Realidad mixta

La noche del sábado, mientras se repartían los Premios Goya y todavía no se había llegado a la mitad de la última serata del Festival di Sanremo, más de una decena de medios de comunicación publicaron que el Partido Popular estuvo, e incluso está, en disposición de estudiar el indulto a Carles Puigdemont para propiciar la concordia en Cataluña, siempre y cuando el President se sometiese a la Justicia española. De repente, la política del PP respecto a Cataluña a dado un giro de 180 grados y la militancia está en choque. Falta menos de una semana para la jornada electoral gallega y el movimiento, al parecer, debería enmarcarse en una estrategia de búsqueda de centralidad. Pero los cuadros del PP no quieren eso. No saben cómo explicar el cambio. Quieren venganza.



La noticia la dieron simultáneamente OKDiario, 20 Minutos, La Sexta, Antena 3, Televisión Española, Radio Nacional, El Independiente, El Confidencial, ABC, El Periódico de España, Cadena Ser, El País y Público, además de la Agencia EFE. Pues bien, el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha declarado hoy en Informa Radio que hay una campaña “orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y mostrar cierto contacto entre el PP y el independentismo catalán”. O sea, Miguel, todos mienten.



Nunca imaginé lo lejos que ha llegado la influencia del concejal turolense Luis Girón, que acusó a esta casa de que las noticias que publica “no siempre son verdaderas”, algo que luego el Ayuntamiento de Teruel, no el PP local, matizó como “cualquier noticia puede ser interpretada de distinta manera según quien la lea”. Luis y Miguel y quien escribiera el comunicado municipal deberían haber sido destituidos de inmediato por la torpeza, pero ahí estarán hasta el final de los tiempos.



Martes, 13 de febrero. Iconos



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó ayer sobre la presentadora Inés Hernand “el icono eres tú”. Tras las declaraciones sobre la canción ganadora del Benidorm Fest, Pedro vuelve a poner el dedo en la llaga en los asuntos que duelen en las redes sociales y generan debate trivial. ¿Debería el presidente meterse en estos charcos? Yo creo que sí, siempre que los sienta de verdad. Lo que pasa es que es difícil imaginárselo viendo el BeniFest en la pantalla XXL de La Moncloa con Begoña y la prole, o recitando el exitoso historial de Inés en Playz de RTVE y otras plataformas digitales.



Miércoles, 14 de febrero. Diario del campo



Me cuentan que en Mediodía Jiloca hay un locutor que viene siendo habitual semanalmente, creo que los viernes en Radio Calamocha, y él lo titula La Opinión, hizo referencia la semana pasada a este Diario “del” Campo, afirmando que yo digo que Diario de Teruel se ha convertido en un panfleto, que es lo que él piensa. Precisamente todo lo contrario a lo que quise decir: “Diario de Teruel es un medio de comunicación y no un panfleto”. Ya se sabe que cualquier texto puede ser entendido de distinta manera según quien lo lea. Prometo aplicarme más para que este Diario de Campo se interprete solo de forma unívoca y el autor obtenga la dignidad suficiente para que se le cite con nombre y apellido.



Jueves, 15 de febrero. Eutanasia en pareja



El País publica que el ex primer ministro de los Países Bajos, Dries van Agt, y su esposa, Eugènie Krekelberg solicitaron la eutanasia conjunta y fallecieron de la mano el 5 de febrero. La salud de él era delicada, debido a a una hemorragia cerebral y la de ella se había deteriorado en los últimos tiempos. Los trámites de la eutanasia conjunta se han llevado conforme a la ley vigente desde 2002. Se han abierto debates sobre cómo se puede evaluar si dos personas viviendo en común casi toda la vida se han influido mutuamente para solicitar la eutanasia a la vez. Aunque las dos personas estén sufriendo, una de ellas podría desear la muerte y la otra no. No parece ser el caso de Dries y Eugènie.



A mí, este caso me ha abierto una vía de solución para nuestros pueblos. Es evidente que vivimos en un estado terminal y mostramos un sufrimiento indescriptible. Algunos y algunas más que otros como yo, todo sea dicho. Pero influyéndonos como Dios manda, podemos pedir la eutanasia colectiva. Acabaríamos con nuestros problemas existenciales y, además, daríamos un respiro a este Estado del Bienestar al que tanto coste suponemos.



Viernes, 16 de febrero. ‘Tourist trap’



Por primera vez desde hace muchos años, he vivido Las Bodas de Isabel desde el punto de vista del turista que viene a conocer la recreación medieval de la capital de la provincia. He paseado por todas las calles de mercadillo, compartiendo recorrido con la procesión de las ánimas, entre bocadillos medievales, kebabs feudales, crepes nobles y asadores clónicos, mezclando olores dulzones con las especias orientales más distinguidas.



La restauración en Teruel, de normal, es cara. Los mercaderes que llenan las calles durante los medievales convierten a la ciudad en una de las mayores tourist trap de la península ibérica. El diccionario Cambrigde lo define como “un lugar abarrotado que proporciona entretenimiento y objetos de compra al turismo, normalmente a precios altos”. Me da que el éxito de la fiesta se mide más por la cantidad que por la calidad del producto. Igual todavía hay tiempo de dar un volantazo.



Sábado, 17 de febrero. Hipocondríaco



El martes fue el Día Mundial de la Radio y hoy ha fallecido uno de los locutores más longevos del medio en España, el doctor Bartolomé Beltrán. Tenía 74 años y ha muerto por una insuficiencia renal. No hay nada que hacer cuando llega nuestro final, ni aunque tengamos siempre el consejo o la solución teórica a cualquier problema de salud. Descansa en paz, Bartolomé, allá donde estés.



Recuerdo haber escuchado a Bartolomé muchos sábados de madrugada en el programa que tenía en Onda Cero, cuando llegaba a casa tras una larga sesión de fiesta nocturna. Soy un poco hipocondríaco y me tocaba cambiar de emisora porque solo de escuchar dolencias ya las sentía como propias. Tampoco me gustaba mucho cuando mezclaba asuntos de salud con los puramente estéticos, pero entiendo que un programa tiene que vivir de algo y la pasta que mueve la belleza es gansa. A pesar de todo, lo sintonizaba. Muchos años más tarde, la radio sigue ayudándome a dormir.



Domingo, 18 de febrero. Realidad virtual



Quiero ser como Natalia Chueca. Quiero tener experiencias oníricas. Quiero caminar entre dinosaurios con las nuevas gafas Vision Pro de Apple. No, no quiero ir a Galve, plan que le propuso mi Alodia a la alcaldesa de Zaragoza. Quiero unas Vision Pro y aparentar ser influente. Con mi sueldo en Diario de Teruel tardaré varios años para ahorrar lo que cuestan, pero todo sea por el saneamiento económico y el futuro financiero de esta casa. Seguro que llego tarde. Lo normal en provincias es llegar tarde a las novedades, bien sea dicho.



¿Cómo lo habrá hecho Natalia? Solo hay gafas de realidad mixta de Apple en Estados Unidos y no se venderán en Europa hasta 2025. A mí me acaba de dar una alegría. Entre lo que ahorre y un crédito al consumo a más del 20% TAE que me entrampe toda la vida, lo tengo chupado. Por primera vez no llegaré tarde a una cita.



La fotografía de la semana. Apisonadora



¿No tienes la sensación de que, de repente, ha llegado una apisonadora y que victoria a victoria, paso a paso, nos lleva hasta la derrota final?



Al pueblo también nos ha llegado la apisonadora. La de dejar los caminos impolutos. La Diputación de Teruel lleva unos años haciendo un buen trabajo en este sentido. Ojalá siga siendo así.