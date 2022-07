Nuevos negocios: siempre con personal de confianza

Lunes, 11 de julio. Miércoles

Lecturas, revista de los miércoles, adelanta esta semana su salida a los kioscos con motivo de la exclusiva de la boda de Kike Calleja, periodista de Sálvame, y Raquel Abad, exconcursante de Gran Hermano. Hay que reconocer que la valía de esta pareja para una portada en el mundo del corazón es limitada, pero si te traes a las Campos, Carmen y Terelu, la cotización crece como la espuma. Lecturas las califica como “reinas de la espectacular fiesta llena de famosos”. Si fuera parte de la pareja novensana, a mí me daría que pensar que el interés de mi boda está en el personal invitado. Y más cuando lo que se busca es el salseo situando a Terelu, expareja del novio, junto a la novia.

Las redes sociales se han dedicado a despellejar a las Campos por el estilismo. El vestuario no parece haber salido de una pasarela parisina, sino de una tienda de barrio con ínfulas. Para que ni ellas mismas hayan presumido de quién las vestía… Leo en la revista Semana que los colores fuertes son tendencia esta temporada, junto con los bordados y las pedrerías. Pues nada, que las hermanas iban a la moda. No sé por qué Kike Calleja no invitó al bodorrio a las chicas y el chico de Trebujena, que visten del Gitano de Sanlúcar y se calzan zapatos lifting.

Martes, 12 de julio. Prohibitivo

Beatriz Tajuelo fue pareja de Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos. Ahora, tras hacer sus pinitos como chica influente, se dedica a encontrar el avión más adecuado para el vuelo que necesita su clientela y todos los detalles para aderezar el viaje. "Todo tiene un precio, el abanico es ilimitado y solo depende del tiempo que tengamos para conseguirlo”, asegura Beatriz a Andrés Guerra, en una entrevista concedida a La Vanguardia.

Andrés pregunta sobre cuánto cuesta un desplazamiento de este tipo, a lo que Beatriz contesta: “Es imposible dar una cifra porque depende de demasiadas variables: tipo de avión, fechas, si va y vuelve o espera estacionado, número de pasajeros… El dinero es tan relativo… Depende de cuánto tienes: naturalmente es prohibitivo para una persona con un sueldo medio pero no para quien vive con unos ingresos muy altos”. Todo es relativo, vamos. Si vives en Madrid y tu prole tiene derecho a una beca regional, es probable que puedas irte a Ibiza un finde con amigachos y dilapidar unos tres mil euros más discotecas y otras cositas. Si vives en el Jiloca y estás a la espera del perito de Agroseguro, lo tienes más crudo, aunque dispongas un aeródromo en Torremocha para despegar y aterrizar.

Miércoles, 13 de julio. Cambronero

“Dada la excepcionalidad absoluta que representa el Debate del Estado de la Nación, le voy a dar, fuera del reparto del tiempo, tres minutos para que usted intervenga desde su escaño”, concede la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. “¿Entiendo que ya? Es algo que no esperaba y no lo tengo especialmente preparado [Risas] Llevo un año y medio privado de la palabra en esta cámara de forma total y absolutamente arbitraria”, suelta de primeras Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos. A ver, Pablo, ¿un año y medio sin hablar y no te preparas el discurso? ¡Un aspirante a solista siempre tiene listo para interpretar ese tema que borda! No eres una chica lista que tiene como objetivo ser la vedete de la revista. ¡A ver cómo te ganas las lentejuelas cuando acabe la legislatura! Bueno, yo te entiendo: teniendo en el mismo grupo a la CUP, el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe compitiendo por el plumero más alto, es difícil destacar.

Pablo ha acabado sus tres minutos de nimiedades desafiando: “Quiero terminar dando gracias a todos los ciudadanos que diariamente —y no son pocos; cada día más, por suerte— me pasan sus cuestiones. Dígale a sus asesores, primero, que intenten no faltar al respeto a las preguntas, que ya son más de seiscientas. Y, segundo, que no se vayan de vacaciones porque voy a estar muy pendiente del BOE este verano. Sin más, les doy las gracias, sobre todo a la Presidencia de la Cámara por concederme estos tres minutos. Le hace mucha gracia al señor presidente. Pues dígales a los asesores que a ellos les va a hacer poca cuando reciban las preguntas”. ¿Cómo va a prepararse un sermón si se dedica todo el día a coger el teléfono y escribir preguntas a “los asesores”? Además, seguro que son de desarrollo y no de verdadero o falso.

Jueves, 14 de julio. Agujero negro

La comarca Comunidad de Teruel ha iniciado una campaña para “sensibilizar en el respeto hacia los animales y en asumir como sociedad las obligaciones que tenemos para con ellos”, en palabras de Espacio Municipalista por Teruel. El cartel reza: “Sé responsable. Identifica y esteriliza a tu animal de compañía”.

No tengo animales de compañía en casa, pero recibo la visita de gran parte de los gatos del pueblo. Gatos huidizos, gatos mansos, propiedad de alguien o libres como el cierzo. Cuando puedo, los alimento y les doy de beber. Algunos se arrullan y otros bufan. Son mi compañía. Los trato con respeto y los cuido en la medida de lo posible. Pero son libres y creo que son felices haciendo lo que quieren. ¿Quién soy yo para decidir cómo ha de ser su bienestar? Igual hay que apuntar el tiro hacia quienes los maltratan manifiestamente.

Son las cosas de mi comarca, un ente dual urbano-rural, un gran agujero negro, que es la capital, y una constelación de cuarenta y tantas estrellas enanas alrededor con una influencia más que limitada. Ese anuncio está muy bien para un entorno urbano, pero tiene poco sentido en casi la totalidad del territorio a donde se dirige. Si esto sucede en una Administración local, ¡qué no va a pasar en un gobierno autonómico o estatal!

Viernes, 15 de julio. Suma y división

El portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Nacho Escartín, ha sido destituido. Acaba de anunciar que ha recibido un mensaje por Telegram de Maru Díaz, coordinadora de Podemos Aragón, anunciándole la decisión del Consejo Ciudadano de la formación, que lo ha dictaminado a través de una votación en línea y sin debate. Nacho desliza que el dictamen llega tras haber asistido a la presentación de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, el viernes pasado. “Aquí no sobra nadie y, con ese ánimo constante y positivo, voy a seguir sumando”, expone Nacho, dejando claro que Maru va a poner a “‘personas de confianza’” en su puesto. Vamos, que Nacho suma y Maru divide.

Sábado, 16 de julio. Solidaridad

El Gobierno diseña un mapa de riesgos sobre los suministros de luz, gas y combustibles para conocer la capacidad de resistencia de los sectores energéticos y sobre nuestro potencial para ser un Estado solidario con otros países europeos. Se avecinan malos tiempos.

Domingo, 17 de julio. Okey

Rigoberta Bandini acaba de sacar una nueva canción junto a Amaia Romero, Así bailaba. Me la pondré en bucle. Leo en el digital Jenesaispop que las artistas “crean un final feliz para la canción machista de Los Payasos de la Tele”. La nueva letra dice “Lunes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar”. Pues okey. Pasamos del machismo a la apología del ludismo. Y lo aplaudimos. ¿Por qué la niña no tenía que leer o estudiar?

La imagen de la semana / Con solera

Aprovechando que MetroValencia es gratuito los domingos, en la línea de esas medidas populistas de promover el transporte público y hacer la vida un poco más pasable a las clases populares, hace siete días me fui a Llíria. Tomé un tercio en la plaza Mayor, en Ca Ximo, establecimiento con solera que hoy en día regenta con dedicación una pareja de origen chino. Pura metáfora.