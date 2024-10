¿Qué es ser una buena persona? En conversaciones con amigos o conocidos surge la siguiente pregunta ¿cuál es tu asignatura pendiente? La que me ha llevado a reflexionar sobre ¿qué es una buena persona? Estoy convencida que ser buena persona está, según el principio socrático Conócete a ti mismo, está intrínsecamente relacionado con el buscar y hacer el bien, y, más aún, como apunta una famosa canción, haz el bien, sin mirar a quien.

Con frecuencia amigos o conocidos nos preguntan si conocemos buenas personas para uno u otro trabajo. Sin duda alguna, será porque es lo más importante para desarrollar el trabajo solicitado, ya que a la buena persona se le presuponen virtudes o cualidades importantes y, al mismo tiempo, comunes a cualquier tipo de trabajo, como la honradez, el esfuerzo, el compañerismo, la puntualidad (...).

A muchos, entre los que me incluyo, nos gustaría que se pudiese estampar un sello en el curriculum vitae para confirmar que uno es una buena persona. Todo lo demás, sin ninguna duda, es importante, lo ha sido para mí, me ha permitido, con esfuerzo y la ayuda de otros, conseguir una buena categoría profesional, por lo que doy gracias, pero no lo considero lo más importante de la vida. Quizás a medida que pasan los años, nos damos cuenta de cual es el sentido de nuestra vida o somos capaces de descubrir la felicidad en las pequeñas cosas de cada día y en la convivencia con los demás.

Sin dudarlo, en términos lógicos, una buena persona es la persona que hace el bien, más aún, es aquella persona que busca el bien de los demás y les ayuda a conseguirlo, respetando su libertad, pero poniendo cariñosamente sus talentos a su servicio, sin hacerse notar. Una buena persona está dispuesta a ayudar siempre, es generosa, humilde, da paz, alienta, aconseja sin imponer, etc. Seguramente, algún lector está pensando en alguna otra virtud que ahora se me escapa. Yo estoy segura de que la buena persona es una persona con corazón grande, capaz de comprender y querer a todos. Además, la buena persona debe tener el convencimiento moral, firme, de apostar por hacer siempre el bien y animar a otros a hacerlo. Si una buena persona se da cuenta que ha molestado o herido a otra persona sabe pedir perdón y rectificar. Resumiendo, se podría decir que una buena persona es un corazón con patas.

Las buenas personas suelen tener en alta estima a sus amigos, son fieles y perseverantes. Además, las buenas personas saben escuchar o poner la oreja con atención, son sencillas, trabajadoras, coherentes y sinceras, por lo que inspiran plena confianza.

Como ya he apuntado, ser buena persona conlleva una actitud de servicio oculto a los demás, servicio realizado con alegría, como reconocemos fácilmente en algunos grandes de nuestro tiempo, como la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. En todos ellos, se hace realidad el deseo de servir al otro de acuerdo a sus necesidades, principalmente al más débil, y en ese servicio abnegado y humilde queda reflejada también la grandeza de la vida humana y el respeto a la dignidad de la persona.

Un escritor castellano y contemporáneo afirmaba que le gustaría que sus amigos y conocidos le recordasen no por sus éxitos literarios, sino por ser buena persona. Yo lo suscribo.