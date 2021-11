Revolución: la nueva hornada de medios digitales pisa fuerte

Lunes, 1 de noviembre. Foto divertida

La ciencia avanza que es una barbaridad. Ahora ha llegado a las típicas tiendas de regalos, como Curiosite, que siempre se han caracterizado por vender artículos de escasa utilidad a precios poco razonables. Leo “desahógate a gusto sin preocuparte por si los demás se van a enterar o no, porque estos calzoncillos antipedos neutralizan olores hasta 200 veces más fuertes que los de un pedo normal” y ya estoy preparando los 29,45€ que cuestan los calzones más avanzados del universo. Lo que espero con fruición es el envoltorio, porque la caja “tiene un diseño con una foto muy divertida”.

El comercio asegura que el tejido está fabricado con panel de carbono activado, con lo que se consigue atrapar los olores en la tela y neutralizarlos. Recomienda, eso sí, aliviarse con las piernas juntas para que no haya fugas inesperadas. "Así que si quieres protegerte de los pedos de tu padre, de tu mejor amigo o de tu novio, regálaselos. O si quieres que nadie se entere de cuando te los tiras tú, cómpratelos para ti”, concluye. También tiene bragas que cumplen los mismos estándares, porque “sabemos que estás harta de no poder desahogarte en público y cuando te viene un gas tienes que soltarlo”. Mi enhorabuena a quien redacta las descripciones de los productos. Se merece todo tipo de elogios.

Martes, 2 de noviembre. Película secuestrada

Rocío es un documental rodado en a finales de los setenta por Fernando Ruiz Vergara. El reportaje describe el origen y la evolución del culto a la Virgen del Rocío, desgranando las diferencias de clase o los intereses económicos que envuelven a la famosa romería almonteña. Leo en El País que se trata de una cinta cuya exhibición está prohibida en cualquier sala española todavía hoy. Fue la primera película secuestrada por la autoridad judicial desde la aprobación de la Constitución de 1978. El motivo fue señalar a un vecino de Almonte como cabecilla de una matanza de cien personas identificadas con el bando rojo en 1936.

Rocío ha vuelto, por fin, a proyectarse en pantalla grande. Ha sido en Lisboa, durante el festival DocLisboa. Siempre nos quedará Portugal. Paseando por la capital del país vecino, de camino hacia la catedral, me topé con el Museu do Aljube, que tiene como subtítulo “Resistência e Liberdade”. Entré. Se trata de un antiguo centro de detención de presos políticos durante el salazarismo reconvertido en centro de memoria, donde se contextualiza la época de la dictadura, tan reciente y tan lejana a la vez, y se explica cómo se torturaba dentro de esas paredes. Eché de menos no tener aquí un espacio así promovido por nuestro Estado. Viendo el panorama, tardaremos mucho en tenerlo.

Miércoles, 3 de noviembre. Desprestigiar

The Objective es una publicación digital que hoy, de repente, ha cobrado una relevancia repentina. El milagro lo ha obrado una información exclusiva sobre el exministro José Luis Ábalos, a quien se le acusa de una “oscura doble vida”, unas palabras atribuidas a dirigentes socialistas, que acabó con su carrera política. Ketty Garat, la periodista que firma la investigación basada en fuentes de la máxima solvencia del Ejecutivo y el PSOE, apunta a “fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación destrozada en un Parador” como la causa de la defenestración.

José Luis no ha tardado en emprender acciones judiciales y exigir una rectificación: “Lo publicado sobre mí en The Objective es rotundamente falso, como se desprende de la imprecisión de su contenido. Solo responde a un interés por desprestigiar mi persona y obtener rédito para el medio”. Me llama la atención que todo lo que desprende el relato de Ketty, por ahora y a la espera de nuevas entregas, son apreciaciones morales sobre la vida privada de una persona, que serían la causa de la vergüenza. Chismes, vamos. La nueva hornada de medios digitales pisa fuerte.

Jueves, 4 de noviembre. Todo mal

El periodista Miguel Ángel Conejos lleva un tiempo siguiendo el tema “Renovables sí, pero no así” en Twitter. Ayer se hizo eco de la noticia de que once localidades del Altiplano van a crear una red de transporte propia con los ingresos de los parques solares. Todo mal. “Dejamos en manos de empresas privadas la posibilidad de disponer de servicios públicos o no” y “la sola implantación de este servicio genera una desigualdad entre territorios que tiene difícil encaje legal”, son la argumentación en contra de la implantación de un servicio de taxi o autobús. Dejaré aparte la afirmación “de los 80 millones de euros que se prometían en julio [en 30 años], la cifra que se publica en noviembre es 120.000 euros anuales”, pues yo diría que la cantidad pequeña es la que gestionará la asociación de municipios y el resto debe corresponderse a lo que ingresarán los ayuntamientos. Pero es un detalle sin importancia.

He expresado en otras ocasiones que la clave del manguerazo de fondos es saber invertirlos. La idea del transporte público me parece una forma de optimizar recursos en estas localidades con un censo de menos de 500 personas, la mayoría con muchas, muchas menos. Sin embargo, todo mal. Me da la sensación que duele que una zona quiera y pueda rentabilizar sus bienes para buscar una salida a una situación terminal. Y no solo para construir piscinas climatizadas a gogó o pabellones cubiertos. Esas instalaciones ya existen en algunos pueblos y está bien que la población de los otros lo tenga fácil para usarlas también.

Viernes, 5 de noviembre. Mamis Hour

El triste suceso del atropello de tres niñas a la salida de un colegio de Madrid, con el resultado de una de ellas fallecida, ha llevado a la actualidad la “Papis & Mamis Hour” que supone atascos en las calles próximas a los centros escolares de las grandes ciudades sobre las cinco de la tarde a causa de las dobles y triples filas de aparcamiento. Habría que puntualizar que el colapso de tráfico suele darse cerca de las escuelas concertadas.

Bajo el argumento de “para mis hijos solo quiero lo mejor”, muchas parejas escogen colegios alejados de su residencia. Y, claro, hay que hacerse con un tanque SUV para el transporte escolar diario. Ya estoy escuchando voces que piden la prohibición del tráfico rodado en las proximidades de los centros y me pregunto si esto no provocará la inminente “Papis & Mamis Revolution”.

Sábado, 6 de noviembre. En disputa

Cuando de pequeño tocaba pintar la silueta de la provincia de Teruel en el colegio, siempre me llamaba la atención un apéndice que sobresale de la forma general por la Sierra de Albarracín. Resulta que es un territorio en disputa entre los ayuntamientos de Albarracín y Cuenca, lo que supondría una modificación de los sagrados límites provinciales. Yo veo aquí un asunto para la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque, teniendo en cuenta cómo está el tercer poder en España, lo mejor es que la resolución se decida bien lejos.

Domingo, 7 de noviembre. El calamar

Ya hace una semana del fiasco del SQUID, la criptomoneda basada en la serie El juego del calamar. La divisa surgió de la nada hace quince días y, a la semana, este sistema monetario imaginario tenía una capitalización de más de 400 millones de dólares. El domingo pasado, los creadores se volatilizaron vendiendo sus existencias virtuales y recaudando más de 3 millones de dólares físicos. Los pececillos lo han perdido todo. Los timos están más de actualidad que nunca en esta sociedad tan bien informada.

La foto de la semana / Mengano y Zutano

Al final no habrá ni Fulano ni Mengano ni Zutano que consiga transportar y satisfacer el capricho acaparador de turno de una ciudadanía en estado de pánico permanente. Los hornillos portátiles a gas butano se agotan por miedo al gran apagón. Pronto comenzará la temporada del acopio desmesurado y nada solidario de bombonas naranja. Y una amiga me confiesa que va a sacar dinero del banco para guardar bajo el colchón. Vamos bien.