oscar Sanmartín y podría haberse hecho en la mejor editorial de cualquier parte del mundo (no exagero, le echen un ojo a la portada).

La principal premisa de los autores era olvidar, nada más escribir, quién de los tres lo había escrito. Pasar un buen rato, nosotros, y hacer pasar un buen rato al lector. Al que esto suscribe le acompañan dos espadas de categoría. David Giménez, el huracán de Remolinos, que todo lo puede y todo lo hace; y Sergio Grao, el que sabe escribir de verdad de los tres, que sigue con sus sueños en la editorial Fragolino, de San Adriá al mundo.

Sirva esta autopromoción como excusa para recordarles que, aunque es muy humano, deberíamos de alejarnos de esa posición tan recurrente de no considerar arte o literatura a lo que hace un paisano tuyo con el que te echas una cerveza. Repasaba por las redes estos días y son muchas las propuestas de gente próxima que tiene en la creación y en el arte su objetivo. La recién formada plataforma de poetas de la capital turolense, la gente de Barras Bravas y su cultura hip hop, o la ya veterana cooperativa de edición de libros de Teruel. Por no hablar de pintores, diseñadores y artesanos en varios rincones de nuestra geografía. Gente como tú a los que difícilmente se les valora como se debe.

Desde cualquier lugar del mundo se pueden escribir los infinitos. Vivimos con la falsa premisa de que todo lo que se hace no sé dónde vale más que lo nuestro. Como si no supiésemos (y si no se lo cuento) que, en realidad, el consumo de cultura tiene más de apadrinamiento que de calidad. ¿Consumes lo que quieres o consumes lo que te dicen que consumas? En las artes y letras de Aragón y de cualquier otro lugar importa más el padrino que el bautizo. Grandes premios y reportajes, entrevistas y diseño en redes. Prensa presa de los creadores de opinión, agasajados como se debe.

Que los padrinos no te impidan ver el bosque. Hay mucho y bueno cerca de ti. No enterremos antes de tiempo lo que podemos descubrir. La vida es solo un aliento.