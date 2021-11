Por

Jornadas, foros, mesas redondas y debates sobre despoblación, repoblación, España vaciada, vacía, despoblada y rural, muy rural. Todos ellos con personas cuya experiencia en el medio rural, en el mejor de los casos, se basa en el fin de semana que alquilan una casa para buscar setas. Desde las redes la gente que está manteniendo los pueblos, en ocasiones sin teorizar tanto y otras haciéndolo a través del altavoz que ofrece internet, no han dejado de criticar todas esas intervenciones de personas que la mayor vinculación que tienen con lo rural es, con suerte, que su traje se ha confeccionado en Mazaleón. El jueves Ojos Negros presentó unas Jornadas, que se celebrarán en rematar la siembra, donde los expertos en Slow Cooking, Park&Garden y Teaching and Schooling hablarán de la sociedad del atasco, los parques con jeringuillas y el precio de sufrir una educación masificada. Todos los expertos tienen un cargo en inglés para así remarcar más su importancia, excepto Luis Sánchez, que ostenta el título de “albañil de nivel” y ofrecerá una ponencia titulada Falta de intimidad: sé cuando mi vecino entra, sale, caga y jode. En esta reunión en la que los de pueblo van a disertar sobre la forma de vida en las ciudades hay paridad, hay las mismas mujeres que hombres. Esto que lo apunten también los event planner. Esta I Jornada contra la sobrepoblación de la España masificada pone el acento en la realidad a la que nos tienen acostumbrados, con ponencias de expertos que hablan de pueblos que solo conocen de oídas. En su discurso, la idealización del medio rural se entremezcla con un interés por solucionar sin realmente conocer el problema y todo ello aderezado con una buena dosis de lástima y resignación. Entre todos los ponentes que apoyarán desde Ojos Negros la resiliencia urbana me quedo con María Álvarez, la CEO de la tienda y Personal Shopper. Para el que no lo sepa (yo lo busqué en San Google antes de ir a otra puñetera charla sobre despoblación), CEO son las siglas de chief executive officer (director ejecutivo) y Personal Shopper podemos traducirlo por asesor de compras. Vamos, que esta tarde cuando vaya a la tienda de mi pueblo le diré a Fina todos sus nuevos cargos y va a flipar.