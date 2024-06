Los Planos hace aguas

Por

Por una vez hay que darle la razón a la oposición municipal. Lo de la piscina de Los Planos es de traca. Ya saben que este año se ha decidido no abrirla al público porque, ¡oh, sorpresa!, se ha detectado una fuga de agua que “puede producir un claro riesgo tanto para la estructura del vaso como para el usuario”. Tela piscinera.



La fuga en cuestión es de 480 metros cúbicos diarios. Dicho así, uno no sabe si es mucho o poco. Y me ha picado la curiosidad. Se trata de 480.000 litros de agua que se van cada día vaya usted a saber dónde. Es decir, como si cada turolense tirase 13 cartones de tetrabrik de leche por el desagüe a diario y cuya factura pagamos todos. Para que se hagan una idea de cuánto ocupa esta cantidad de agua he hecho unos cálculos. Pongan 12 camiones cisterna, de esos que abastecen a las gasolineras, y tendrán una imagen mental de lo que se pierde diariamente. Insisto: diariamente. Es más, con esa cantidad de líquido derramado podríamos llenar cada día una piscina de 1,60 de profundidad y 22 metros de largo por 15 de ancho.



Tiro de Google para saber qué capacidad tiene una piscina olímpica. Lo mínimo son 2.500 metros cúbicos (depende de la profundidad), aunque la media está más cerca de los 3.300. Así que haciendo cuentas, se esfuma entre un 14% y un 19% de la capacidad total de la piscina cada 24 horas. En el peor de los casos, cada cinco días se tiene que reponer entera la capacidad del vaso. ¿Quieren saber cuánto le costaría a usted usar esta cantidad de agua si le pasasen la factura a su casa?



Como la empresa municipal Aguas de Teruel no permite hacer el cálculo online he usado varios simuladores: En Vigo (donde tienen agua de sobra) la broma costaría más de 1.500 euros al día sin impuestos, en Palma de Mallorca 3.700 euros diarios teniendo en cuenta sólo la distribución y abastecimiento. Entiendo que el Ayuntamiento no estará abonando una factura mensual de 42.000 euros al mes por la piscina de Los Planos, pero estaría bien que nos explicase cuánto está pagando de más por tener semejante fuga desde hace años y no haberle puesto remedio.



La solución es la de siempre: aflojar la cartera. 681.000 euros que hay que rascar de las arcas municipales para reparar el dichoso vaso. Y toca hacerlo ahora, obligando a tener cerrada la piscina en pleno verano, pese a que eran conocidas por más de un responsable las pérdidas diarias de agua. Ahora se entienden muchas cosas en las que ustedes quizás aún no hayan caído. Por ejemplo: ¿cómo era posible que la piscina con más horas de luz directa de Sol estuviese siempre helada? ¿Por qué tuvieron que poner unos calefactores al agua? Pues porque cada día, una quinta parte del líquido elemento se iba por el retrete. Lo dicho, de traca todo.



Lo cierto es que las veces que he ido a Los Planos he disfrutado mucho. Me tocaba un poco las narices que le faltasen unos pocos centímetros para los 50 metros olímpicos (dicen las malas lenguas que para ahorrarse la homologación cuando la construyeron) y cierto es que el agua parecía salir directa del pico de Javalambre. Este año nos tocará refrescarnos en la Fuentecerrada, en San Fernando (el poli de toda la vida), o en San León. También nos quedará la opción del pantano (si no lo llenan de placas solares como pretende el Gobierno).



Espero que la flamante y publicitada nueva piscina cubierta que se va a construir al lado de la maltrecha instalación de Los Planos no haga aguas. Más vale porque cuesta 5,6 millones de euros... Porque no están las cosas para ir desperdiciando el líquido elemento y menos aún para ir derrochando el dinero de todos los contribuyentes.