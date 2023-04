Es la cuarta acepción pero cuando éramos chiquillos era la primera amenaza: “¡me desapunto!”. Más indignados que Rociíto. Lo recordé cuando un político turolense compartió en redes su “ruego gestionen mi baja como afiliado” (de Ciutatans). Y pensé que, hay que joderse, ya podrían las empresas de telefonía aprender, porque es más difícil cambiar de compañía que de ideales en este país.

“Cuidemos lo nuestro, entre todos podemos hacerlo” remata la web de Tú Aragón (nunca sé si lo he escrito bien) una de las escisiones del PAR (más PARtido que nunca). Y si no fuera por la foto a tres columnas de una señora con collar de perlas, uno pensaría que son los abertzales de secano o ecologistas. Pero no, es un partido “plural y abierto”, tanto que si te descuidas, rellenas un formulario y te afilian.

En el PAR siempre va rápido lo de los afiliados, en el último congreso de un día para otro aparecieron 300.

Los denunciados denunciaron a su vez a Arturo Aliaga porque no se iba, y los que denunciaron han hecho otro partido con tanta personalidad, que antes de presentarse, ya se ha juntado con el PP. Supongo que no se ha entendido. Pues eso.

He estado mirando y casi nos faltan Pacma y Tercera Edad en Acción para tener más partidos que Ayuso en Madrid.

Lo que van a faltar a este paso son votantes y periodistas.

Hay que sumar, pero ya vemos que a la izquierda le van mal las matemáticas, si la jefa es Yolanda Díaz.

En Teruel, Chunta y Espacio Municipalista han dicho que irán juntos, falta quién y a dónde.

Siempre quedarán Teruel Subsiste, con algún alcaldable que ha pasado por cuatro partidos, el PSOE, donde cabe gente de izquierdas y también Lambán, o el PP, donde no hay bajas, escisiones ni debate.

Sirva de primer croquis, que aún puede haber cambios.

La duda es si en política también te igualan la oferta, como en los móviles.