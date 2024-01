Organización. Todo sea por irse de crucero antártico

Lunes, 1 de enero. Dándolo todo

He comenzado el año dándolo todo con Padam Padam y, de sopetón, me he topado con la realidad. Un amigo, que solo es un poco más viejo que yo, ha comentado que sueña ya con el día de su jubilación y que, si puede, se retira “en cuatro o cinco años”. ¡Zas! De repente el espíritu juvenil se ha ido por el sumidero del lavabo, quedando una mera mezcolanza de huesos consumidos y pieles caídas.

El paso de un año a otro se considera como el momento ideal para hacer planes de futuro, pero qué futuro te espera si en el horizonte solo atisbas la visita mensual a la oficina bancaria para sacar la pensión, contar los billetes y volverlos a ingresar en la cuenta corriente mientras el oficinista te insiste en contratar un fondo no garantizado con objetivo de rentabilidad. La Kylie dice que es la hora “de que me saques de este club” para un escarceo furtivo, pero yo estoy pensando que casi lo mejor será ponerme el pijama de felpa y envolverme en un batín de borreguito, no vaya a pillar un resfriado.

Martes, 2 de enero. Emoción

Cristina Pedroche ha barrido al dúo formado por Ana Mena y Jenni Hermoso en la transmisión anual de las uvas en la Puerta del Sol. A pesar de todo, el consumo televisivo durante las campanadas ha sido el menor desde que hay registros de audiencia. Poco más de quince millones de personas están frente a la pantalla en España para engullir los granos de la suerte. ¿Dónde está el resto? Con Ibai Llanos solo hubo 138.155 dispositivos conectados y en el aquelarre de Ferraz, unos pocos cientos. ¿Será que la mitad de la gente de este país pasa ya de representar el mismo papel año tras año sin recibir, al menos, un Goya honorífico por la perseverancia?

Ya no hay emoción. La perfección ha llegado hasta un punto en que me siento en el día de la marmota. ¿Qué fue del relojero que cambiaba el ritmo de las campanadas a su gusto, provocando ahogos, indigestiones e indignación porque los toques habían finalizado y todavía quedaban siete bayas en el cuenco? ¿Qué fue de las locutoras en off anunciando los cuartos durante los toques y deseando “que hayan tomado las doce uvas sin precipitación y de acuerdo a como hayan sonado”? Hoy tiene que planificarse todo y, en consecuencia, la vida es mucho más aburrida.

Miércoles, 3 de enero. Café con Junts

“Nosotros no hemos negociado absolutamente nada con Junts. Ha habido un café, un encuentro entre un concejal [ríe] del Partido Popular y un concejal de Junts”, ha declarado el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, apoyado en un atril adornado con la frase “por la igualdad de los españoles”. Miguel ha querido hacer un discurso doble insinuando que lo que es bueno para unos es malo para otros, pero le ha salido un chiste de broma entre las cosas serias. El encuentro fue en un hotel de Barcelona porque, figúrate, dos locos sueltos en plena calle. Desconocemos si hubo un bocadillo a media tarde o un cigarrillo a medias entre Daniel Sirera y Albert Batet, prometiéndose que el mundo entre dos es la manera de decir a los problemas adiós. Al final, Paloma San Basilio siempre vuelve a nuestra existencia en los instantes clave.

Jueves, 4 de enero. Repaso

Si ayer Bertín Osborne nos contaba “toda su verdad” en la portada de ¡Hola! —“He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré”—, hoy Luz Sánchez-Mellado le da el buen repaso que se merece en El País, concluyendo que el artista “va a sacar una marca de huevos, de gallina, con su nombre, porque el mercado se los demanda. Los huevos de Bertín va a llamarlos. Pues eso, Bertín: qué huevos tienes. De dos yemas”.

No estoy de acuerdo con Luz en una cosa: a mí no me aburre nada Bertín como cantante. Su gran y casi único éxito, Como un vagabundo, ya nos presagiaba su historia con Gabriela Guillén, como si fuera una profecía de Homer Simpson. “Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. ¡Hasta la vista! Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. ¡Hasta la vista! Para mí no hay fronteras, si mi sitio es cualquiera. ¡Hasta la vista!”, musitaba Norberto a ritmo de ranchera.

Viernes, 5 de enero. Vanidad

Hay cosas que con el paso del año nuevo no cambian. Teruel Existe se vanagloria: “Somos objeto de ataques de unos y otros, que olvidaron el rural. Critican la transversalidad como defensa por su evidente abandono. Rara vez se puso en valor la relevancia del paso de Teruel Existe por Congreso y Senado. ¡Teruel Existe vale por lo que hace y por lo que hace hacer!”. El motivo de estas afirmaciones es un informe de la Fundación Cotec y Political Watch.

Lo he leído. Sí. “La presencia de diputados y diputadas de partidos que abanderan las demandas de la España rural es clave para generar debate y aumentar el número de iniciativas vinculadas a la materia”, asegura la investigación, señalando directamente a la irrupción de Teruel Existe en las Cortes Generales, aunque también a “los cambios de discurso de numerosos partidos a raíz de las manifestaciones y el trabajo impulsado desde las administraciones locales para movilizar el debate público”. Más adelante, las referencias a Teruel Existe son el rechazo parlamentario a la proposición existencialista para modificar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y “contrario a lo que podría asumirse, la llegada del partido Teruel Existe al Senado no ha logrado aumentar considerablemente el número de iniciativas relativas a la España rural”.

O sea, que las movilizaciones de la España Vaciada pueden considerarse un éxito, pero la acción de la agrupación de electores ha sido un bluf. Teruel Existe no lo reconocerá nunca, pero el paso del movimiento ciudadano al movimiento político ha sido el gran error que siempre penará a esta provincia.

Sábado, 6 de enero. Hola y adiós

Rosalía dijo adiós al tirillas de Rauw Alejandro y se ha pasado a los músculos de Jeremy Allen White, imagen de marca de los calzones Calvin Klein. Eso sí, por un rato ha dejado al macizorro y se ha acercado a casa de Manuel Alejandro para decirle hola y adiós. “Te he venido a ver. Te dije que vendría, ¿no te lo dije? Yo lo decía de verdad”, ha declarado la Rosalía. Supongo que habiendo leído la noticia aquella que decía que visitar a tu abuela una vez al mes puede aumentar su esperanza de vida.

Domingo, 7 de enero. Crucero

Supongo que Jesús Vázquez ya ha vuelto de su crucero antártico. El año que viene yo también quiero un viaje así. No aspiro a una “Suite Owner” por 23.295 dólares. Me conformaré con la “Clásica Triple” compartida por 10.595 dólares.

La imagen de la semana. Real racismo

Esta semana me ha pasado casi lo mismo que a Lydia Lozano cuando se vistió de reina Baltasara en Sálvame: “Es una palabra nueva que no sabía en mi vida. ¡‘Blackfei’! Que estoy haciendo racismo. ¡Por Dios! Ni soy racista, ni este programa. ¡No tenemos un colaborador negro!”. A pesar de que la polémica lleva años circulando y que siempre he creído que es muy cutre pintar a alguien de negro para hacer de Baltasar, no era consciente de que esa caracterización, que tenemos tan asimilada en este país, supusiera una violencia simbólica hacia la comunidad negra y que en el caso de la cabalgata más antigua de España, la de Alcoi, la figura de los pajes negros hunde sus orígenes en el periodo de la esclavitud que estuvo vigente en la Monarquía Hispánica hasta casi anteayer. Lo cierto es que yo no percibía ese racismo pero, desde el momento en que parte de la comunidad negra se siente humillada, no está de más darle una vuelta al asunto. Quien se enroca en que no hay racismo, que tan solo es una tradición, a buen seguro tiene un alma racista.