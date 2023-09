Para entrar a vivir: la fantasía de cualquier pequeño dictador

Lunes, 11 de septiembre. Carlitos y los toros

Carlos Alcaraz ha ido a los toros de la Feria de Septiembre de Murcia acompañado del exentrenador de fútbol José Antonio Camacho y del extorero Pepín Liria. España, que no tiene el chichi para farolillos, ya ha dejado claro que el astro del tenis ha hecho muy mal aceptando la invitación y acudiendo a la plaza para pasar el rato. No ha habido quejas populares por la presencia del de Cieza.

Si en los setenta era Manolo Escobar quien censuraba que su novia se pusiera la minifalda porque los niñatos pesados no paraban de contemplarla —por lo que Manolo solo tenía la opción de pelearse y quedarse sin ver la corrida—, ahora son las redes sociales quienes critican que el nuevo mito del tenis español se siente en el tendido. Pero lo que entonces era salero machista y, con los ojos de hoy, bastante reprochable, ahora es directamente amargura, boicoteo y descrédito público. Así que, Carlos, ya sabes: tienes el marchamo de maltratador animal y tus gestas en la pista pasan a un segundo plano.

Martes, 12 de septiembre. T-shirts’ de colores

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, acaba de anunciar que convoca elecciones para el 12 de octubre y se presenta a la reelección. La noticia, sin embargo, es que circulan por internet una serie de historias de Instagram de una tal Shyanne, quien en perfecto llanito asegura querer “pasar un buen día en la playa” con su hija y que la dejen de perseguir con “los t-shirts de colores”: “A ver si Picardo sigue a ustedes un ratito y me dejan tranquila, que estoy hasta el coño”. Shyanne acusa a Fabian de ser “corrompido” por un asuntillo relacionado con el tabaco del Peñón y un tal Álex, y denuncia que le ponen cámaras en casa. Además, le mandan a “chequearle la cabeza”: “No, Picardo, el único al que le hace falta aquí un mental health check es a ti. Que lo único que yo he hecho mal aquí es hablar de what you have done to me”. Como dirían en las tertulias televisivas más reputadas, las opiniones vertidas por los perfiles de Instagram son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este programa.

Es evidente que los medios digitales de este país están dando cancha a la tal Shyanne porque habla de un alto cargo extranjero. Si fuera de aquí se hubieran cortado un poco. Lo cierto es que la cosa se ha liado un poco porque ha habido quien ha dicho que Shyanne es la ex de Fabian y quien ha dicho que Shyanne y Justine Picardo se parecen lo que un huevo a una castaña. Es una pena que haya desaparecido el Deluxe, porque yo veo un polígrafo de Conchita al mismo nivel que los belenazos.

Miércoles, 13 de septiembre. Para entrar a vivir

La Open Society Foundations de George Soros acaba de publicar los resultados de una encuesta a nivel mundial en la que se revela que el 42% de la juventud Z y milénica cree que las dictaduras militares son una forma de gobierno mejor que la democracia y el 35% prefiere un régimen autoritario sin división de poderes y sistema parlamentario. Nos está quedando un planeta para entrar a vivir.

Jueves, 14 de agosto. El pito del sereno

En Gibraltar, la Royal Police ha detenido al juez Charles Pitto por mostrar sus genitales en público. El Tribunal Supremo de Gibraltar considera “inapropiado” hacer más comentarios. Mientras tanto, en España, leo que la única persona capaz de hablar en aragonés en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, podrá hacerlo, pero deberá autotraducirse dentro de su tiempo de intervención. O sea, sus derechos lingüísticos se cobran al 50% de su libertad de expresión. No está mal. El exsocialista Joaquín Leguina, por ejemplo, tendría que elegir entre “¿Yo por qué he votado a Feijóo?” o “Estoy a favor de la Constitución”. Nos ahorraría la mitad del bochorno.

Viernes, 15 de septiembre. Echando chispas

¡Qué guay! Los hoteles de Marina d’Or, Ciudad de Vacaciones, cierran la temporada de repente la semana que viene. Quienes tuvieran reservas posteriores han recibido un aviso de cancelación y el retorno del dinero entregado. Es lo que dicen en Levante-EMV. Me imagino a la teleoperadora del anuncio, aquella del “Marina d’Or, Ciudad de Vacaciones, ¿dígame?”, con el teléfono echando chispas por llamadas de clientela insatisfecha. “Desde Marina d'Or han declinado hacer declaraciones sobre los motivos de esta decisión”, afirman en el diario valenciano.

Aunque, a lo mejor, el teléfono está más tranquilo de lo que imagino, porque Levante-EMV apunta a que las reservas para las próximas semanas estaban en mínimos. Lógico, porque ¿quién va a querer ir al paraíso de los niños cuando estos están a tope con el inicio del curso escolar, por mucho que se haya promocionado con el eslogan “los niños, gratis”?

Sábado, 16 de septiembre. La hora infeliz

Pillar un pedete va a salirte un poco más caro en el Reino Unido dependiendo de la hora. El conglomerado de pubs Stonegate Group va a establecer un sistema de tarifas dinámicas, lo que supondrá una subida automática en los precios de las pintas cuando sus locales estén a rebosar. Según Euronews, los precios volverán a la normalidad cuando la afluencia vuelva a tranquilizarse. Oferta y demanda, vaya. Eso es más viejo que el tebeo. Cuando estuve estudiando en la Barcelona postolímpica ya había un pub que se llamaba La Bolsa, en la calle Tuset si no recuerdo mal, que hacía lo mismo. Los precios subían y bajaban a conveniencia de la banca.

No sé si esto de la hora infeliz será bueno para tristes como yo. Salimos poco y, cuando lo hacemos, seguro que nos pegan el sablazo. Me veo con la autoestima por los suelos y encima no podremos llorar la pena porque ya vamos teniendo una edad.

Domingo, 17 de septiembre. Inteligencia

Esta semana he leído que la próxima generación de hombres tendrá acceso a novias virtuales, llamadas de voz con inteligencia artificial y experiencias de realidad virtual, por lo que hay quien se pregunta cómo van a competir las mujeres de verdad ante este reto para la humanidad. Se van a poder crear novias virtuales atractivas, divertidas, modestas, inteligentes, sin prejuicios, que se rían de todos tus chistes y que admitan un control absoluto o cualquier otra aberración. Todo en una. El sueño de cualquier estudiante de Magisterio en La Rioja. La fantasía de cualquier pequeño dictador.

La imagen de la semana / El poste

Esta semana he asistido a una reunión de Cereales Teruel y nos han informado que los postes de gasoil de Godos y Lagueruela, que la cooperativa gestiona, echan el cierre. Están anticuados, no funcionan correctamente y tienen pocas ventas. Oigo entre el público comentarios como “la España Vaciada” o “¿no hay subvenciones para renovarlos?”. Se nos indica que, de todos modos, por una cuestión de normativa, tendrían que cerrar en diez años como mucho. Oigo entre el público: “¡Bah! En diez años estamos jubilados”. También oigo “obras que se hicieron con ilusión, ahora se cierran con desilusión”. No estoy muy convencido con esto último, pero lo daré por bueno. Más que desilusión siento apatía en el ambiente. Lo cierto es que los postes de Godos y Lagueruela no son rentables y Cereales Teruel no deja de ser una empresa. ¿Deben las empresas luchar por revertir la despoblación? Por Responsabilidad Social Corporativa, deberían; por la cuenta de resultados, ya no lo tengo tan claro. No es plan compensar lo ruinoso con la ganancia de lo beneficioso cuando se pueden eliminar los elementos gravosos. Por desgracia, estamos en un momento en el que lo que importa es el estado contable.