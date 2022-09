Sagas: solo picoteamos las cosas que nos agradan

Lunes, 5 de septiembre. Humanización

Leo por ahí que los hospitales públicos de Andalucía están en boga y las mamás ya pueden solicitar un recuerdo del parto para toda la vida. Si lo piden, nada más dar a luz, las matronas se ponen a echar pintura de acuarela a la placenta del bebé y la transfieren a una hoja de papel. Esta manualidad se entrega para que quede constancia para siempre de este momento tan feliz. La obra se llama “impresión de placenta” y es lo último para dar más calidez, cercanía y humanización al nacimiento de un bebé. Circula por internet un vídeo oficial amenizado por una versión acústica de la canción Lo bello que es vivir de Noa, que no sé si es delicado o aterrador.

Lo cierto es que no es algo novedoso. Desde hace tiempo se lleva haciendo en los hospitales más vanguardistas. Aquello de hacerse un collar con los dientes de leche de la descendencia se ha quedado en una nadería en comparación con estos caprichos modernos.

Martes, 6 de septiembre. PET

Me entero a través de Alejando Ibrahim, el primer ejecutivo del Aeropuerto de Teruel, sobre el descubrimiento de la lluvia de diamantes en Neptuno o Urano. El enlace es a una noticia en la versión digital del diario As, pero no hay que dejarse llevar por los prejuicios. Parece ser que unos científicos han descubierto que chispean diamantes lanzando destellos láser sobre una película de plástico PET, lo que reproduciría las condiciones existentes en esos planetas.

Tanto rollo con eso de que un diamante es para siempre y ahora resulta que proyectando un láser sobre una botella de agua de Bronchales tenemos decenas, cientos o miles de piedras preciosas. Entre tú y yo puede haber un diamante para siempre. O una botella de Font Vella. Por primera vez, la generación milénica va a ser más espabilada que la generación de la prosperidad.

Miércoles, 7 de septiembre. Un Nokia

Inés Arrimadas camina hacia la irrelevancia, pero disolverá Ciudadanos dando guerra. Acaba de declarar que es de locos, “en medio de una crisis como la que está viviendo España” —¿cuándo no está en crisis este país?, añado yo—, que el Congreso “vaya a gastar más de un millón en dar a todos los diputados un nuevo móvil que es de los más caros del mercado”. En un gesto austero, “los diputados de Cs renunciaremos a ellos y pediremos a la Mesa que rectifique”.

Pues nada, Inés, haz como yo, que me manejo con un Nokia 8110 de color amarillo. Solo te digo que en mi pueblo me critican porque no tengo WhatsApp y no se pueden poner en contacto conmigo. En verdad, ya nadie quiere estar en comunicación contigo, cosa que no me pasa a mí. Por ahora, yo puedo darme el lujo de no querer estar conectado a todas horas. Pero, ¿te lo puedes permitir tú?

Jueves, 8 de septiembre. Okey, Makey

Da igual de lo que tuviera pensado escribir hoy. El diario tiene que dedicarse a Isabel II. A mediodía, no ha habido nada de alegría. Las noticias que llegan de Londres a la hora del Corazón de TVE indican que la reina está a punto de decirnos adiós. Las chicas son totales como son, e Isabel II no va a ser menos. Hace un par de días estrechaba la mano a Liz Truss como si nada y hoy exhala el último suspiro.

A media tarde, con todo el boato de Twitter, se anuncia que la reina ya es universal. Minutos después se ha colgado la esquela en las rejas de Balmoral. Okey, Makey. Viendo la televisión es como si hubiera sido nuestra vecina favorita, nuestra muñeca preferida, nuestra chica elegida. No sé que haremos a partir de ahora sin ella. Y eso que no se cambió de peinado en décadas y tampoco hacía falta estudiarse de memoria la guía de teléfonos para localizarla. Nos queda Carlos III, un rey con nombre de aguardiente con delirios de grandeza. Son las cosas de las sagas. No es necesario votar para elegir nueva presidenta de vecindario.

Viernes, 9 de septiembre. Federico

Hoy, todas y todos en Teruel somos Federico. Federico Jiménez Losantos, señor de Orihuela y pequeño déspota en esRadio, ha logrado llevarse al huerto a la verdadera izquierda local. He visto lisonjas como “sin que sirva de precedente” o “nunca pensé que diría que estoy de acuerdo con Federico”. Para salvaguarda de las esencias auténticas, he visto que solo se toman en consideración las críticas al establecimiento de parques eólicos en el entorno de los Montes Universales. Las cositas que suelta Federico respecto al cambio climático, el tinte rojeras de los negocios renovables o las intenciones de Teruel Alpiste, son lo de menos. De Federico solo nos importa picotear las cosas nos agradan.

Lo cierto es que Federico es un señor muy reaccionario que ha pasado del pensamiento maoísta al anticomunismo o al odio de cualquier cosa que huela ligeramente a progresismo. Hoy es un día para recordar en la historia de la provincia de Teruel. Es el día en el que Federico ha conseguido concitar a lo más granado de la defensa medioambiental con lo mas retrógrado de este país. Y todo porque desde la ventana de casa de Federico en Orihuela puede que se vea algún molino de nueva generación. Siento decirlo pero yo no compro nada de Federico. Ni aunque me interese.

Sábado, 10 de septiembre. La interconexión

Ojito con lo que ha soltado el senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, en el parlamento español: “Nuestra primera enmienda pide que la ejecución de esta travesía central [de ferrocarril] sirva también para realizar esta interconexión gasística, eléctrica y de telecomunicaciones tan necesaria. Que no tengamos que ver un nuevo proyecto como aquel Aragón-Cazaril que pretendía llenar nuestros Pirineos de torres y de cables. La tecnología ya ha avanzado lo suficiente para que esa interconexión eléctrica vaya por debajo de tierra”. Y todo porque es beneficioso para la “Comunidad Económica Europea” y para el país. Vamos, que la interconexión es necesaria. Eso sí, que sea subterránea y no se vea. Not In My Back Yard, please.

¿Y para qué queremos una interconexión eléctrica con Francia si nuestro modelo energético es el autoabastecimiento? Si Teruel solo genera electricidad para sus propias necesidades, no necesitará nunca cables con el exterior. Ni aéreos ni subterráneos. Me parece que Joaquín no acaba de darse cuenta de que esas palabras en el Senado contradicen todo el discurso de su formación. Por suerte para Joaquín, nadie se acordará de esas intenciones cuando dentro de menos de un año haya que depositar un sobre en la urna.

Domingo, 11 de septiembre. Nuestro trono

Marta Luisa de Noruega se beneficia a Durek Verrett, un novio bisexual, chamán y homeópata. Esta semana, en la que estamos hablando tanto de monarquías, quiero un cambio de dinastía para nuestro trono en el que Marta Luisa y Durek se conviertan en la cabeza de nuestro reino. Y deseo establecer una especie de monarquía popular, al estilo república popular, para compartir a Durek a todos los niveles. Si en el siglo XVIII se extinguieron los Austria y los Borbones se hicieron con la silla tras una guerra fraticida que acabó con nuestros fueros, solo deseo que en el XXI los Glücksburg se apoderen de nuestro trono y nos devuelvan lo perdido. Total, la reina Sofía ya es de esa saga. No nos queda extraña.

La imagen de la semana / Michelle

Michelle, ma belle. Voy a decir las únicas palabras que sé que vas a entender: te necesitamos. Como primera dama vimos que eras la mejor opción para dirigir este mundo. Las carambolas hicieron que Donald Trump pasara a encabezar el imperio. Y luego ha sido tu vicepresidente, Joe Biden, quien está al frente. Pero tú eres nuestro referente. Te queremos, Ma’am.