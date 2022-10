Pragmatismo: hay que plantearse qué hay detrás

Lunes, 24 de octubre. El catastro

Manuel Campo Vidal ha escrito un artículo sobre la propiedad de la tierra en España en el que recoge las palabras de Jacobo Rey, director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia: “En Galicia hay más de trescientas mil fincas sin que sepamos de quién son”. Manuel explica el proceso para llegar a la situación: “Fallece el anciano padre, o en otros casos la madre viuda, que salieron de la aldea para ir a la la ciudad, y sus hijos no saben dónde estaban aquellas parcelas que solo sobrevivían en la nostalgia del familiar desaparecido”. La desidia conlleva al abandono y a consecuencias como incendios forestales sin control. Manuel también apunta la solución mediante el Colegio de Registradores de España.

A mí me han quedado dudas una vez leído el escrito. Yo no sé si Manuel es consciente de que en España existe también una herramienta mucho más potente que el Registro de la Propiedad. Me refiero al catastro. Ahí están reflejadas todas las fincas rústicas del país. Y a quién pertenecen. El catastro es la base con la que los ayuntamientos cobran el Impuesto de Bienes Inmuebles, así que existe una administración que sabe con certeza quién paga el tributo. Y si alguien paga, es porque se creerá con algún derecho sobre la parcela.

También supongo que hay cierta tasa de impago. Las posesiones que entran en morosidad supongo que se podrían considerar abandonadas y sin propiedad. Sin embargo, la deuda generada debe ser tan baja que a los ayuntamientos no les compensa reclamar el saldo y, llegado el caso, expropiar el terreno. Igual es la hora de abrir melones maduros.

Martes, 25 de octubre. ¡Negacionista!

El médico de familia y coordinador del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Abel Novoa, publica hoy un artículo en el periódico La Verdad de Murcia con un título provocador: “Más mamografías no es necesariamente mejor”. ¡Negacionista!

Abel constata que hay consenso médico sobre los beneficios de los programas de prevención del cáncer de mama a las mujeres entre 50 y 69 años. Sin embargo, la Región de Murcia quiere ampliar el cribado fuera de ese rango. Abel evidencia que los tumores que padecen las mujeres jóvenes suelen ser agresivos por desgracia, que el diagnóstico precoz sirve de poco y que existe un riesgo superior de falsos positivos que en caso de mujeres de más edad. Por su parte, “por encima de los 70 años, buscar y tratar activamente cánceres de mama, que suelen crecer más lentamente, puede suponer más riesgo para la salud de mujeres ya debilitadas por otras enfermedades y la propia edad”. Vamos, que igual nos estamos pasando de frenada porque no hay evidencias científicas sobre los beneficios de extender la realización de mamografías. “Sabemos que las campañas de información a la población sobre los programas tienden a inflar los beneficios y ocultar los riesgos”, concluye Abel.

Yo no voy a opinar, porque ¡qué va a saber un agricultor de ciencia! Reseño el artículo, no obstante, porque no seríamos nada si no cuestionásemos ciertas prácticas. Y a veces hay que plantearse qué hay detrás de rutinas asentadas o en proceso de establecerse.

Miércoles, 26 de octubre. Negocios

El Banco Santander acaba de anunciar unos resultados de récord. Esa es la naturaleza de una empresa: ampliar siempre el beneficio, ganar dinero. Veo, al mismo tiempo, que mucha gente considera que las empresas deberían contenerse un poco porque es obsceno amasar fortunas. Esta gente, por otra parte, no rechista cuando ve que entidades sin ánimo de lucro se convierten en negocios encubiertos. Lo importante es que la cuenta de resultados a 31 de diciembre sea cero. Lo que sucede entre medias es lo de menos. Al final, las sociedades van a tener que ser hermanitas de la caridad y las ONG unos tiburones sin piedad.

Por mí, que las empresas ganen dinero. Mucho dinero. Y que el Estado recaude los impuestos correspondientes, eliminando los trucos fiscales para irse de rositas e inspeccionando para evitar la evasión de impuestos.

Jueves, 27 de octubre. El jurado

La Editorial Anagrama comunica que el Premio Herralde de Novela 2022 se declara desierto. ¡Cuánto tiene que aprender la Editorial Planeta! “El jurado lamenta la falta de consenso y confía en que la resolución sea muy distinta en la nueva convocatoria”, confirma el aviso. Vamos, que el jurado se ha tirado los tratos a la cabeza, como el PSOE y el PP en la renovación de la cúpula del Poder Judicial. O, quizás, los originales que se han presentado no valían un pimiento. Pero quedaba mal decirlo así. Mejor echar la culpa al jurado.

Viernes, 28 de octubre. El antipapa

El cardenal Gerhard Müller anda estos días por Madrid. Leo en elDiario.es que la Universidad San Pablo CEU lo ha consagrado como “el Papa de los grupos ultraconservadores de nuestro país”. El titular califica el cónclave madrileño como “anti Francisco”. Gerhard considera el Concilio Vaticano II como “la chispa para la ruptura de la Iglesia” y que “los temas centrales de la Iglesia no deberían ser el cambio climático, la protección del medio ambiente, la política migratoria, […] sino el Evangelio de Jesús”.

De forma paralela, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha visitado al Papa Francisco. Javier ha solicitado en Roma que se rehabilite al Papa Luna, Benedicto XIII, natural de Illueca, y que deje de ser considerado antipapa porque “esa imagen no se corresponde con la realidad”. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor era muy terco. Javier también lo es con las causas en las que cree. ¡Prepárate, Francisco!

Sábado, 29 de octubre. Pragmatismo

La Vanguardia publica una noticia sobre la adquisición de un bloque de nueve apartamentos a la Sareb por parte del Ayuntamiento de La Vansa i Fórnols, en Cataluña. Los pisos se construyeron pensando en segundas viviendas y ahora se han adquirido para albergar residentes habituales con un alquiler de entre 230 y 280 euros por unidad. La Vansa i Fórnols ha puesto 110.000 euros de fondos propios y ha pedido un préstamo de 360.000 al Institut Català de Finances. “Tenemos siete y ocho peticiones de gente que está trabajando aquí, hay una estación de esquí nórdico y bastantes peticiones de familias de fuera que quieren realizar un cambio de vida. Entre 20 y 25, que son muchas para nosotros”, declara el alcalde Pep Camps. De todos modos, no todo es tan bonito, en palabras de Pep: “Al final hay que ser muy pragmático en estas cosas y dejar un poco al lado el romanticismo de la montaña y optar por la gente que tiene las cosas más claras porque gente iluminada también recibimos. Hay que tener en cuenta que estamos en un valle a 2.500 metros de altura, aquí nieva, hace frío... es muy bonito, nos gusta a todos, pero la gente tiene que conocer el territorio”. Me gusta este alcalde.

Domingo, 30 de octubre. 1984

Hace un día precioso para releer 1984. Nos ha quedado un mes muy distópico con esta temperatura y la falta de lluvia. Me dan ganas de irme a Senegal y todo.

La imagen de la semana / Atentados

La toma no es de esta semana. Todo el mundo va con mascarilla. Dentro de muy poco, a la vista de los atentados que se producen en los museos prácticamente cada día para visibilizar ciertas causas —la última, que yo sepa, en el Mauritshuis de La Haya al cuadro de Vermeer La joven de la perla—, la mascarilla habrá que aplicarla a las obras de arte. Por hache o por be, el mundo se ha empeñado en que hay que vivir en el temor constante.