Lunes, 14 de febrero. Tremendistas

Mira que me provoca cero interés lo que está pasando en Canadá, pero con una referencia en el primer boletín horario de Radio Nacional del ya martes me ha picado la curiosidad. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha invocado la Ley de Emergencias para sofocar las manifestaciones y los bloqueos de los camioneros por las medidas contra el coronavirus. Es la primera vez que se aplica desde la aprobación en 1988, cuando reemplazó a la Ley sobre Medidas de Guerra. Ahí hay algo gordo. Echo un vistazo a lo que cuenta Radio Canadá Internacional.

La ley se activa cuando se ponen “en peligro las vidas, la salud y la seguridad de los canadienses, de una proporción tal o de naturaleza que excede la capacidad o la autoridad de una provincia para lidiar con esta”. Ojo. El objetivo es dar una herramienta a la policía para detener y multar a quien participe en las protestas, además de proceder a bloquear los fondos que sirven para financiar el movimiento. Los bancos señalarán a las autoridades las cuentas corrientes que sean sospechosas. Me da las mismas vibraciones que cuando España activó el estado de alarma por la huelga de los controladores aéreos en 2010. Solo que ahora somos más tremendistas. Y, bueno, llevamos dos años de restricciones.

Martes, 15 de febrero. Dietas

Tremendo revuelo el que ha levantado el Partido Popular en la comarca Gúdar-Javalambre. La formación conservadora emitió ayer una nota de prensa denunciando que se han convocado nueve comisiones y una sesión plenaria “sin ningún tipo de contenido” con la única intención de que el presidente socialista y el vicepresidente parista se embolsen 1.925 euros. “No vamos a cobrar por sentarnos en un sillón y levantarnos”, afirma Celia Durban, la portavoz popular, aclarando que la representación conservadora renuncia a cobrar dietas por esas citas. Hoy, el equipo de gobierno se defiende puntualizando que se acordó por unanimidad reunir el pleno y las comisiones una vez cada mes, excepto en agosto. La tramitación de expedientes durante enero fue complicada por los efectos de la covid y las reuniones no se pudieron efectuar por la misma causa. Y señalan al Partido Popular que el funcionamiento de las comisiones y el pleno “también depende de las aportaciones de la oposición”, dejando caer que el grupo conservador ha holgazaneado un poco este invierno.

Hablemos claro. Vincular el cobro de un sueldo a la presencia en unas reuniones es hacer trampas al solitario. Admitamos de una vez que un puesto de representación política tiene que percibir remuneración sin necesidad de maquillarlo como una dieta. Y aceptemos que esos cargos reciben ese sueldo como compensación por el trabajo no remunerado en sus corporaciones municipales, aunque no se diga. Sin compensación económica, a la política solo se dedicaría quien tuviera la vida resuelta y está buscando mayores intereses. Y una paga escasa convierte al cargo electo o designado en objeto de corruptelas diversas.

Miércoles, 16 de febrero. Fanfarroneo

Todo el mundo pensaba que la guerra es entre Rusia y Ucrania, pero la tenemos más cerca. Entre Italia y España. Vicente es de Alcàsser y reclama la autoría de la mesa kilométrica que reunió a Vladimir Putin y Emmanuel Macron hace unos días. Renato vive en la región Lombardía y asegura que el tablero clasicorro procede de sus manos e imita al mobiliario palaciego de antes de la Revolución Rusa de 1917. Una voz imparcial recogida en El Confidencial, la de Rafael Pérez, secretario general de la Federación Empresarial de la Madera y el Mueble de la Comunidad Valenciana, apuesta a que la fabricación es valenciana porque Vicente y sus jefes no son “gente de fanfarroneo”: “Me huele más a faroleo del italiano”.

Jueves, 17 de febrero. Partido Popular

Dia negro en el Partido Popular. Espías, detectives, contratos públicos, comisiones, hermanos, familia, mascarillas de oro, corrupción, amiguismos, Cayetana Álvarez de Toledo, fiscalía, comparecencias, crueldad, Bea Fanjul, Miguel Ángel Blanco, dimisiones, Esperanza Aguirre y, para rematar, mariachis y vítores de “Ayuso, presidenta de España” frente a la sede en venta de la calle Génova. Como diría el Gran Wyoming, mañana más pero no mejor, porque es imposible.

Viernes, 18 de febrero. ‘Hallo, Fräulein!’

“¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda?”, suena en la sintonía de Pasión de Gavilanes. Y yo me pregunto: ¿quién es Jeje Odongo, el ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, que ha hecho el enésimo feo a la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen? He buscado declaraciones machistas, he buscado obras contra la perseguida comunidad gay ugandesa, he buscado acciones indecorosas diversas. Y no hay mucho donde rascar. Aunque no es para echar cohetes, la representación política de la mujer en Uganda no es la peor en África, ni de lejos. El único detalle destacable es que le gusta teñirse la barba de colorinches. Así que he tenido que ponerle imaginación para explicar el entuerto del nuevo #SofaGate.

Llega el turno de Jeje. Entra por la izquierda y se dirige hacia los mandatarios. Pasa por delante de la que cree una preciosa y madura azafata. “Enchanté, Charles Michel; ça va, Emmanuel?”, musita en un engolado francés y mostrando profusos saludos. Risas de fondo; la prensa se ha coscado de la equivocación. El presidente francés le sopla que la muchacha de la esquina manda igual que ellos. O más. Y que le debería rendir honores. Jeje cae de repente, se acerca a una distancia prudencial y nervioso, sudando la gota gorda, le espeta un “Hallo, Fräulein!”. “¡Qué error más tonto!”, piensa en sus adentros. La conclusión es que Jeje igual está algo jajá. O que nos gusta convertir el mínimo fallo en un eurodrama.

Sábado, 19 de febrero. Ambulancias

De aquí a una semana se celebrará en la capital la manifestación en defensa de la atención primaria que organizan el Movimiento de Acción Rural y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. De trasfondo está una propuesta de nuevo mapa de transporte sanitario urgente de Aragón. Teruel Existe, como movimiento ciudadano y agrupación de electores, ya ha salido, raudo y veloz, para apuntarse a la protesta y sumarse a la denuncia. Teruel Existe, ahora como movimiento ciudadano, sube hoy el envite y exige vehículos de Soporte Vital Básico en vez de las actuales ambulancias, 236 helisuperficies —lo menos—, y helicópteros medicalizados con vuelo nocturno. ¿Y el resto? ¿Qué dice el resto?

En declaraciones a Diario de Teruel, el alcalde popular de Muniesa, José Luis Iranzo, califica de “inaceptable” la pérdida de la ambulancia en su pueblo. Alba Lucea, la alcaldesa socialista de Mosqueruela expresa que no está conforme con los borradores que se han publicado sobre las ambulancias. Rafael Samper, el alcalde parista de Orihuela del Tremedal, se ha sumado a la recogida de firmas para evitar la desaparición de la ambulancia. Javier Carbó, vicesecretario territorial de CHA, rechaza la propuesta actual. Parece ser que la defensa de la sanidad pública en el medio rural es algo transversal. Sin embargo, hay quien pretende capitalizar una reivindicación común para beneficio propio. Esta defensa es algo más que política. Así solo perdemos todo el medio rural.

Domingo, 20 de febrero. Vida resuelta

Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. La frase no va con Novak Djokovic, según las declaraciones a la BBC esta semana. ¡Qué fácil es ser íntegro cuando tienes la vida resuelta!

La imagen de la semana. Dame azulete

¿Será que estamos saliendo del pozo negro de la pandemia? Me topo con este cartel a la entrada de un bar. Discomóvil, orquesta, dúo musical y bingo. Ni rastro de coletillas del estilo “se respetarán todas las normativas covid”. Y si están, son muy pequeñas. Igual es el momento de pasar página.