Milli y Vanilli: como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda

Lunes, 28 de agosto. La esposa de

El Boletín Oficial de la Provincia suele ser bastante aburrido. Sin embargo, hoy ha sido más leído que el Pronto en los años noventa. El anuncio 2023-3281 publica una resolución de la Presidencia de la Diputación de Teruel nombrando a María Nieves Sánchez Esteban como Jefa de Gabinete de la Vicepresidencia Primera de la corporación. Así, de primeras, la información no dice mucho. Pero como aquí se conoce todo el mundo, en nada se ha sabido que la chica es la esposa del diputado autonómico Tomás Guitarte. Y se ha levantado una polvareda que ni en el desierto de Gobi.

Tomás debe haber pensado con quién puede tener más confianza para ser la fiel escudera de Beatriz Martín que con su propia cónyuge. Es el mismo razonamiento que el dirigente abulense de Vox, José Manuel Lorenzo, adujo cuando el diputado provincial Fernando Toribio nombró personal de confianza al gemelo Álvaro Toribio. Álvaro no llegó a tomar posesión del cargo para garantizar la honorabilidad del partido. ¿Qué sucederá aquí?

Martes, 29 de agosto. Arte prehistórico

Pues no ha sucedido nada. Así es la nobleza baturra. A diferencia de lo sucedido en Ávila, tierra mística por excelencia, Teruel Existe ha ratificado la contratación de Nieves por su involucración en el partido, por la experiencia en varias comarcas de la provincia y por conocer alcaldes gracias a su trabajo como copropietaria de Arquilab. Eso sí, Nieves está a prueba hasta finales de 2023. Si no da la talla, patada y puerta.

La noticia del día, sin embargo, está en Cataluña. No se veía nada igual desde el idilio entre Karina y Domingo Terroba. El petroglifo de Santa Coloma de Cervelló no es arte prehistórico sino una obra contemporánea de Francesc Punsola. “Hace 30 años decidí subir aquí los fines de semana para picar la piedra y 30 años más tarde me he enterado que ha habido revuelo sobre esta piedra. Es el momento de contarlo porque en alguna de las noticias que han publicado los medios dijeron que querían gastar dinero en trasladar el pedrusco a un museo. Ni un solo euro de nuestro bolsillo se debe gastar en esta tontería”, ha confesado Francesc. Un informe de la Diputación de Barcelona insinuaba que las escenas plasmadas por Francesc tienen “motivos abstractos geométricos” que se relacionan “en general con la Edad del Bronce”, sugiriendo la posibilidad de que “la piedra fuese trabajada a partir de elementos habituales en el megalitismo atlántico, con motivos relacionados con el culto al Sol”.

Ester Bertran, la periodista de TV3 que ha cubierto la noticia, asegura que el vecindario colomí ha estado años pensando que la inscripción tenía un valor incalculable y que incluso un instituto de la localidad había adoptado el símbolo como logotipo del centro. Y es que en Cataluña son muy de buscar raíces hasta donde no las hay. Hace unos años se supo que el busto encontrado en el río Onyar que el Museu d’Història de Girona dató del siglo XVIII era realmente un objeto decorativo de una discoteca, que debió acabar en el fondo del cauce tras una nochentera. Como en Las Vegas, lo que pasó allí, allí se quedó. Hasta que llegó la Mari con ganas de hacer historia.

Miércoles, 30 de agosto. Pescado delicioso

¿Quién no ha visto alguna vez la fotografía del ministro de Turismo, Manuel Fraga, tomando un baño en la costa de Palomares, en Almería, tras el accidente nuclear de las fuerzas aéreas estadounidenses en las cercanías? Pues bien, ahora es el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y parte de su equipo quienes se han lanzado a saborear el delicioso pescado de la costa de Fukushima, donde se acaban de verter residuos procedentes de la central nuclear accidentada.

El mandatario japonés debe haber pensado que si se libró por los pelos en el intento de asesinato que padeció en abril, poco tiene que temer ahora por zamparse unos sushi y unos sashimi. Su predecesor, Shinzo Abe, no tuvo tanta suerte. Y bueno, nació en Hiroshima, así que tampoco pasa nada por un poco más de radiación. Hay quien nace con estrella y quien nace estrellado.

Jueves, 31 de agosto. San Froilán

San Froilán está al caer, no como la luminosa Navidad de Vigo, y el debate sobre el precio del pulpo oficial está sobre la mesa. El Ayuntamiento de Lugo adjudica la exclusiva del pulpo a la gallega en el ferial a un precio fijo y las posibles empresas adjudicatarias se niegan a cobrar la ración a 12 euros, como el año pasado. “El aceite está a precio de güisqui y ponemos botellas en todas las mesas, además de añadirlo también en el pulpo. Y, en 2019, con 100 euros comprabas ocho bombonas de butano. Ahora compras cuatro”, ha señalado al diario El Progreso uno de los adjudicatarios tradicionales. No ha habido declaraciones sobre la ración de pan a 1,50 euros o los 6 euros por una botella de vino. Los bares de la contornada del ferial se embolsan entre 16 y 18 euros por ración. Además, estos establecimientos sacan calderos a la calle sin tener que pagar ninguna tasa, mientras que los adjudicatarios del ferial abonan un canon. Canon que el año pasado se redujo a la mitad, todo sea dicho.

Nada, que lo de regular precios está pasado de moda. El Progreso recoge declaraciones de otro adjudicatario manifestando que está seguro de que la ciudadanía comprende la necesidad de aumentar las tarifas. Vamos, que si el pueblo no se queja por el precio libre de los aperitivos, los postres y otras bebidas, no va a protestar por subir un 50% el precio del pulpo oficial. La comprensión de la plebe es infinita.

Viernes, 1 de septiembre. Milli y Vanilli

Cuenta El Español que el Ministerio del Interior “suplirá la falta de guardias civiles en zonas rurales con ‘avatares súper-realistas’ de IA”. O sea, que por nuestras carreteras correrán poco más que capitanas, pero Milli y Vanilli van a velar por nuestra seguridad. Al menos nos alegrarán la vista al colectivo rústico. No hay efectivos para rellenar los cuarteles rurales, solo “recursos limitados y dispersos”, pero sí mentes privilegiadas en los despachos para diseñar “avatares súper-realistas”.

Lo que de verdad me preocupa es que solo se van a fabricar diez “avatares súper-realistas”, uno de ellos con ruedas para utilizarse en “eventos y ferias”. ¿Cuáles serán las “ubicaciones estratégicas dentro del territorio español” donde se instalarán las pantallas? No sé yo si dará para cubrir varios miles de kilómetros cuadrados desatendidos.

Sábado, 2 de septiembre. Esmeralda

Sábado noche, diecinueve ochenta, y Esmeralda Pastor, la nueva directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, sigue en el cargo. No cotiza que Jorge Azcón va a admitir las instantáneas de Esmeralda posando con la bandera franquista en virtud de la libertad de expresión, pero lo de compartir una noticia sobre el supuesto pasado oscuro de la Reina Letizia, relacionándola con drogas y escándalos sexuales, no está nada bien. Aunque, para, que ya no es delito quemar fotos del Rey. Okey, Jorge, Esmeralda puede seguir en el cargo.

Domingo, 3 de septiembre. Llévame pronto

Está visto y aprobado que quieren acabar conmigo. Si no tenía bastante con la corriente de opinión sobre la mediocridad de mi oficio periodístico, ahora sale un nuevo grupo, el vegetalismo, que denuncia que comer semillas equivale a ingerir embriones y que cocer granos a fuego lento es tortura. Dios, llévame pronto.

La imagen de la semana / La inmensidad

¿Moriré siendo un vagabundo en París como Oscar Wilde? ¿Salvaré el Olympia como Edith Piaf gritando “Non, je ne regrette rien”? A saber. Como canta la M.O.D.A., las nubes que antes parecían siempre negras, ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán.