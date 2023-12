Público objetivo: ¿Alguien tiene un teléfono para uso educativo?

Lunes, 11 de diciembre. Periferias

“Teníamos unas líneas que ya marcamos en la campaña electoral, que eran innegociables, como la eliminación del festival Periferias, cosa que ha ocurrido. El Festival Periferias no se va a celebrar como tal. De hecho no lo recoge ya el presupuesto”, ha declarado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, calificando la medida como una de las “principales improntas que ha aportado Vox”. Yo comenzaría a preocuparme si mis aportaciones consisten en supresiones. Pero, oye, okey.

El primer teniente de alcalde de Huesca, Ricardo Oliván, ha manifestado que el dinero no se volatiliza, a pesar de todo. Se va a programar un festival cultural “que responda a la demanda de la ciudadanía” mediante “un proceso participativo para que nos diga la gente de Huesca, el público objetivo, qué es lo que quiere que se haga”. Ya te lo digo yo, Ricardo: espectáculos blancos destinados al público familiar. Será una programación sin dos rombos, que no obligue a razonar demasiado. No sé si será lo que demande “el público objetivo”, pero sí lo que ordena el recto pensamiento al que se aferra la tradición católica. Eso sí, por muchos esfuerzos que ponga el Ayuntamiento de Huesca en negarlas, las periferias seguirán existiendo.

Martes, 12 de diciembre. Jotas G

“Un calandino gana en Formiche con una jota guarra dedicada al Satisfyer”, titula Diario de Teruel en la página 14. ¿Ves? Hasta en Calanda y Formiche Alto hay periferias. “Le he regalado a mi novia un satisfacer solar. Toda morena se ha puesto por no pararlo de usar”, reza la jota de Iván Rodríguez. Dieciocho ediciones lleva ya el Concurso Mundial de Jotas G, casi tantas como el Festival Periferias. Espero que el año pase rápido porque quiero escuchar ya en Formiche Alto la respuesta cantada de la novia. ¿Qué presente le devolverá al gallito? ¿Tendrá forma de maniquí de plexiglás? ¿Acaso un atrevido mango texturizado con ventosa? ¿Verá el novio las estrellas o se le pondrán los ojos blancos como las nubes?

Miércoles, 13 de diciembre. Uso educativo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado que pretende regular el uso del teléfono móvil en los centros educativos que imparten Primaria y Secundaria Obligatoria. Esta noche, en la Cadena SER, Pilar ha dado más detalles sobre la medida: “La propuesta es que no se utilice el teléfono móvil. Lógicamente siempre habrá excepciones”. La ministra cree que el uso actual del teléfono es “irracional” y que el móvil “en primaria, de 6 a 12 años, para uso educativo, no”.

Pero, ¿alguien da un teléfono a niños y niñas de esas edades para usos educativos? Si Pilar lo cree así, me parece que va un poco confundida. Hay un deseo extremo de posibilidad de comunicación por parte de padres y madres, un temor exagerado al peligro y la consiguiente necesidad de pedir ayuda. Yo diría que incluso cierta sensación de desconfianza constante hacia cualquiera que rodea a la prole. Por eso, la población escolar tiene un teléfono inteligente en el bolsillo. De ahí a que lo usen para fines poco modélicos o clandestinos y se abran perfiles en cualquier lugar, solo hay un paso.

Jueves, 14 de diciembre. El pisito

El digital Público asegura que la joven que acusa al exmarido de Mònica Oltra por abusos cuando era menor y tutelada por la Generalitat Valenciana ha ratificado ante el juez lo que ya había declarado a Levante-EMV hace un año, que la fundadora de Vox en la Comunidad Valenciana, Cristina Seguí, le garantizó un piso en Madrid. Al parecer, por nada en concreto. Esto es más importante de lo que parece, pues implica que no denunció motivada por la promesa, lo que echaría por tierra todos los procedimientos abiertos a raíz de la denuncia. ¿Habrán tenido algo que ver las amenazas de Cristina y su camarilla de publicar datos privados y denigrantes sobre la denunciante? “Juro decir la verdad, nada más que la verdad. Yo no soy culpable de lo que me acusan. ¡No quiero perder su amor!”, confesaría si fuera Romeo Santos, que mañana y pasado lo va a petar en Barcelona.

Viernes, 15 de diciembre. El gordo

A la Arandina CF le ha caído el gordo en el sorteo de la Copa del Rey. Se medirá con el Real Madrid el Día de Reyes. Pero ya se sabe que afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Las relaciones entre el club de fútbol y el Ayuntamiento de Aranda de Duero han estallado por los aires. Según El Correo de Burgos, la presidenta del equipo, Virginia Martínez, estaba hablando por teléfono con el alcalde, Antonio Linaje. A la vez, el marido de Virginia y secretario de la Arandina, Francisco Galán, hacía lo propio con la concejala de Deportes de la localidad, Belén Esteban. De repente, en esta última conversación, Belén puso en cuestión la honestidad contable de Francisco y este arrebató el móvil a Virginia para decirle al alcalde Antonio “¡Me vais a comer los huevos! Tú y tu puta concejala. No sé quién se ha creído que es, pero es lo peor que nos ha pasado a este pueblo de mierda”. Francisco se define como “persona, emprendedor” y “mediador docente” en la red social conocida antes como Twitter. Mucho lirili y poco lerele, me parece a mí.

Sábado, 16 de diciembre. Y yo más

Teruel Existe decía ayer que seguía trabajando “por más días como este”, ya que el hospital tendrá 54 habitaciones individuales y estará preparado para albergar un servicio de radioterapia. Teruel Existe no destacaba en ningún momento que este pago del Gobierno de Aragón conlleva el apoyo a los presupuestos de PP y Vox, como titula hoy Heraldo de Aragón en su página 5, lo que supone poner sus votos a disposición de quienes eran una línea roja. “Teruel Existe no ha descubierto el Mediterráneo”, asegura el presidente de Vox Teruel y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejando Nolasco, añadiendo que las reivindicaciones del existencialismo respecto al nuevo hospital de Teruel son “insuficientes” y que por eso “desde el grupo parlamentario Vox hemos incrementado en un millón estas enmiendas”. Y yo más. Al final, el existencialismo hasta peca de modesto.

Mientras tanto, en la sede de Teruel Existe de la avenida Sagunto se están aprendiendo la letra de In-Grid para cuando estemos a punto de acabar la legislatura en Aragón. “Me prometiste el sol en invierno y un arco iris; me prometiste arena dorada y recibí una postal. Me prometiste y yo te creí”, cantaba la artista italiana. El tema, en francés, se titulaba Tu es foutu. Veremos quién acaba como el título de la copla.

Domingo, 17 de diciembre. Hamburguesa

La alcaldesa Emma Buj, imitando al alcalde de Valdepeñas, ha inaugurado esta semana un Burger King, un acto al mismo nivel que la inauguración de un dispensador de hidrogel en la estación de metro Avenida de América de Madrid, la apertura de un cajero automático de Caixabank en la isla de La Palma o el estreno de una gasolinera Cepsa para diésel y gasolina en Huelva. No sé si todavía quedará algún globo de la fiesta, pero hoy voy a inaugurar este casi centro comercial de Los Planos. Solo nos falta el Zara, Emma.

La imagen de la semana / La hora dorada

Al finalizar el día hay un momento en el que las fotografías suelen resultar espectaculares. Se llama la hora dorada. Casi cualquier instantánea tomada en ese momento se muestra con una belleza sorprendente. Da igual donde te encuentres. Esta escena, por ejemplo, está tomada en la que es, quizás, la bahía más machacada de nuestras costas, donde se produjo uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo y donde hay todavía gran cantidad de residuos tóxicos. ¿A que estás deseando visitarla?