Mientras hay ilusión, hay vida

Lunes, 7 de junio. Tumba nuclear

Finlandia está excavando una tumba nuclear que espera que dure por lo menos cien mil años, informa BBC Mundo. Es la solución final del país de Papá Noel para deshacerse de los residuos de los reactores nucleares. Se trata de un sistema de túneles a 450 metros bajo la superficie terrestre que entrarán en funcionamiento en un par de años. Dentro de un siglo estará todo el almacén repleto y el acceso se cegará de forma definitiva. Lo que pase después, nadie lo sabe. ¿Es posible que las generaciones futuras lleguen a desconocer la existencia de esa mina radiactiva? ¿Qué pasaría si llegaran a tener contacto con esa morralla tóxica?.

La energía limpia de las centrales atómicas tiene ese pequeño inconveniente: la basura generada de efectos negativos eternos. Eso es nuestro legado a la humanidad. O igual es que se sabe que el planeta tiene poco porvenir y ya no hace falta complicarse mucho la vida.

Martes, 8 de junio. Hiperlegislación

Sé que el grupo experto en desarrollo y contra la despoblación G100 tiene un informe a punto de caramelo sobre las incongruencias legales que afectan al mundo rural. Pero se resiste a darlo a conocer. He visto en El Salto un avance donde se explica que un gallinero con una veintena de animales para vender a pequeña escala se acoge a la misma legislación que en una granja de cinco mil gallinas. Del mismo modo se habla de hiperlegislación. Y es que tenemos unos poderes que se empeñan en regular hasta el mínimo detalle. Y eso es contraproducente. Yo creo que en los pueblos y también en las ciudades.

Miércoles, 9 de junio.La resaca

Hay poco más que añadir al anuncio de que Teruel Existe se presentará a todo tipo de elecciones. Un par de tuits de Guada Caulín, personalidad visible del movimiento, a raíz de la última columna de Juanjo Francisco en Diario de Teruel dejan todo mucho más claro: “‘Teruel Existe fue de todos’… Y 20 años más tarde seguimos casi igual. Personalmente prefiero un Teruel Existe ‘que hace’, que no uno ‘que dice’. Así, tal vez, esta sensación de querer ayudar a impulsar la provincia puede ser más real que seguir una pancarta. Es mi opinión” y “Personalmente prefiero que se intenten cambiar las cosas de verdad (y no con pocos, que son muchos en toda la provincia) a que salgamos en los medios por actos multitudinarios de gente que sale a la calle y luego se va a casa. Creo que hay que estar donde se toman las decisiones”.

Que cada cual saque sus conclusiones. Tengo la sensación de que más que un convencimiento personal es el tan difícil de defender enfoque oficial.

Jueves, 10 de junio. El ocaso

Escribía ayer Marta Medina en El Confidencial sobre The Villages, en la Florida estadounidense, a raíz del estreno en Filmin del documental Una clase de cielo. El titular no deja indiferente a nadie: “Sexo y drogas en la capital mundial de la tercera edad”. Y es que cientos de viudas, sigilosas al pasar, pululan cada noche a la caza de lobo domesticado y dopado de cánnabis, coca y viagra. Más de cien mil personas mayores viven allí. The Villages es un lugar vetado para jóvenes. Sí, vetado. Al parecer, la mayor parte de quienes residen no son dependientes, pero sufren de soledad porque las familias les han dado de lado de un modo u otro. Y solo quieren aprovechar a tope el ocaso vital. Mientras hay ilusión, hay vida.

Los máximos reclamos son golf gratis de por vida y animación a cualquier hora del día. Como es de suponer, el público de The Villages es adinerado. Si no hay pasta, siempre queda Prados Soleados, el asilo al que Dorothy amenazaba con llevar a su madre Sofia en Las Chicas de Oro. Sin embargo, hablando con Susana y Marco, que han vivido en Norteamérica años y años, me cuentan que el jubileta medio estadounidense tiene acceso a otros Disneyworld parejos en Nuevo México a un precio mucho más asequible. Vamos, que existen también retiros de bajo coste. Y hay quien prefiere el clima desértico al del Caribe porque le viene mejor a la piel.

Viernes, 11 de junio. Un zurullete

El humor de Valencia nunca se ha caracterizado por la finura y lo políticamente correcto. El ingenio y gracia de las Fallas no destaca por lo sutil, pero suele provocar sonrisas e incluso alguna carcajada a quien disfruta de él. Pues bien, esta semana se ha producido una polémica en el Mercado Central de la capital porque los figurantes de una campaña institucional municipal para promocionar el producto ecológico y de proximidad portaban el lema “Menja bé, caga bé”, que creo que no requiere traducción.

La idea ha durado solo unos minutos porque se han echado encima los tenderos y las tenderas del mercado y han dicho que prou. Desde el Ayuntamiento de Valencia dicen que fue una idea desafortunada de los creativos, fuera de lo pactado. Demasiado escatológico para el gusto actual, añadiría yo. Hoy en día sería imposible instalar una gárgola como la que existe en la Lonja de la Seda, joya de la arquitectura civil gótica y justo enfrente del Mercado Central, y que representa a un señor con el culo en pompa y ganas de expulsar un zurullete. Me parece que lo próximo será eliminar del vocabulario local expresiones como “anar com cagalló per sèquia”, “eres cagat a ton pare” o “pa cagar-se i no torcar-se”.

Sábado, 12 de junio. Familia

Hoy, otro estreno de Filmin. Llega a las pequeñas o grandes pantallas del hogar Family Romance LLC, una película estadounidense rodada en Japón donde contratan a un señor para fingir ser el padre desparecido de una niña, o para ser el marido epiléptico de una señora angustiada, o para ser un encargado ferroviario que ha cometido un error y tiene que cargar con la culpa.

A mí me recuerda al argumento de Familia, la película de Fernando León de Aranoa estrenada en 1996. ¡Atención, destripes en el resto de párrafo! Aquí, un señor lo hace a lo grande al contratar a toda una compañía teatral para simular tener una familia convencional durante el día de su cumpleaños.

Family Romance LLC, Familia, The Villages e incluso Prados Soleados… nos incitan a pensar que con un poco de dinero siempre consigues lo que deseas. Incluso dejar de sentir la soledad.

Domingo, 13 de junio. Secuestro

Voy a necesitar todo el día para desentrañar lo que se pasa en el PAR. Marina Sevilla es una militante de base que se define como “desertora de la vida política”. Llegó a ser directora general de Calidad Ambiental y Energía y Minas del Gobierno de Aragón y miembro de la ejecutiva de partido, y ahora ve peligrar el futuro de la formación regionalista. La ejecutiva no se reúne desde hace año y medio y no ha habido un congreso desde hace seis, lo cual contraviene lo que mandan los estatutos. Y por eso ha denunciado a la formación.

Los expresidentes del Partido Aragonés Hipólito Gómez de las Roces, José María Mur y José Ángel Biel han manifestado hace poco su preocupación por la trayectoria del PAR en estos últimos años y no está de más recordar que en septiembre del año pasado un grupo crítico de la provincia pedía una gestora para reanimar la actividad orgánica del partido.

La comisión permanente del PAR va a contratar a dos abogados externos para defenderse de la demanda de Marina, quien critica el “secuestro orgánico” de la dirección actual, y velar los intereses de la formación. Se ve que esto de los raptos es tendencia.

La imagen de la semana / ¡Ay, el arroz!

Me he enterado de que Lola, la madre indignada de TikTok, está haciendo bolos por esos pueblos de Dios para comentar en directo elaboraciones estrafalarias de paella según el estándar valenciano de toda la vida. O de al menos las últimas décadas. Te recomiendo la contratación. Es todo un espectáculo verla abrir los ojos como platos cuando dice “¿pimientoo?” o “¿cebollaa?”. ¡Che! De categoría.