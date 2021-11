Polvareda: métodos para aumentar la presencia mediática

Lunes, 25 de octubre. Galicia profunda

La semana pasada se dio a conocer una decisión judicial que retira la custodia de un niño de un año a una mujer por vivir en la “Galicia profunda” en comparación con el cosmopolitismo de Marbella, lugar de residencia del padre. Hoy se han conocido más datos sobre el auto y el caso no es tan sencillo. Al parecer, la madre se llevó al niño a Galicia de forma unilateral, sin consenso entre las partes sobre el lugar de residencia del menor. La abogada de la madre, Claudia Traba, contribuye a reforzar el argumento inicial con declaraciones como “lo que hizo esta jueza fue discriminar a nuestra clienta e insultar a la Galicia rural”. La defensa del campo está de moda.

Quienes vivimos en un pueblo hemos de sentir una ofensa. Y ya sabemos que ahora la gente de pueblo, así en general, somos muy de armar rápido una cantera. Yo cada vez soy más de decir que vivo en la España profunda, una España profunda que nada tiene que ver con el mito de Las Hurdes. Hasta siento orgullo de decir que vivo en la España profunda, en vez de manifestarlo con otras expresiones que ya son más política que otra cosa. Cada vez me gusta menos la reducción de los problemas a vivir en el campo o en la ciudad.

Martes, 26 de octubre. Juego de tronos

El Partido Aragonés reeligió como presidente, en una pugna muy reñida, a Arturo Aliaga durante el pasado fin de semana. La contendiente para el puesto era Elena Allué, la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón. Lo cierto es que el sector crítico con Arturo había denunciado hace un mes una sospechosa nueva afiliación de unas 350 personas, lo que se interpretaba como una manipulación para ganar el congreso vía pucherazo. El resultado final fue de 210 votos para Arturo y 190 para Elena.

Las consecuencias del congreso se han evidenciado hoy. Arturo ha cesado a Elena de su cargo en el Gobierno de Aragón. Se ha desatado un juego de tronos en la formación regionalista y aquí solo puede quedar uno: Arturo. La justificación por parte del presidente parista es más clara que el agua: “Es un puesto de confianza y la he perdido”. Y eso que el domingo abogó por hacer “borrón y cuenta nueva” y construir un proyecto “sin excluir a nadie”. Arturo, amor, si sigues borrando y borrando, igual acabas borrando votos y votos en las urnas de las que importan para un partido con vocación de mantener el poder a toda costa.

Miércoles, 27 de octubre. La noche me confunde

Me ha parecido escuchar en el Telediario que Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ha propuesto bombardear el volcán de La Palma para evitar que siga arrasando edificios y cultivos desviando la lava hacia ves a saber dónde. Me ha parecido la enésima idea de bombero a raíz de la erupción, pero luego me he enterado de que ya se hizo algo así hace décadas en el volcán Mauna Loa de Hawái y en el italiano Etna. La verdad es que aquellas experiencias recibieron críticas numerosas, así que no hay mucho consenso al respecto.

“La destrucción va a llegar, así que todos a gritar: ¡bombas, bombas! ¿Qué pasa?”, cantaba Chimo Bayo a principios de los noventa, ¡júa!, en una de esas tecnocanciones bakalao que se quedan en la memoria auditiva y quizás Casimiro se ha basado en ella para lanzar la propuesta. Es un poco talludo como para que le influyera la escena musical valenciana rutera, aunque a causa de algún percance en locales de lucecitas sabemos que, de siempre, le ha ido la noche. Y, ya se sabe, la noche siempre confunde.

Jueves, 28 de octubre. Polvareda

“Nuestros niños y niñas son personas muy vulnerables frente a la publicidad y es nuestra obligación protegerles. Hoy anunciamos que, desde el Ministerio de Consumo, limitaremos los anuncios de alimentos y bebidas perjudiciales para su salud”, ha confirmado el ministro Alberto Garzón levantando polvareda para aumentar su presencia mediática, limitada a cuando anuncia prohibiciones. Chico, Alberto, a lo mejor es preferible invertir en la concienciación y que la gente decida. No es tan chocante, pero es probable que consigas los mismos resultados. ¿Que no tienes presupuesto para iniciar campañas? Es un problema, no te lo negaré. Podías haberte hecho a la idea cuando aceptaste esa cartera comparsa. También puedes pelear en el Consejo de Ministros a la hora de elaborar los presupuestos, en vez de usar todos los recursos en redactar legislación restrictiva.

Viernes, 29 de octubre. Almuerzos

Estoy aterrorizado con los almuerzos de Halloween del Colegio Rural Agrupado Teruel Uno, que agrupa las aulas de Alfambra, Argente, Camañas, Galve, Pancrudo, Perales y Visiedo. ¡Comida sana! Veo una bandeja de fruta aderezada con toques de chocolate y algo de mermelada de fresa; una fiambrera con trozos de plátano, manzana y kiwi; dentaduras postizas con gajos de manzana Red Delicious; y hamburguesas y sándwiches vegetales como seres terroríficos o ataúdes.

¡Cómo han cambiado los tiempos! A mí, por Todos los Santos, no me preparaban platos tan trabajados. El almuerzo consistía en el bocadillo habitual de chorizo, salchichón o jamón. Es lo que tenía vivir en una casa con negocio charcutero. A mis compañeros les daban en casa diez duros y se compraban un Bollycao en el bar del colegio. Yo quería imitarlos, aburrido de tanto fiambre, pero no había negociación posible en ese asunto. No recuerdo haber visto una fruta en el recreo en los ocho años de la EGB, ni a mis compañeros con negocio frutero.

Sábado, 30 de octubre. Patrimonio eclesial

El más reciente diario nacional en papel de este país, de lunes a viernes y solo en Madrid, El Periódico de España, publica un reportaje sobre las guías turísticas locales de las iglesias románicas del norte de la provincia de Palencia. Se trata de habitantes muy mayores de los pueblos que se encargan de custodiar las llaves de los templos. No hay relevo generacional y se teme de que dentro de nada nadie se quede para abrir las puertas de esas joyas arquitectónicas a un ávido turismo cultural, en cualquier día y a cualquier hora, ansioso por disfrutar del interior de los santuarios.

Las cosas son así en los pueblos. Las llaves de la parroquia suelen estar en manos del vecindario. Cuando se habla de que nadie va a tomar el testigo no significa que en esas localidades minúsculas no quede nadie. Eutimia Arranz, vecina de San Salvador de Pozancos, da la clave: cada vez que hay misa solo acuden cinco o seis personas; el resto tiene “trabajo” en el campo. Y, claro, sin feligresía, no hay custodia local del patrimonio eclesial. La Junta de Castilla y León acabó empleando un par de años a guías profesionales para los dos meses de verano y en unos horarios determinados. La solución, queramos o no, es atraer fieles hacia las filas del catolicismo. Y eso no se contrata con dinero público.

Domingo, 31 de octubre. Herminio

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, ha lanzado una dura crítica contra el ministro Luis Planas porque la PAC que se avecina “no es la que necesitan los agricultores, los ganaderos y la sociedad”, afirmando que solo van a poder seguir en el sector “los hijos o los descendientes de agricultores”. ¿Y ahora qué tendrán que decir quienes aseguran que la representación bipartidista turolense en el Congreso acata sin rechistar? Estas declaraciones demuestran que la política es influir. Y un señor de Teruel, represente a A, B o C, tiene una influencia limitada.

La imagen de la semana / Energía inocua

Con todo esto de la subida del precio de la electricidad y del impacto paisajístico de las energías renovables, se han comenzado a oír voces viendo con buenos ojos un nuevo desarrollo de la energía nuclear, que al parecer no deja huella, como esta central abandonada de Lemóniz. Creía que estaba superado el debate sobre las ventajas de los reactores, pero ya me veo sacando la pancarta de “Nucleres no, gracias”.