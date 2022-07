Pelea de gallos: ¡qué nostalgia de ser la primera línea!

Lunes, 27 de junio. Generación milénica

El sábado por la noche me avisaron de que me conectara a Twitch, que Ibai Llanos estaba batiendo todas las marcas habidas y por haber en cuanto a audiencia. Ibai se ha convertido en un referente en esto de entretenimiento de nueva ola. La juventud lo adora. Todo lo que toca Ibai se convierte en oro. A mí ya me pilla un poco lejos este tipo de espectáculo digital, pero me encanta empaparme de las nuevas tendencias y por eso me enganché a los últimos tres cuartos de hora de La velada del año 2. ¡Ríete tú del combo Sálvame Limón, Naranja y Sandía! El programa había empezado poco después de las cinco de la tarde, como las corridas de toros.

¿Qué me encontré? Pues un palacio de deportes de bote en bote, un cuadrilátero y un par de presentadoras animando. No entendí muy bien de buenas a primeras el mecanismo. Cerca del escenario principal estaba sentado Ibai ante una pantalla de ordenador y bebiendo Pepsi. De repente, anunciaron que comenzaba el combate. Me imaginé una pelea de gallos rapera o algo así, pero no. Salió David Bustamante y un señor apodado La Princesa a darse de hostias. Estaba contemplando una lucha de púgiles. ¿Esto es lo moderno? ¡Pero si mi padre ya iba a veladas de boxeo en la plaza de Toros de Valencia en los 50 del siglo pasado! Ibai es un genio, no lo niego, pero esto es lo más rancio que podía esperar de la generación milénica.

Martes, 28 de junio. Abstención

Con días de atraso me he enterado de que el Congreso rechazó la semana pasada una proposición de ley de modificación de la Ley 22/1973, de Minas, presentada por Unidas Podemos. Votaron en contra PSOE, PP, Vox, JxCat, Cs, PNV y varios partidos del Grupo Mixto. El diputado verde Juan López de Uralde defendió la propuesta indicando que la ley actual “procede de la dictadura franquista, un periodo de desarrollismo económico, tras la autarquía, con una clara intención de fomentar las actividades extractivas, procediendo de un marco político y conceptual muy diferente al de hoy, donde los derechos de participación ciudadana, de participación pública, de interés general o de cuidado del medio ambiente no se encuentran recogidos”. Unidas Podemos quería modificar el procedimiento de consulta pública para que fuera más transparente, con plazos razonables, y que promoviese la máxima participación ciudadana.

El grupo vasco rechazó el texto porque, según su opinión, la legislación autonómica incorpora las exigencias europeas en materia de medio ambiente. Eso debe ser así en Euskadi. Ciudadanos dijo no porque, según María del Carmen Martínez, “es un nuevo ejemplo de ese populismo ecologista al que ya nos tiene más que acostumbrados”. Lo más destacable del discurso de Julio Utrilla (Vox) fue “es un día feliz para los valencianos y para los españoles, porque con esa ganga [tras hablar de separar la mena de la ganga] se nos ha ido hoy, por fin, la Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, abrumada y avergonzada por los hechos que se le imputan”. Paloma Gázquez, diputada del Partido Popular, caracterizó la proposición de ley como carente “de fundamento técnico, jurídico, económico y social”. El fundamento lo debe tener la ley vigente preconstitucional, digo yo. Y es que Paloma lo tiene claro: “Lo que funciona bien solo se debe revisar para mejorar, que no es este caso, y para mejorarlo de acuerdo con todas las partes implicadas”. Finalmente, el socialista Daniel Viondi hizo referencia a “la hoja de ruta de la gestión sostenible de las materias primas minerales” que acaba de aprobar el Gobierno para justificar el no, admitiendo que “en alguna parte del articulado que usted presenta existen cosas interesantes y que podríamos asumir”.

Por cierto, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se abstuvo. Debe ser que el asunto este de las minas tampoco va con nuestra provincia.

Miércoles, 29 de junio. Melilla

Sobre el tema de las migraciones, hoy he descubierto que Dinamarca encontró una solución hace unos meses: alquilar una cárcel en Kosovo para trasladar a unos cientos de reclusos extranjeros que cumplen una condena inferior a diez años en el país. Tras cumplir la pena, los expresidiarios serán deportados desde Prístina a su país de origen sin pisar Copenhague. Allá en el norte habrán pensado que así, bien lejos, nos evitamos ver imágenes desagradables. Traído a nuestra actualidad, lo mejor para resolver lo de Ceuta y Melilla es llevar el problema lo más lejos posible de la valla. Ya se sabe que lo que no se ve, no existe. Y, lo mejor de todo, no requiere tener que dar explicaciones de lo que suceda.

Jueves, 30 de junio. En la cumbre

Acabo de leer al periodista Antonio Agredano que hemos demostrado a todo el mundo “nuestro gran talento como ciudadanos y como nación: MONTAR SARAOS”. Y es que es verdad. No me ha quedado muy claro de qué ha ido la cumbre de la OTAN, pero hemos tenido entretenido al personal durante horas y horas, y hemos ofrecido al universo la mejor marca España. Se ha hablado mucho de las alpargatas de las primeras damas (y de algún que otro primer caballero), de visitas culturales al Museo del Prado o de menús de altos vuelos sin ensaladilla rusa. Un buen resumen lo ha hecho Juan Irigoyen, profesor jubilado de Sociología en la Universidad de Granada: “Ampliación de enemigos; condena a migraciones; extensión planetaria de los escenarios de la guerra; señalamiento del flanco sur del imperio como territorio guerrero; unanimidad y distorsión mediática; totalización de las cegueras; provincianismo patético de los periodistas y televisiones; admiración paleta por el carro del emperador, su avión y su corte”.

Viernes, 1 de julio. Primera línea

Nadie en Teruel está en contra de que la futura Agencia Espacial Española tenga su sede en la ciudad. Hay unanimidad y se vio el miércoles en un acto celebrado en la Plaza San Juan donde estaban representadas las instituciones, la sociedad civil o las entidades vecinales y culturales. Esa unión no es habitual. Sin embargo, hoy alguien se siente excluido y lamenta que quien “siempre ha motivado la unidad” no estuviera en primera línea. De buena fuente sé que en primera línea, no; pero estar, estaba, aunque solo fuera por goler. A lo mejor, digo yo, es que ahora ese alguien ya no motiva la unidad. A la hora de tomar una decisión de tanto calado como se hizo en 2019, se tenía que haber evaluado mejor los pros y contras.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy una declaración institucional para que Teruel acoja la Agencia Espacial Española. Ajá. Ni olvido, ni perdón. Cabe recordar que, a finales de septiembre de 2021, Vox presentó una moción para que la capital aragonesa fuera la sede de la Agencia. El PSOE zaragozano, fanático de las candidaturas conjuntas, enmendó la propuesta para que Zaragoza se sumara a la petición de Teruel. Y así se aprobó. Suerte que aquello quedó en agua de borrajas, que ya sabemos cómo acaban estas coyundas.

Sábado, 2 de julio. Bien común

Hoy es el Día Internacional de las Cooperativas. Para celebrarlo, vamos a ver si llenamos de cereal los almacenes. Por el bien común, vamos.

Domingo, 3 de julio. Nada

Aprovecharé el domingo para… nada.

La imagen del día / Al revés

Vivir en la provincia de Teruel es un reto cada día. Iba yo tan tranquilo con el tractor hace unos días y me encuentro con esta desconcertante señal. Solo una mente despierta y muy plástica es capaz de interpretarla en su justa medida. Quien decide qué tipo de asfalto se usa en las carreteras de titularidad provincial debería ponerse a prueba de vez en cuando.