Lunes, 2 de septiembre. La cultura

“¿Sirve la cultura para ligar?”, se pregunta Sergio C. Fanjul en El País. Parece ser que más de la mitad del personal dice que sí, por lo que Sergio llega a la conclusión: “¡La cultura puede producir sexo!”. Nada de aplicaciones y horarios determinados en supermercados, con piñas del revés en el carro. ¡Cultura! Si es que no hacéis caso al ministro Urtasun, cuyo negociado ha detectado que la cultura tiene que ser prioritaria dentro de las políticas contra la despoblación.

Sergio recoge la opinión de Fernán del Val, profesor en la UNED, quien afirma que la alta cultura todavía proporciona distinción, pero señala que las clases altas, ahora, también consumen cultura popular. Vamos, que ver Operación Triunfo y escuchar la quinta de Mahler es compatible. “Aunque todos consumamos lo mismo, no lo consumimos de la misma manera”, precisa Fernán. Vamos, que las elites son capaces de perrear un rato sin remordimientos con La falda de Myke Towers, y ya, mientras que la plebe no saldrá del bucle de la lista de lo más escuchado en Spotify España. En resumen, el eclecticismo, dice Sergio, es “un valor”.

Pues sí. El eclecticismo tiene mucho valor. De eso sabe mucho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso, quizás, acaba de convocar el 41 Congreso Federal del PSOE para finales de noviembre en Sevilla. Hay demasiado esnob que se empeña en escuchar solo la quinta de Mahler, y hoy en día también hay que saber disfrutar con Karol G.

Martes, 3 de septiembre. Luces de colores

“Es septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre”, ha declarado Nicolás Maduro, el presidente venezolano, insistiendo en que la Navidad arranca “con paz, felicidad y seguridad”. La noticia publicada por El País destaca que el Gobierno bolivariano suele repartir ayudas y bolsas de comida en los barrios más necesitados en esas fechas tan entrañables y que no es la primera vez que sucede esto. La Navidad venezolana comenzó el 15 de octubre en 2020 y el 4 de octubre en 2022.

Mientras, en España, llevamos semanas y semanas viendo anuncios de que la lotería de Navidad ya está a la venta. ¿Te la vas a perder? Y pronto, muy pronto, se encenderán las luces de colores en Vigo, acompañadas de los mejores villancicos de la temporada. Queda por ver si la Badalona de Xavier García Albiol se sube al carro, como el año pasado. Está visto y aprobado que cuando hay contratiempos, lo mejor es que llegue la Navidad pronto y el personal piense en otros asuntos.

Miércoles, 4 de septiembre. María Teresa Campos

Televisión Española ha emitido esta noche un magnífico reportaje sobre María Teresa Campos, que falleció ahora hace un año. La productora Cuarzo ha elaborado una pieza en la que se nota mucho trabajo de documentación y una producción excepcional a la hora de conseguir testimonios. Conforme iban pasando los minutos se ha visto que la gran virtud de la comunicadora acabó siendo su mayor defecto: la obsesión por el trabajo. Maritere nunca supo cuándo parar. Especialmente sangrante han sido las imágenes de una de las últimas entrevistas que concedió. Fue a Anne Igartiburu en Telemadrid. Ahí, una Campos ya muy desmejorada, mendigaba: “No soy ni más ni menos que nadie [..] Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. A mí eso, y no me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo”.

El reportaje de Cuarzo ha pasado por alto la relación de años que mantuvo María Teresa con la productora La Fábrica de la Tele, la del Sálvame. Ni un segundo se ha dedicado a las colaboraciones de la presentadora en el programa de la tarde ni en el espacio de telerrealidad Las Campos. ¿Era ese tipo de empleo el que necesitaba la gran señora de los magacines en España? Porque en eso consistieron sus últimas apariciones en la pantalla televisiva y que ayudaron a enfangar una personalidad y un legado memorable, una herencia gloriosa como se ha comprobado en el homenaje de La1 y que, si dispones de tiempo, tienes que ver en RTVE Play.

Jueves, 5 de septiembre. Triunfos

Reconozco que de San Marino sé más bien poco. Que participa cada año en Eurovisión, ofreciendo una candidatura al mejor postor; que hace algunos siglos tuvo un Gran Premio de Fórmula 1; y que ahora tiene un Gran Premio de Motociclismo, como Alcañiz, que no se celebra en la serenísima república sino en el cercano circuito italiano de Misano. Y que, por cierto, se corre este próximo fin de semana. Pues bien, San Marino es noticia hoy porque su selección de fútbol masculino ha ganado un partido, por primera vez, en competición oficial. En partidos amistosos ya había ganado en una ocasión, en 2004. La víctima en ambas ocasiones ha sido Liechtenstein, otro de esos países que una gran parte de la población española no sabría ubicar en el mapa. Los campeonatos no se disputan siempre en la parte alta de la tabla. En la baja también hay bofetadas.

Viernes, 6 de septiembre.. Nuevo novio

Masi tiene nuevo novio, al parecer, y las redes sociales, el medio en el que mejor se mueve la influente, están que arden. ¡Qué poco tiempo ha estado de luto, tras dejarlo con illoJuan en el mes de julio! Uno de los perfiles anónimos verificados que ha propagado la noticia, Clonazepam —que se autodefine como “despertando machos de este Matrix hembrista que vivimos” y tiene más de noventa mil followers—, se sorprende porque la chavala, por edad, no cumple el perfil de divorciada que se lía con un cantautor jipi, eso “suele darse mucho en non-fertile females de +40 años”. Voy a darle follow a esta eminencia de la psicología femenina.

Sábado, 7 de septiembre. Boda en la iglesia

Leo en Levante-EMV que hoy, por fin, se casa el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero. El bodorrio va a celebrarse en la cartuja del Ara Christi, un monasterio fundado en 1272 y que se encuentra en el pueblo de El Puig, a escasos kilómetros de la capital. El Ara Christi tiene un trazado muy similar al de la cartuja de Aula Dei en Zaragoza.

El matrimonio lo celebrará la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Se desconoce el destino de la luna de miel de los tórtolos, Juan Carlos y Javier Zamora, tras un largo noviazgo que comenzó en las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Y así, como quien no quiere la cosa, el conservadurismo más incorregible ha conseguido pasarse por el forro la doctrina de la Iglesia sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Incluso oficiando una sacerdotisa. Solo es necesario un espacio desamortizado por Juan Álvarez Mendizábal en el siglo XIX y apoyarse en las leyes promovidas por sociatas. Las fotografías del reportaje nupcial quedarán preciosas, por supuesto. Parece ser que el exministro y librero Máximo Huerta está detrás de estos detalles del evento.

Domingo, 8 de septiembre.. Hvaldimir

Voy a analizar la muerte de la beluga Hvaldimir, una supuesta espía rusa en las aguas de Noruega. La fundadora de One Whale asegura que la han masacrado a tiros. Igual este caso implica el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Fotografía de la semana

Sin vergüenza

Lo de las piñas del Mercadona es una niñería en comparación con la mercadotecnia de los bazares chinos liquidando las existencias de camisas garrulas entre quienes van al desenfreno maduro del Vive Latino de Zaragoza. Me preocupa, eso sí, la conversación social que señala esta práctica del público del festival como poco adecuada para su edad. ¿Qué pensarían si me vieran con este bañador ajustado por la playa? ¿Se les nublaría la vista como a mí se me desenfocó la cámara? Mira, yo, como Isabelle Huppert, la presidenta del jurado del Festival de Venecia, que ha deslumbrado a los 71 años por demasiado moderna.