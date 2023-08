Pedro Bello, el nuevo alcalde de La Puebla de Híjar, ha visto truncada su intención de ponerse un sueldo a poco más de 1.500 euros netos al mes. El hasta hace poco portavoz de IU-Ganar en la Diputación de Teruel ha lamentado que los dos concejales del PP y los dos del PSOE de su Ayuntamiento no hayan apoyado que reciba el 75% de lo que establece la ley para los pueblos de menos de 1.000 habitantes, fijado en 35.000 euros brutos anuales.

Bello defendía en sus redes sociales que su propuesta era “sensata y razonable” ya que “la dedicación horaria iba a ser infinita” y su sueldo iba a ser “cercano a los de los auxiliares administrativos del Ayuntamiento”.

Y no le falta razón. En tiempos en los que se nos vende como algo negativo que los políticos se suban el sueldo al acceder al cargo, no debemos de olvidar que nosotros tampoco trabajamos gratis. Y seguramente, los puestos electos en pequeños pueblos son los que requieren de más trabajo y dedicación.

¿Cuántos pequeños municipios hay en nuestra provincia donde los alcaldes y concejales trabajan por vocación de servicio a sus vecinos sin recibir un euro a cambio? ¿Acaso se le puede exigir a nuestro alcalde que resuelva los problemas de todos mientras tiene que ganarse la vida trabajando en otros menesteres para llegar a final de mes?

Sé que es una opinión impopular pero, por regla general, los políticos en España cobran poco y mal. Es la realidad.

El problema es que siempre son noticia los mismos: el presidente de la Generalitat de Cataluña que cobra más que el presidente del Gobierno, el senador que preside un par de comisiones y se lo lleva crudo, el meritócrata que acumula cargos en diputaciones, comarcas y gobiernos autonómicos con una retribución similar a la de un director de multinacional… Pero no olvidemos a todos aquellos políticos que, más allá de las siglas, se dejan la vida por y para sus convecinos.

El caso de Bello tendrá mil aristas. Habrá quien diga que como ya no cobra de la Diputación se tiene que buscar la vida para llegar a final de mes. Pero, ¿acaso pretendemos que alguien trabaje gratis? ¿Usted lo haría? Olvidemos por un momento la demagogia y seamos realistas. La respuesta es no.

Que la clase política en general deja mucho que desear no se lo voy a discutir a nadie (también la periodística, no hay duda). Pero hay que diferenciar entre el político vocacional que acaba siendo gestor de sus vecinos y aquellos otros políticos que siempre protagonizan las portadas de todos los medios por su desfachatez retributiva. ¿Tiene que cobrar lo que cobra Pedro Sánchez? ¡Por supuesto! (Y más, es de los presidentes de Gobierno peor pagados de Europa). ¿Debe tener sobresueldos Feijóo? ¡Pues también! (Más allá de que los haya ocultado con torpeza). ¿Puede comprarse un chalet Pablo Iglesias? ¡Faltaría más! (Otra cosa es que eso contradiga todo lo que defendió antes de profesionalizarse como político).

En Teruel capital siempre ha habido un debate sobre si las concejalías deberían pagarse a tiempo completo. Yo no tengo duda: trabajan por y para nosotros… ¡que se les pague! Recibir un salario a cambio de un trabajo no sólo es un derecho sino que comporta también obligaciones. ¿Con qué fuerza le puede un ciudadano reprochar a un representante público que no resuelva sus problemas si, además de su cargo público, necesita otro trabajo para llegar a fin de mes?

Bello hace una reclamación que debería ser secundada por el resto de formaciones del consistorio. Porque, de aquí a cuatro años, las cosas pueden cambiar y serán los que ahora no quieren tener un alcalde a jornada casi completa los que pretendan subirse el sueldo. La política no debería de ser un voluntariado. Y menos en los pequeños municipios donde la dedicación es 24/7. Porque, si se para a pensarlo, usted tampoco trabajaría gratis.