Otra vez no

Mi hija ya suma y resta, el pequeño está empezando a leer. Hemos visto pasar, de cerca, una pandemia, de lejos, una guerra vergonzosa, incluso varias bodas, alguna buena. Han muerto Pelé, la reina Isabel II y no sabemos cuántos opositores de Putin. Ha vuelto el Emérito, se han ido los ingleses y el Capitolio parecía la peña El Ajo a las 6 de la mañana.

Tres años son un mundo. Sin embargo, seguimos en las mismas. Ya no están Casado ni Iglesias, de Ciudadanos ya ni nos acordamos. Pero seguimos usando las palabras bloqueo, investidura fallida y vamos cerca de la tercera repetición electoral seguida. De anomalía a tradición.

Esta semana empiezan las extraescolares, aquí son baratas, pero en Madrid o Valencia te faltan riñones. Allí los chicos a jornada partida, que hay que currar. Aquí la queja es la misma de siempre, faltan médicos. Aun así, como la pública ninguna, eso y cruzar los dedos, que no digo nada y lo digo todo, si te descubren un cáncer.

La conversación es que no se llega, ir al súper un atraco, y lo dijo la Unión de Consumidores, no te digo en la cola del súper. Nos faltan conciertos y nos sobran carpas. Esta semana tengo que ir a ver la factura del teléfono. Que coñazo los transportistas y el papeleo una condena. Pero nadie me ha dicho ni mu, nadie está pendiente esta semana de los que se abstienen y los que no.

Aburren. Quizá porque llevamos con el Estado catalán desde 1934, con los unos y los otros desde antes, solo cambian de lado las excusas, porque surgieron partidos con chaquetas nuevas pero más sinvergüenzas, y porque cada vez nos representan menos.

Porque no somos los mismos que en 2016, ni que en 2019. Tenemos muchos otros problemas, otras preocupaciones y otros proyectos. Ellos siguen igual, en el mismo sitio y diciendo lo mismo.

El problema no es repetir las elecciones, el problema es no tener capacidad de cambiar.