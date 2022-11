Luz y sombra. Haciendo honor a la mala raza

Lunes, 21 de noviembre. Rita

Iba a escribir sobre la presentación del documental Florián Rey, de luz y de sombra, dirigido por Vicky Calavia, que se estrenó el sábado en La Almunia de Doña Godina, pero el ABC ha publicado una noticia bastante ruidosa sobre una fuga de datos privados de la población española a través del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tal ha sido el revuelo que el Gobierno incluso ha tenido que desmentir la información: “Ningún departamento del Ministerio ha recibido el ataque mencionado ni se ha abierto investigación por parte de la Policía. Todos los sistemas de ciberseguridad están activos”. ABC, con el periodista Javier Chicote como portavoz, desliza que la situación “es muy tensa” porque los malos han logrado acceder a todos los datos que maneja la Agencia Tributaria. Si Hacienda siguiera usando a Rita, el ordenador más sofisticado de principios de siglo, seguro que la cosa no sería para tanto. También es posible que, como dice una amiga, en el ABC sean más peliculeros que Florián Rey.

Martes, 22 de noviembre. Móstoles

Iría al primer simposio sobre ciudades medias y pequeñas españolas, en Tudela, pero me da pereza. Desde que la despoblación está por todas partes, todo el mundo se apunta al carro. Muy pronto, Móstoles también será vaciada.

Miércoles, 23 de noviembre. ¡Gitana!

“El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, acaba de soltar Carla Toscano, diputada de Vox, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Vamos, como si la podemista fuera todo el día cantándole al macho alfa “¡Ay! Que me diga que sí. ¡Ay! Que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón”. Viendo a Carla sobre el estrado del Congreso de los Diputados he recordado el agravio de Manuel Luna a Imperio Argentina en la película Morena Clara: “Mire, si me dejara llevar de mi indignación, ahora mismo la abofetearía sin tener en cuenta que es usted una mujer. En esta casa ya está usted de más. Ha sacado todo lo que podía sacar. ¡Dinero! Ha hecho usted honor a su mala raza. ¡Gitana!”. Carla se quedó en aquellos tiempos.

Jueves, 24 de noviembre. Inventos

Teruel Existe cumple la amenaza y rechaza los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno no ha aceptado todas las condiciones que exigía. La interpretación rápida, fomentada incluso por el PSOE Teruel, es que se aproximan las elecciones y hay que distanciarse. Sin embargo, no han pensado lo mismo en ERC, PNV, EH Bildu, PdeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria. Parece que todas esas formaciones no necesitan enemistarse con el PSOE y Unidas Podemos. Teruel Existe se ha quedado anclado en la dinámica del nacionalismo conservador de los noventa que apoyaba a González y a Aznar, enfriando la relación hacia el final de la legislatura. Es el referente con el que llegaron a la política. Y la cosa ya no va por ahí.

Mientras se votaba en el Congreso de los Diputados, me he dedicado a ver qué pidió Teruel Existe para secundar el presupuesto vigente: un estudio informativo sobre la autovía Alcañiz-Reus, la licitación del tramo Villastar-Ademuz de la N-330, la acometida de tres tramos de la A-68 entre Quinto y El Regallo, el proyecto Complejo Cultural y Redes Fundación Agustín Alegre, la creación del Consejo Regulador de la Trufa o el Parque Lineal de Lechago. He buscado noticias sobre la ejecución de esas partidas y en las miles de páginas estadísticas sobre la ejecución presupuestaria que proporciona la IGAE. He encontrado más bien poco. Nada. Igual es que no sé pesquisar como corresponde. Pero es que a mí no me pagan por echar horas y horas descifrando hojas de cálculo. Me temo que las famosas enmiendas incorporadas hace un año por Teruel Existe no se han materializado todavía y el existencialismo, más preocupado en armar el brazo político de la España Vaciada, se ha olvidado de basar el no actual en ese ninguneo. Suele pasar con muchas de las partidas de los presupuestos de todos los organismos públicos y sucede con las inversiones para Teruel y para todos los lados. El papel lo aguanta todo y se sabe. Son las cosas de la Administración. Esa Administración que Teruel Existe ansía gobernar para que a esta provincia no la conozca ni la madre que la parió. Si es que está todo inventado.

Viernes, 25 de noviembre. En boga

“¡El deshollinador! ¡Ha llegado el deshollinador, dispuesto a limpiarte el tubo, el cachumbo o la estufa!”. Muy pronto escucharemos furgonetas ambulantes con altavoces bramando este eslogan. Así lo vaticinó ayer El País, calificando el oficio de deshollinador como de futuro aunque esté acechado por “los piratas y los cuñadismos”. En estos momentos solo hay 250 profesionales certificados en España. Normal, en estos tiempos de titulitis. Lo mismo sucede con el revelado de carretes fotográficos. ¿Qué? Sí, parece que está de moda la fotografía analógica. La semana pasada se publicó que Kodak está buscando personal que sepa procesar rollos de película fotosensible. Veo una salida laboral digna para el desempleo del colectivo de mayores de 50. Supongo que la clientela de las cámaras de carrete es la misma que la de las cintas de casete, también muy en boga.

Todo esto sí que es una vuelta al pasado y no eso que pregonan sobre la vuelta al campo para reencontrarse con las raíces. Es una constante, lo de la rememoración. Florián Rey hizo lo propio con el costumbrismo, el folclore y los mitos populares en sus obras más aclamadas durante la época republicana.

Sábado, 26 de noviembre. Triste final

Es sábado y ¿qué plan mejor que montarnos un comité político en el McDonald’s? Es lo que hacen en Ciudadanos de la ciudad de Alicante desde hace algún tiempo, según ha informado El Español. Gobiernan en el ayuntamiento junto al PP, pero las cuentas no les salen y, sin sede, van mendigando sala de reuniones. Rafael Congost, coordinador de la Secretaría delegada de Organización, explica que estas reuniones en hamburgueserías han sido habituales en la modalidad afterwork, “que es simplemente quedar a a tomar algo después de trabajar y a la que se convoca a todos los afiliados”.

Es una pena que ya no exista el restaurante que montó Florián Rey en la cala de Finestrat para que los liberales celebraran allí sus comisiones. Dicen que se comía muy bien. Florián falleció en Benidorm en 1962. Olvidado. Tan olvidado que nadie se ocupó de renovar el derecho funerario de su tumba y ahora sus huesos están en una fosa común. Para su desgracia, el final de Ciudadanos puede que se asemeje demasiado al triste final de Florián.

Domingo, 27 de noviembre. De luz y de sombra

Diario de Teruel ha entrevistado esta semana a la cupletista Olga María Ramos. ¡Cómo me pone el cuplé! Hoy, en bucle. Son canciones que, juzgadas con la visión contemporánea, estarían en el ojo del huracán. Pero no se debe evaluar el pasado con los valores actuales. Todo es más complejo. Se sabe que Florián Rey tenía la mano larga con su esposa, aunque Imperio Argentina no se quedase atrás. También que durante el rodaje de Orosia, en Jaca, ayudó a un refugiado judío que escapaba de los nazis. De luz y de sombra.

La imagen de la semana. Doña Concha

Una vez que Imperio Argentina dio puerta a Florián Rey, como marido y director, este rodó La Dolores con Concha Piquer. Ya nada fue como antes. La química entre director y protagonista no tenía nada que ver. El talante de Doña Concha, además, era especial. En una ocasión, incluso, a los gritos de la Piquer él replicó con los mismos bramidos o más, para ver si así ella se daba cuenta de que no se podía tratar al equipo de aquella manera. En la imagen se ve la casa natal de Conchita Piquer, en Valencia, convertida hoy en un museo sobre la artista. El famoso baúl, de todos modos, está en el Museo de la Dolores de Calatayud.