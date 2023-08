Por

- ¿ Qué cosas te preocupan, Manuel?.



- No sé qué me preocupa ahora mismo… ¿Quieres que te ayude a escribir, papá?



Mientras, manejaba su pequeña tablet de dibujo y le hacía un regalo a su tío Mario. Manuel siempre dice que lo de comprar regalos no está bien. Dice que es mucho mejor hacer algo por uno mismo. Eso sí que tiene mérito. Eso sí que es un regalo. Nos hemos instalado en que hay que gastar para regalar. Cuanto más gastes, mejor será el regalo. Recuerdo una vez que regalé un poema y no gustó. Eran épocas de vacas flacas y me quedé un poco chafado. Qué era eso de hacer un poema. ¿Eso es lo que se me valora? ¿No gastarse ni un duro? Tengo un amigo que es un artista. Cuando le invitan a una boda va de invitado, nunca pone un duro. Así se evita bodas innecesarias.



- ¿Y si no le gusta a alguien lo que haces o escribes, papá? Supongo que te sientes triste. Yo intentaría hacerlo mejor…



Aunque lo que Manuel no sabe, quizás, es que el mundo funciona de otra manera. Me gusta su mundo, me gusta el mundo de alguien bueno e inocente. Antes de querer que mi imperio del mal acabase con el mundo tal y como lo conocemos, creo que fui así. Y a ese estado quiero volver tras jugar con él. Jugamos a que somos algo así como Dark Vader y su hijo. Y que él debía luego enfrentarse al padre para labrar su propio camino. Pero él nunca cede. Dice que cambiemos de juego. Hay que ir juntos, por qué eso de ir cada uno por su lado.



- Qué cosas dices, papá.



Y yo me levanto y hacemos una tarta de manzana. Y pienso en esos pequeños conflictos que van pasando a lo largo de su vida y que resulta que hacen más mal a los padres que a los hijos, inflando la burbuja del proteccionismo enfermizo.



Somos padres bobos. Y eso se acaba pagando.



- Venga, Manuel, ¿qué te preocupa?.



- No sé. A mí me gustaría estar tranquilamente con mamá y contigo, y con los tatos. Así me gustaría estar. A mí me gustaría ser diseñador gráfico, hacer cómics, inventarme historias. No sé, papá, estoy dibujando.