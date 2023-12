Esta es mi columna favorita junto a la que escribo antes de la Vaquilla. Y es que me gusta más una fiesta que a un tonto los palotes… cualquier excusa es buena para celebrar, pero esta época es muy especial para mí porque tengo el vicio de hacer balance de lo vivido y de agradecer que sigo aquí, que no es poco. Además, siempre intento (aunque algunas veces no lo he conseguido) no hablar, en una fecha tan señalada, de la deprimente realidad social y política, y así también les doy una tregua, tanto a los vilipendiados como a ustedes.

Soy consciente de que no es fácil evadirse de lo que vemos alrededor. Sin embargo, necesitamos una tregua de vez en cuando y el final del año es el momento perfecto para ello. Disfrutar de las personas que queremos y no vemos lo suficiente durante el resto del tiempo, recibir el cariño de los que están lejos gracias a la tecnología, reírnos con los memes navideños, ponernos ciegos de comer y beber para tener buenos propósitos al año que viene, recordar con cariño a los que ya no están, criticar a los cuñados, rasgar el envoltorio de nuestros presentes… todo son pequeños placeres que aquí y ahora podemos saborear, y debemos aprovechar.

Constantemente somos testigos de la tragedia que supone perderlo todo de la noche a la mañana, por eso tenemos que aprovechar cada momento y ser agradecidos. Es un regalo vivir en este lugar y este instante de la historia: casi todos tenemos ingresos económicos, un techo en el que cobijarnos, alimentos suficientes en la mesa, energía para calentarnos y personas a las que querer. Nuestros derechos son más que nuestras obligaciones y hay un sistema público que, aunque no es perfecto, nos protege contra las adversidades. Sé que a veces nos fallan algunas de estas cosas, pero siempre existe la posibilidad de recuperarlas o de tener nuevas oportunidades.

Y lo más importante, estamos vivos. ¿No les parece suficiente regalo? Dejen a un lado lo negativo, descansen por unos días, sean felices, sonrían, canten, bailen y abracen mucho. Que una vez al año no hace daño.