Planes fresquitos

Lunes, 1 de agosto

Piratilla



El milanés Corriere della Sera publicó ayer un artículo sobre las sospechas de que Italia esté exportando bienes a Rusia a través de Turquía con el objetivo de eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea. Todo es posible, porque el comerciante italiano típico es un poco piratilla. Yo no me olvido de aquel lombardo que quiso atribuirse la autoría de la kilométrica mesa de Putin y Macron en detrimento de nuestro querido ebanista de Alcàsser.



Los datos demuestran que las ventas italianas a Turquía en los últimos tiempos han aumentado un 87%, a pesar de que la lira está por los suelos y las empresas turcas se ven obligadas a pagar un riñón por las importaciones. En paralelo, las estadísticas turcas desvelan unas ventas disparadas a Rusia desde que comenzó la guerra. “Son indicios, no pruebas”, se excusa el redactor Federico Fubini. Ya. Pero es que hay rastros que huelen mal. Por curiosidad, consulto los datos de las exportaciones de España a Turquía en mayo, que proporciona la Agencia Tributaria. Si en 2019 fueron 408 millones de euros y 387 en 2021, este año las transacciones en mayo han sido de 563 millones de euros, casi un 50% más que el año anterior. A ver si todo el mundo es un poco piratilla, se sabe, y la Unión Europea hace la vista gorda…



Voy a Mercadona a comprar cuatro enredos y, en la puerta, veo un cartel amarillo anunciando que se limita la venta de bolsas de hielo. No sé qué me da, que esta va a ser la noticia de la semana.



Martes, 2 de agosto

Tristeza



La Comunidad de Madrid no aplicará el ahorro de costes energéticos que acaba de aprobar el Gobierno de España. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha proclamado: “Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?”. Mezclar pobreza y tristeza sí que es triste, Isabel. Aunque, bueno, cabe recordar que tu panda no sabe reconocer a una persona pobre. ¡Cómo vas a saber qué es la tristeza! David Trueba escribe hoy en El País: “Entre los planes personales, ahora mismo la política ocupa un lugar poco destacado. Eso ha llenado el oficio de mucha mediocridad y, peor aun, de personas que apenas cuentan con otro medio de ganarse la vida”. Me pregunto en quién estaría pensando David.



Miércoles, 3 de agosto

Cosas noruegas



Tenía la sección “Cosas noruegas” en un rincón del alma y, por fin, resucita. Escucho en Euronews que Noruega ha multiplicado por tres los ingresos por la venta de petróleo y gas natural en los últimos tres meses, unos 60.000 millones de euros que se añaden a los beneficios habituales. Noruega dedica gran parte de los dividendos obtenidos gracias a los hidrocarburos a un fondo para sobrellevar un futuro con las reservas de combustibles fósiles agotadas.



Sin embargo, al parecer, la opinión pública de Noruega debate sobre si hay que derivar más fondos al bando ucraniano de la guerra con las ganancias adicionales que se están obteniendo gracias a la guerra. “Noruega no lo está haciendo mal; pero si tenemos en cuenta las enormes necesidades, podríamos pagar mucho más solo utilizando una pequeña parte de los ingresos extra”, según Berit Lindeman, secretaria general del Comité Noruego de Helsinki, una organización a favor de los derechos humanos.



Se cierra el círculo. La guerra genera fortunas que se gastan en alimentar la guerra.



Jueves, 4 de agosto

Planes fresquitos



Leo en El Mundo sobre diez “planes fresquitos para disfrutar de Madrid”. Me imagino que serán pasear por Madrid Río con una cocacolita helada, hacer un pícnic refrigerante en la Casa de Campo o preparar el avío de una escapada al embalse de El Atazar para darse un baño. Bueno, a El Atazar no, que almacena agua para consumo humano. Mejor a la playa del río Alberche. Pero no. Las ideas que propone El Mundo son bastante más mundanas: teatro, cine, realidad virtual, cócteles en cafés chic, balnearios urbanos, restaurantes con ínfulas o citas por internet libres de alcohol.



Que nada arruine al turismo y al consumo, como diría Isabel Díaz Ayuso. Los planes sencillos, de coste reducido, están pasados de moda. Y, no, no es necesario pasar un verano frígido reguardándose de las olas de calor en las iglesias, como proponía cierto diputado de la Asamblea de Madrid a mitad de junio.



Viernes, 5 de agosto

Asepsia



Hace tiempo que murió Yahoo Respuestas, pero Yahoo Noticias sigue en pie, aunque no lo siga casi nadie. Ahí leo hoy que una mujer contaminó, “sin saberlo”, decenas de escenas de crimen. Todo comenzó en 1993 tras el asesinato ocurrido en una “pequeña población alemana” de poco más de 30.000 habitantes. Vamos, que podía haber sido nuestra capital Teruel. Ahí apareció una sospechosa muestra de ADN en una cucharilla. Con el paso de los años, aquel ADN se encontró también en otra escena a cientos de kilómetros de la primera. Lo mismo sucedió en crímenes de Francia y Austria. La respuesta se halló en 2009. El ADN se correspondía a una empleada de la empresa de los bastoncillos de recogida, que no se ponía guantes. Son las cosas de un mundo que persigue la asepsia.



Sábado, 6 de agosto

Hogar Amazon



Amazon pretende hacerse con iRobot, el fabricante de la aspiradora autónoma Roomba. “Sabemos que el ahorro de tiempo importa, y las tareas rutinarias ocupan un tiempo precioso que puede utilizarse mejor haciendo algo que nuestros clientes deseen”, ha declarado Dave Limp, directivo de Amazon, en la nota de prensa emitida al respecto.



El concepto de hogar Amazon comienza a tomar forma. Al principio, cada una de las visitas a la web de Amazon servían para crear un perfil de consumidor y proponerte ideas de compra acordes con las búsquedas realizadas. Si una vez husmeaste sobre batidoras, la compañía te bombardeaba sobre instrumental de cocina.



Más adelante apareció la aplicación para teléfonos inteligentes, lo que permite a Amazon saber en qué pasas el tiempo cuando tienes el dispositivo entre manos, quiénes son tus contactos e incluso por dónde te mueves. De repente, te surgieron insinuaciones sobre esos productos que acababan de comprar tus amistades. ¡No vas a ser menos!



Lo penúltimo ha sido meter en casa a Alexa, el aparato que escucha todo lo que pasa entre las cuatro paredes de tu vivienda. Alexa observa de qué te informas y de tus opiniones. Y ahora dispondrá de la Roomba, que radiografía cada uno de los rincones de tu domicilio. No te extrañes de que, de repente, se te presenten anuncios sobre insecticidas para cucarachas o sobre condones que, casualmente, estás a punto de agotar. Ya de paso, igual Amazon te sugiere que cambies a un tamaño normal y que uses un modelo extralubricado.



Domingo, 7 de agosto

Corazón congelado



“De repente algo llama tu atención entre los congelados, rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitado, eres el primero en llegar para comprarlo, en envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado”, cantaba Pastora Soler hace milenios. Pues esta semana ha sido así con las bolsas de hielo, según la televisión.





La fotografía de la semana: El nevero



Antena 3 alertaba ya la semana pasada de que había escasez de hielo. Esta, la cadena hermana laSexta preguntaba al pueblo de Madrid sobre consejos bajo el título “autoproductores de hielo”. “Aumentamos la autoproducción llenando cubiteras, bolsitas. Y eso que meterlos en el congelador convalida primero de malabares”, explica la redactora Beatriz Correal, eufórica y excitada. Mejor que Beatriz no descubra el nevero de Camarillas, porque estoy seguro de que se volvería loca imaginando cómo fabricaban el hielo en el pasado.