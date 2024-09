Preocupados

Por

No hay nada peor que escuchar la misma frase cientos de veces. Lo dicen los expertos, hace que cualquiera pierda la razón. Desde hace unos meses llevamos escuchando en todas las tertulias que España, una vez más, se desintegra. Ahora, la razón es la llegada de migrantes. Una vez hemos dejado atrás el peligro que supone que en el Congreso se hablen varios idiomas o que líderes independentistas puedan volver a España después de varios años, España ahora se resquebraja por la llegada de personas en pateras.



Era difícil hacerle hueco a esta nueva preocupación teniendo en cuenta que llevamos años esperando que este Gobierno termine de destrozar el país, pero, parece que ha conseguido calar en la sociedad. Según una encuesta del CIS, la inmigración ya es el principal problema para los españoles.



Un titular amplio y banal, porque a mí no me queda claro si lo que nos preocupa es que miles de personas mueran en el mar y en Albania estén construyendo campos de personas o si, por el contrario, estamos alterados porque una persona arriesgue su vida para venir a España y engrose la lista de ciudadanos que no se pueden permitir pagar un alquiler.



Hay quien se apresura a resolver la duda: Lo preocupante, según ellos, para los españoles, es que haya un extranjero que pueda okupar tu casa.



A mí, la verdad, puestos a elegir, me inquieta más la cantidad de grandes tenedores que hay en España que se dedican a invertir en vivienda para que sea inviable comprar una casa. Desde luego, ellos son quienes realmente consiguen que nadie te pueda okupar nada.



Tras leer esta encuesta del CIS, los sociólogos se apresuraron a decir que había que tener en cuenta el orden en que se habían efectuado las preguntas, ya que muchas de ellas, relacionadas con la guerra o la desigualdad, habían influido en que varias personas percibieran la inmigración como una de sus principales preocupaciones. Desde luego, mínimo, se debería especificar qué tipo de inmigración es la que preocupa, porque la de los extranjeros dueños de los pisos en Mallorca, no parece ser.